Rus kripto para kullanıcıları devlet tarafından takip edilecek

Rusya Federal Mali İzleme Servisi kripto paralar ile yapılan işlemleri takibe alma kararı aldı. Özellikle Bitcoin ile yapılacak işlemler takip edilecek.

2018 yılı sonuna kadar uygulamaya geçmesi beklenen karar, dolandırıcılık programlarının ve dijital paralar aracılığıyla terörün finanse edilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Ayrıca söz konusu sistemle; kripto paralar aracılığıyla para aklamak da en aza indirilecek.

Bu izleme programını Moskova merkezli Bilgi Güvenliği ve Analizi Enstitüsü (SPI) geliştirecek. SPI, daha önce iRule'u geliştirmişti.

Kamu belgelerine göre sözleşme, 195,5 milyon ruble (yaklaşık 2.9 milyon dolar) değerinde olacak ve geliştirilecek bu sistemle dijital cüzdan kullanıcıları izlenilebilinecek. Sistem, belirli bir kişinin; adını, banka hesabını, kredi kartını numarasını, cep telefonu numarasını ve elektronik cüzdanın numarasını bulabilecek.

Rusya Federal Finansal İzleme Servisi uzun zamandır kripto paralara karşı eleştirel bir tavır takınıyordu. İzleme Servisi; 2014 yılındaki bir basın bülteninde, dijital paralarla yapılacak işlemlerin yasa dışı sayılabileceğini belirtmişti.

Rusya'da, Telegram'ın yasaklanması konusunda sert bir görüşe sahip olan ve Rusya devlet başkanı Putin'in eski danışmanı German Klimenko:" Anonimlik ve işlem kaynaklarının bulunamaması nedeniyle, kripto para birimleri gri bir alanda kullanılmaktadır. Örneğin, Darkweb'de silah, uyuşturucu veya şiddet içeren video satın almak için dijital paralar kullanılıyor. Birçok ülkedeki milletvekilleri, Vladimir Putin adına yürüttüğümüz ve analizlerle teyit edilen bu olaydan endişe duyuyor. " dedi.

https://cointelegraph.com/news/russian-financial-monitoring-system-seeking-tool-to-track-crypto-transactions