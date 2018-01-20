Ruhi Çenet YouTube’dan kazandığı serveti açıkladı

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YouTube Türkiye’nin önde gelen yayıncılarından Ruhi Çenet, yayınladığı bir videoda bugüne kadarki kazancını YouTube kazancını açıkladı.

YouTube’da 2.6 milyon aboneye sahip Ruhi Çenet Videoları kanalına çeşitli kategorilerde derlediği bilgileri paylaşan Ruhi Çenet, 2012 yılının Kasım ayında video paylaşmaya başladı. Bugüne kadar toplam 260 adet video paylaştı.

Kasım ayından beri aralıksız paylaşımlarda bulunan Ruhi Çenet, para kazanmaya Şubat 2013’te başlıyor. Şubat ayında 65 bin izlenme istatistiğiyle 13 TL gelir elde etti. Sonraki her ayda izlenme sayısı yaklaşık olarak üç kat artan Ruhi’nin Mart ayı kazancı 74 TL, Nisan kazancı 106 TL. Bugüne kadarki kazancını sadece yurtdışındaki izlenmelerden elde ediyor. Gelirinin büyük bölümünü Almanya ve Fransa’daki izlenmeler oluşturuyor.

YouTube, Mayıs 2013'te Türkiye'den para kazanmayı başlattı

Mayıs 2013’te ise Google, Türkiye’den para kazanmayı başlatıyor. Bunun bir sonucu olarak Mayıs ayında 1500 TL gelir elde ettiğini görüyoruz.

Kanalın açılışının bir yıl sonrasında yani Ekim 2013’te aylık 2 milyon 780 bin izlenme ile aylık 4 bin TL kazanç elde ettiğini görüyoruz.

Kanal kurulduğundan beri elde edilen toplam kazanç

Sıra geldi Ruhi Çenet’in tüm süre boyunca kazancına. Ruhi Çenet uzun bir süre boyunca Buzzmyvideos isimli MCN ajansı ile çalışmıştı. O dönemin kazancı, kanalın gelir tablosunda gözükmüyor. MCN ile çalıştığı süre dışında kalan bölümün kazancı 52 bin TL.

Kanal kurulduğu günden bu yana videolar 333 milyon kez görüntülenme almış. Tüm zamanların kazancını hesaplamak için Ruhi Ekim 2013’te elde ettiği bin izlenme başına 1 lira 43 kuruş geliri 333 milyona oranlıyor ve ortaya yüksek bir kazanç çıkıyor: 478 bin Türk Lirası.

Ruhi Çenet bu rakamı doğrularken bu rakama markalarla yapılan işbirlikleri ve sponsorlukların dâhil olmadığını belirtiyor. Bu gelirleri de hesaba katarsak ortaya ciddi bir kazanç çıkıyor.

Ruhi Çenet, kanalına yaklaşık olarak haftada bir adet video atıyor. Sponsorluk gelirlerini de katarsan Ekim 2012’den bu yana 500 bin TL’yi aşkın gelir elde ettiğini görüyoruz. Rakamlar bir hayli yüksek.

Türk YouTuber'lar ne kadar kazanıyor?

Ruhi Çenet Videoları kanalının toplam görüntülenmesi 330 milyon ve elde ettiği kazanç 500 bin Türk Lirasına yakın. Aynı oranı önde gelen diğer YouTube kanallarına oranlayalım ve tahmini gelirlerine bir bakalım.

İsim Toplam Görüntülenme Tahmini toplam kazanç Enes Batur 2 buçuk milyar 3 milyon 700 bin TL OHA Diyorum 2 milyar 200 milyon 3 milyon 300 bin TL Oyuncax TV 1 milyar 1 milyon 500 bin TL Orkun Işıtmak 860 milyon 1 milyon 300 bin TL Oyun Portal 790 milyon 1 milyon 100 bin TL Onedio 500 milyon 750 bin TL Kafalar 430 milyon 650 bin TL Berkcan Güven 230 milyon 350 bin TL Danla Bilic 150 milyon 220 bin TL