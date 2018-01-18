YouTube entegrasyonu ilk olarak WhatsApp iPhone uygulamasında başladı

İnternetin en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp’ın bir süredir deneme aşamasında olan sohbet içerisinde YouTube videosu başlatma özelliği erişime açıldı. İlk olarak iPhone kullanıcıları bu özelliği tecrübe edecek.

Uygulamadan çıkmaya son

Son güncelleme ile gelen özellik, YouTube videoları için artık orijinal uygulamayan geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar gönderilen YouTube linkine tıklayarak doğrudan sohbet içerisinde izlemeye başlıyor.

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Videolar bir baloncuk şeklinde sohbet ekranının üzerinde beliriyor. Bu baloncuğu aşağı veya yukarı kaydırabiliyorsunuz. Baloncuk içerisinde oynatma, durdurma, kapatma ve tam ekran yapma tuşları yer alıyor. Videoyu izlerken sohbet etmeye devam edebiliyorsunuz.

Diğer taraftan videoyu izlerken uygulamadan çıktıysanız veya başka bir sohbete geçtiyseniz, geri döndüğünüz zaman kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. İlginç olan taraf ise linki gönderen kişi videoyu izleyemiyor. Sadece alıcı kişi izleyebiliyor. Güncelleme an itibari ile başladı ve zamanla tüm ülkelere gelecek. Android tarafının ne zaman bu özelliği alacağı ise bilinmiyor.









