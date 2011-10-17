Rus arama devi Yandex, Samsung Smart TV'lere giriyor

İstanbul'da açtığı ofisle resmi olarak Türkiye pazarına giren Rus arama motoru devi Yandex, yatırımlarına kendi bölgesinde devam ediyor.





Güney Koreli elektronik devi Samsung ile yeni bir ortaklık imzalayan Yandex, arama motorunu Samsung Smart TV'lere ve Bada işletim sistemli modellere entegre etmeye hazırlanıyor.





Rusya, Ukrayna, Türkmenistan, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin oluşturduğu Bağımsız Devletler Topluluğu sınırları içerisinde geçerli olacak ortaklığa göre bu bölgede satılacak Smart TV modellerinin resmi arama motoru ve varsayılan ana sayfası Yandex tarafından sağlanacak.





Smart TV modellerinde Yandex widget'i de ön yüklü olarak gelecek. Yandex'in döviz bilgileri, yol şartları, haberler, box office listeleri gibi hizmetler veren yandex.traffic, yandex.afisha, yandex.news ve yandex.tv portallarına da ücretsiz erişim sağlanacak.





Bada 2.0 platformunu kullanan cihazlar da yine aynı şekilde arama motoru hizmetini Yandex'ten sağlayacak.





Android işletim sistemi kullanan Samsung cihazları için herhangi bir değişiklik sözkonusu olmayacak.