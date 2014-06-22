Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rudy Huyn'un marketten kaldırılan 6tindr uygulaması, 6tin adıyla yeniden kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
433
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rudy Huyn'un marketten kaldırılan 6tindr uygulaması, 6tin adıyla yeniden kullanıma sunuldu
Geçtiğimiz aylar içerisinde WP8 telefonlar için kullanıma sunulan resmi olmayan Tinder uygulaması 6tindr, firma tarafından Rudy Huyn'a yapılan istek doğrultusunda marketten kaldırılmıştı. Uygulama şimdi ise 6tin ismiyle yeniden Windows Phone marketteki yerini aldı. 

Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini, Windows Phone 8 cihazlara yeniden getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için halen Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. GPS olmadan harita temelli konumlandırma yapan uygulama, ayrıca sesli mesajlar yollayabiliyor, fotoğraf kaydı sunuyor ve bu fotoğraflardan direkt olarak kişi profillerini açabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6tin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.wpcentral.com/unofficial-tinder-dating-app-6tin-released Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Nostalji, Amazon Fire Phone, Galaxy Note 4,BB10'a Uygulama Dopingi, Nokia Z Launcher ve dahası... 5 yıl Samsung Gear 2 video inceleme "Samsung akıllı saat yarışında vites yükseltiyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim