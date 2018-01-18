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Şu anda 1 kişi burada

YouTube entegrasyonu ilk olarak WhatsApp iPhone uygulamasında başladı

WhatsApp iPhone kullanıcıları artık YouTube videolarını sohbetten çıkmadan izleyebiliyor. Üstelik sohbeti kapatsa bile geri döndüğünde video kaldığı yerden oynamaya devam ediyor.
1 yıl
4,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp’ın bir süredir deneme aşamasında olan sohbet içerisinde YouTube videosu başlatma özelliği erişime açıldı. İlk olarak iPhone kullanıcıları bu özelliği tecrübe edecek.

Uygulamadan çıkmaya son

Son güncelleme ile gelen özellik, YouTube videoları için artık orijinal uygulamayan geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar gönderilen YouTube linkine tıklayarak doğrudan sohbet içerisinde izlemeye başlıyor.

Ayrıca Bkz. "Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor"

Videolar bir baloncuk şeklinde sohbet ekranının üzerinde beliriyor. Bu baloncuğu aşağı veya yukarı kaydırabiliyorsunuz. Baloncuk içerisinde oynatma, durdurma, kapatma ve tam ekran yapma tuşları yer alıyor. Videoyu izlerken sohbet etmeye devam edebiliyorsunuz.

Diğer taraftan videoyu izlerken uygulamadan çıktıysanız veya başka bir sohbete geçtiyseniz, geri döndüğünüz zaman kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. İlginç olan taraf ise linki gönderen kişi videoyu izleyemiyor. Sadece alıcı kişi izleyebiliyor. Güncelleme an itibari ile başladı ve zamanla tüm ülkelere gelecek. Android tarafının ne zaman bu özelliği alacağı ise bilinmiyor.




 

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-ios-iphone-update-youtube-video-pip-feature-1801145 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Gerçi otomatik başlaması videoya bakma ihtimalini arttırıyor

DH mobil versiyonunda bile konuya girince neden videolar otomatik açılıyor cevabı niteliğinde.
Gerçi otomatik başlaması videoya bakma ihtimalini arttırıyorDH mobil versiyonunda bile konuya girince neden videolar otomatik açılıyor cevabı...
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1BilimAdamı 1 yıl
2 gb lık windowslu 2si1 tablette sıkıntısız izlenebiliyorsa, iphoneda neden olmasın. Hatta 512mb ramli eski masaüstü pc'imde bile rahat arka planda açabiliyordum 7 8 sene önce
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Bence Android tarafında WhatsApp'ın bu işe girmesi yanlış. YouTube uygulamasının bu hizmeti her uygulama için sunması gerekiyor veya diğer video servislerinin. Bu işin WhatsApp eliyle yapılması, uygulamaya gereksiz ekstra yük ekliyor bence. YouTube'da video izletme işi zaten YouTube uygulamasının, yüzen pencereyi onların yapması gerekiyor.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Çok daha önceden olması gereken basit bir özellikti.
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St Batuhan 1 yıl
İyi güzel de reklam durumu nedir? Reklam da gösteriyor mu? Bunu merak ettim cidden yoksa çok güzel düşünülmüş bu entegrasyon.
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In-ception 1 yıl
Telegram’da yıllardır olan özellik
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Gerçi otomatik başlaması videoya bakma ihtimalini arttırıyor

DH mobil versiyonunda bile konuya girince neden videolar otomatik açılıyor cevabı niteliğinde.
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gun 1 yıl
iMessage’da uzun zamandır var ben pek beğenmiyorum uygulamada izlemek daha rahatıma geliyor. Gerçi otomatik başlaması videoya bakma ihtimalini arttırıyor
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