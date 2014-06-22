Rudy Huyn'un marketten kaldırılan 6tindr uygulaması, 6tin adıyla yeniden kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz aylar içerisinde WP8 telefonlar için kullanıma sunulan resmi olmayan Tinder uygulaması 6tindr, firma tarafından Rudy Huyn'a yapılan istek doğrultusunda marketten kaldırılmıştı. Uygulama şimdi ise 6tin ismiyle yeniden Windows Phone marketteki yerini aldı.





Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini, Windows Phone 8 cihazlara yeniden getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpcentral.com/unofficial-tinder-dating-app-6tin-released