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Ruhi Çenet YouTube’dan kazandığı serveti açıkladı

YouTube'un önde gelen Türk yayıncılarından Ruhi Çenet, bugüne kadar elde ettiği toplam kazancı açıkladı. Ruhi Çenet'in elde ettiği gelir dudak uçuklatıcı. Türk YouTuber'lar ne kadar kazanıyor?
1 yıl
26,2b
2
87
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ruhi Çenet YouTube’dan kazandığı serveti açıkladı
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YouTube Türkiye’nin önde gelen yayıncılarından Ruhi Çenet, yayınladığı bir videoda bugüne kadarki kazancını YouTube kazancını açıkladı.

YouTube’da 2.6 milyon aboneye sahip Ruhi Çenet Videoları kanalına çeşitli kategorilerde derlediği bilgileri paylaşan Ruhi Çenet, 2012 yılının Kasım ayında video paylaşmaya başladı. Bugüne kadar toplam 260 adet video paylaştı.

Kasım ayından beri aralıksız paylaşımlarda bulunan Ruhi Çenet, para kazanmaya Şubat 2013’te başlıyor. Şubat ayında 65 bin izlenme istatistiğiyle 13 TL gelir elde etti. Sonraki her ayda izlenme sayısı yaklaşık olarak üç kat artan Ruhi’nin Mart ayı kazancı 74 TL, Nisan kazancı 106 TL. Bugüne kadarki kazancını sadece yurtdışındaki izlenmelerden elde ediyor. Gelirinin büyük bölümünü Almanya ve Fransa’daki izlenmeler oluşturuyor.

YouTube, Mayıs 2013'te Türkiye'den para kazanmayı başlattı

Mayıs 2013’te ise Google, Türkiye’den para kazanmayı başlatıyor. Bunun bir sonucu olarak Mayıs ayında 1500 TL gelir elde ettiğini görüyoruz.

Kanalın açılışının bir yıl sonrasında yani Ekim 2013’te aylık 2 milyon 780 bin izlenme ile aylık 4 bin TL kazanç elde ettiğini görüyoruz.

Kanal kurulduğundan beri elde edilen toplam kazanç

Sıra geldi Ruhi Çenet’in tüm süre boyunca kazancına. Ruhi Çenet uzun bir süre boyunca Buzzmyvideos isimli MCN ajansı ile çalışmıştı. O dönemin kazancı, kanalın gelir tablosunda gözükmüyor. MCN ile çalıştığı süre dışında kalan bölümün kazancı 52 bin TL.

Kanal kurulduğu günden bu yana videolar 333 milyon kez görüntülenme almış. Tüm zamanların kazancını hesaplamak için Ruhi Ekim 2013’te elde ettiği bin izlenme başına 1 lira 43 kuruş geliri 333 milyona oranlıyor ve ortaya yüksek bir kazanç çıkıyor: 478 bin Türk Lirası.

Ruhi Çenet YouTube’dan kazandığı serveti açıkladı

Ruhi Çenet bu rakamı doğrularken bu rakama markalarla yapılan işbirlikleri ve sponsorlukların dâhil olmadığını belirtiyor. Bu gelirleri de hesaba katarsak ortaya ciddi bir kazanç çıkıyor.

Ruhi Çenet, kanalına yaklaşık olarak haftada bir adet video atıyor. Sponsorluk gelirlerini de katarsan Ekim 2012’den bu yana 500 bin TL’yi aşkın gelir elde ettiğini görüyoruz. Rakamlar bir hayli yüksek.

Türk YouTuber'lar ne kadar kazanıyor?

Ruhi Çenet Videoları kanalının toplam görüntülenmesi 330 milyon ve elde ettiği kazanç 500 bin Türk Lirasına yakın. Aynı oranı önde gelen diğer YouTube kanallarına oranlayalım ve tahmini gelirlerine bir bakalım.

