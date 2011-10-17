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Rus arama devi Yandex, Samsung Smart TV'lere giriyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İstanbul'da açtığı ofisle resmi olarak Türkiye pazarına giren Rus arama motoru devi Yandex, yatırımlarına kendi bölgesinde devam ediyor. 

Güney Koreli elektronik devi Samsung ile yeni bir ortaklık imzalayan Yandex, arama motorunu Samsung Smart TV'lere ve Bada işletim sistemli modellere entegre etmeye hazırlanıyor. 

Rusya, Ukrayna, Türkmenistan, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin oluşturduğu Bağımsız Devletler Topluluğu sınırları içerisinde geçerli olacak ortaklığa göre bu bölgede satılacak Smart TV modellerinin resmi arama motoru ve varsayılan ana sayfası Yandex tarafından sağlanacak. 

Smart TV modellerinde Yandex widget'i de ön yüklü olarak gelecek. Yandex'in döviz bilgileri, yol şartları, haberler, box office listeleri gibi hizmetler veren yandex.traffic, yandex.afisha, yandex.news ve yandex.tv portallarına da ücretsiz erişim sağlanacak.

Bada 2.0 platformunu kullanan cihazlar da yine aynı şekilde arama motoru hizmetini Yandex'ten sağlayacak. 

Android işletim sistemi kullanan Samsung cihazları için herhangi bir değişiklik sözkonusu olmayacak.

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arel.gr 7 yıl
samsung'tan icerik beyani.
Yandex ortami denetliyen biraz bug ihtiva edebilir!
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KSK_istayfa 7 yıl
Yandex'in google street view i trafiği doğru düzgün şekilde türkiye'de uyguladığını bilmeyen herkes sallamış maşallah. Yandex çok güzel bir harita sağlıyor iyi olmuş böyle bir anlaşmayla bada telefonlarada geliyor olması.
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fotifoti 7 yıl
rus devi yandan smart tvye mi giriyormuş :D
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duman64 7 yıl
Rus arama devi yandex pek bir kimseyi enterese etmez bence.
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ssbrc 7 yıl
Eski SSCB ülkeleri harici pek kullanmıyordur Yandex'i.Hatta onlar bile Google'a giriyor
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