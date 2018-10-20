Rus bankacılık devi Sberbank'ın CEO’su:"Blockchain teknolojisinin hazır olması 3-5 yılı bulur"

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın CEO'su Herman Gref; küresel hükumetlerin, gelecek 10 yıl içinde, bağımsız kripto para birimlerinin gelişmesine olanak vermeyeceğine inanıyor.

Gref aynı zamanda, kriptonun temelindeki teknolojinin, Blockchain’in geleceğine güven duyduğunu belirtti. Teknolojinin 3-5 yıl kadar kısa bir sürede benimseneceğini söyleyen Herman Gref:“Bu teknoloji belki şu an hazır değil. Peki ne zaman hazır olacak? Bana göre, 3 ila 5 yıl içinde… Blockchain’in potansiyeli çok büyük. İçinde yatan felsefe, birçok alanda yaklaşımları büyük ölçüde değiştirebilir. Bu teknolojiyi geliştirmek hem iş sektörlerine hem de topluma büyük bir değer katabilir.” dedi.



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Sberbank’ın CEO’su ayrıca, hileli faaliyetleri azaltmak ile kripto paraların kullanımını yasaklamak arasında bir orta yol bulmak konusunda hükumetleri teşvik etti. Kripto yasağı, dağıtılmış defter teknolojileri geliştiren birçok şirkete zarar verebilir. Sberbank’ın CEO’su ayrıca, hileli faaliyetleri azaltmak ile kripto paraların kullanımını yasaklamak arasında bir orta yol bulmak konusunda hükumetleri teşvik etti. Kripto yasağı, dağıtılmış defter teknolojileri geliştiren birçok şirkete zarar verebilir.

Gref, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen finans inovasyon forumu Finnopolis'teki konuşmasında bu görüşlerini belirtti. Söz konusu foruma, kripto para birimlerine ve dijital para sektörüne karşı olumsuz bir duruş sergileyen Rus Merkez Bankası başkanı Elvira Nabiullina da katıldı.

Sberbank, sürekli olarak Blockchain tabanlı teknolojileri destekliyor ve genel olarak kripto para birimlerine ve dijital para sektörüne ilgi gösteren bir banka olarak biliniyor.

https://cointelegraph.com/news/russia-ceo-of-banking-giant-sberbank-says-blockchain-tech-will-be-ready-in-3-5-years