Rudy Huyn'un yeni WP8 uygulaması 6tindr güncellendi

Rudy Huyn'un geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu yeni uygulaması 6tindr, kısa süre içerisinde ilk güncellemesini aldı.





Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için güzel bir arayüz ile hazırlanan 6tindr, iOS ve Android platformlarının popüler uygulamalarından Tinder'ın sundukları WP platformuna getiriyor. Kullanmak için Facebook hesabı gerektiren uygulama, temel olarak verilen bilgilerin de desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı oluyor. Sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişiler de mesaj üstünden birbirleri ile sohbet edebiliyor. Yayınlanan 1.1 sürümüyle kişiler için canlı kutu desteğine kavuşan uygulama, bildirim ve genel kullanım için geliştirmelerle geliyor ve bünyesine ifadeler eklenerek, metinler için otomatik düzeltme yapabiliyor, öneriler sunabiliyor.





6tindr uygulaması ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/6tindr/4c82cb8c-0a25-4e57-a094-a075b0e01209