İsim

Toplam Görüntülenme

Tahmini toplam kazanç

Enes Batur

2 buçuk milyar

3 milyon 700 bin TL

OHA Diyorum

2 milyar 200 milyon

3 milyon 300 bin TL

Oyuncax TV

1 milyar

1 milyon 500 bin TL

Orkun Işıtmak

860 milyon

1 milyon 300 bin TL

Oyun Portal

790 milyon

1 milyon 100 bin TL

Onedio

500 milyon

750 bin TL

Kafalar

430 milyon

650 bin TL

Berkcan Güven

230 milyon

350 bin TL

Danla Bilic

150 milyon

220 bin TL
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Alfred Nobel 1 yıl en beğenilen
En azından diğerli gibi "ühühühü yıtıbdan para gazanamıyıh ühühühüh" dememiş. Helal olsun. Ayrıca ne kadar kazandığına laf etmek de ayıptır çünkü bu işin kuralı bu ve sen de bu işi yaparsan sen de kazanırsın.
En azından diğerli gibi "ühühühü yıtıbdan para gazanamıyıh ühühühüh" dememiş. Helal olsun. Ayrıca ne kadar kazandığına laf etmek de ayıptır çünkü bu işin kural...
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Yanıtla +119
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No Way Out 1 yıl
Yeni Türkiye; Asgari ücretli aile reislerini dinleyip 3 çocuk yaparlar, sonra ilgilenemedikleri için onlara vatandan fakir tableti alırlar, o çocuklar izlenme botu gibi tüm gün youtube'da ki videoları izleyip bir yandan beyinleri yanıp soytarıları zengin ederken, babada 2000 TL ile ev geçindirmeye çalışır.
Yeni Türkiye; Asgari ücretli aile reislerini dinleyip 3 çocuk yaparlar, sonra ilgilenemedikleri için onlara vatandan fakir tableti alırlar, o çocuklar izlenme b...
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2 Yanıt Yanıtla +82
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Haplo 1 yıl
Geçenlerde Mesut Çevik ile Canlı'da konuk olan Timur Akkurt abimiz "Türkiye'de 100,000 Youtuber varsa, Youtube'dan para kazanan 10 kişiyi geçmez" benzeri bir açıklamada bulunmuştu. Bu söyleminden ötürü %99.99'un para kazanmadığına değil, kendi hayat standartlarının çok yüksek olduğu kanısına varmıştım. Hani bazı mahalle abileri vardır ya "senin içtiğin de sigara mı? günde 3 paket içmiyorsan bırak daha iyi" ya da "bir şişeyi bile dikemiyorsan, tüh sana, git süt iç" gibilerinden ağızları laf yapar, aynı onların söylemlerine benzetmiştim; sanki "ayda 3000 kazanmıyorsan, hiç Youtuber'ım falan deme" dercesine bir söylemdi. Şimdi bu haber bana daha da haklı olduğumu gösterircesine bilgiler sunuyor. İnternetten öyle ayda 5000~10000 falan değil, ayda 2000-3000 bile sabit kazanmaya başlasam pılımı pırtımı toplar Hindistan'a, Kamboçya'ya falan yaşamaya gider, işlerimi de oradan hallederim.
İnsan vardır ayda 5000-10000 kazansa az gelir "yetmiyor, sürünüyoruz" der; insan vardır ayda 2000'e şükreder "bundan sonra ne yiyeceğim, ne içeceğim diye endişe duymama gerek yok, mutlu mesut yaşarım" der.
Geçenlerde Mesut Çevik ile Canlı'da konuk olan Timur Akkurt abimiz "Türkiye'de 100,000 Youtuber varsa, Youtube'dan para kazanan 10 kişiyi geçmez" benzeri bir aç...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Moving On 11 ay
Bu adamın kazandığı servet ise PewDiePie'ın kazandığı nedir?
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DH Misafiri 11 ay
Ne güzel kazansın işte. Hayatta başarılar herkese.
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X kare 1 yıl
Bence tamamen udemydeki ürününü sattırmak için bu kadar yüksek bir meblağ söylüyor,türkçe içerikte bu paraları kazanmaya imkan yok,bugüne kadar kazandığı 24 bin ila 45 bin dolar arası birşey olmalı.
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DH Misafiri 1 yıl
Vergisi verildikten sonra kimin sosyal medya üzerinden ne kadar kazandığının önemi yok. video içerisinde yerleştirilen reklamların reklam paraları da dahil.
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DH Misafiri 1 yıl
RUHİ SENET.
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ccguven 1 yıl
Boşuna ingilizce çalışın demedik yıllarca :)) Düşük profil ziyaretçi düşük kazanç. Elbise satmak isteyen işletmenin reklamını oyuncak videosunda göstererek parayı çarpan google suç ortaklarını da havada buluyor zaten.
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igetsky 1 yıl
burada goruntuleme sayisi bile diger haberlerden yuksek 18500 kusur sasmamak gerek
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pcdaly 1 yıl
listedekilerin hiç birinin 1 kere bile açıp viddeosunu izlemişliğim yok. Onedio yu diğer sosyal medyalardan biliyoruz ama diğerlerinin hangi içerikte (oyun, müzik, sanat vb) video yayınladıklarını bile bilmiyorum.
arada bi reaction videoları izliyorum onu da yabancılardan bakıyorum.
adamları izleyip her attığı adımı takip edip sonrada para kazanıyorlar diye sinirlenmek komik. hem izleniyor diye kızıyorsunuz hem de her yaptıklarını güncel olarak biliyorusnuz. ilgilenmiyor olsaydınız, ben gibi listenin yarısını bile ilk kez duyuyor oluyordunuz.
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ø 1 yıl
bunlardan neden vergi alınmıyor?
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El-Kira 1 yıl ø
Vergisi alınıyor. Bi youtuber öyle demişti.
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zotacing 1 yıl
İşin psikoloji kısmını düşününce yetmez. Hepsi normalde içine kapalı asosyal tipler ve bundan 5-10 sene sonra büyük içsel çöküş yaşayacaklar, Dünya üzerinden örneği çok, ya intihar ediyorlar yada deliriyorlar.
3-5 milyon TL için değmez.
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