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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus ordusu, silahlı robotlardan oluşan bir “kara birliği” oluşturmayı planlıyor

Rus Silahlı Kuvvetleri, piyade birliklerine yardımıcı olmak maksadıyla silahlı robot birimleri oluşturuyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde okuyabilirsiniz.
2 ay
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Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
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Rus Silahlı Kuvvetleri araştırma bölümünün piyade birliklerine destek sağlamak maksadıyla, kara konuşlu ve muharebeye hazır silahlı robotlar geliştirdiği ifade ediliyor.

Görüntüleri ilk kez geçtiğimiz ay yayınlanan videoda paylaşılan; ağır silahlarla donatılmış ve mini tanklara benzeyen robotlar, piyade birlikleri veya drone’lardan hedef bilgisi alacak biçimde konuşlandırılabiliyorlar.

Halihazırda hedef tespiti ya da uzaktan kontrol edilme kapsamında ileri derecede insan müdahalesine ihtiyaç duyan robotlar için Rus İleri Araştırma Kurumu, söz konusu sorumlulukların en kısa sürede yapay zekâ algoritmalarına devredileceğini belirtmiş. Bu kapsamda bir Rus yetkilinin C4ISRNET’e yaptığı açıklamalarda, “Savaş robotlarının gelişimi, görevlerin icrasının otonom halde yapılması ve insan müdahalesinden gitgide uzaklaşılması yönünde ilerliyor.” sözlerine yer verilmiş.

Yarı otonom silah sistemleri geliştiren ülkeler arasında ise sadece Rusya bulunmuyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de benzer projeleri mevcut.

Türkiye de ciddi yatırım yapıyor

Milli imkânlarla, Katmerciler firması tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen "ROBOİK" İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'nda birinci olan Uğraş AKPINAR'ın “Efe Modüler Otonom Araç projesi” söz konusu gelişmelerden sadece birkaçını oluşturuyor.

Otonom silahların yaratabileceği tehlikeler üzerinde endişeler de yok değil. Birçok kişi, iş “tetiği çekme” anına geldiğinde son kararın bir insan tarafından verilmesi gerektiğine inanıyor.

Rus Devlet Ajansı tarafından paylaşılan robot tank videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.


https://www.c4isrnet.com/unmanned/2019/03/04/russias-new-robot-is-a-combat-platform-with-drone-scouts/?fbclid=IwAR1d-ymFrW7r4Rhsok-5FhpqjTM1OJqjbsSmAr9S10HxF9-ebIigR8nxhKQ Yorum Yaz
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muammer816 2 ay en beğenilen
ooooo ilk robot birlikler geliyor.darısı tam insansı robotların başına.gün gelecek insanlar sahada fiilen savaşmayacaklar,ürettikleri robotları savaştıracaklar.işte o zaman yıkım ve acı şimdikinden kat ve kat fazla olacak.yarınlara kendimizi hazırlamalıyız.
ooooo ilk robot birlikler geliyor.darısı tam insansı robotların başına.gün gelecek insanlar sahada fiilen savaşmayacaklar,ürettikleri robotları savaştıracaklar....
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1 Yanıt Yanıtla +8
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kuruwa 2 ay barthobel
Rusyada seçimmi var. Adamlar ne dediyse yaptı kendi çabalarıyla. heleki şu son füzeleri Abd yi bile tırstırdı.
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Last Peony 1 ay
Boeingin istatiksel olarak Airbus'tan daha az kazası var ABD düşmanlarına duyurulur
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kuruwa 2 ay
senin ironi yaptın yapmadın onu düşünmek için çabam bile yok. artı senle uğraşmak için saniyem hiç yok.
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homebird 2 ay
Eninde sonunda iş robot ve yapay zekaya dayanacak, bundan kaçış yok. Erken çıkan, çok yol alır. Adamlara helal olsun geleceği görüp şimdiden yatırım yapmışlar.
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DH Misafiri 2 ay
Amator telsizciyim. Bu alanda sivil halkin yaptiklarini görseniz!!! Ordusu asagi kalmaz!!
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muammer816 2 ay en beğenilen
ooooo ilk robot birlikler geliyor.darısı tam insansı robotların başına.gün gelecek insanlar sahada fiilen savaşmayacaklar,ürettikleri robotları savaştıracaklar.işte o zaman yıkım ve acı şimdikinden kat ve kat fazla olacak.yarınlara kendimizi hazırlamalıyız.
1 Yanıt Yanıtla +8
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dere.beyi 2 ay muammer816
şuan bile başladı 5g ile uzaktan direksiyon seti ile tırcılık yapmaya başlıcaklar ericsson lansmanın da görmüştük çok iyiydi
insanlara artık belli bir maaş verip birçok işi robotlar yapacak artık gelecek çok yakınlaşmaya başladı korkmuyor değilim :)
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barthobel 2 ay
Nerde seçim yaklaşıyorcular kayboldularmı ??
1 Yanıt Yanıtla +2
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kuruwa 2 ay barthobel
Rusyada seçimmi var. Adamlar ne dediyse yaptı kendi çabalarıyla. heleki şu son füzeleri Abd yi bile tırstırdı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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