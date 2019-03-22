Rus ordusu, silahlı robotlardan oluşan bir “kara birliği” oluşturmayı planlıyor

Rus Silahlı Kuvvetleri araştırma bölümünün piyade birliklerine destek sağlamak maksadıyla, kara konuşlu ve muharebeye hazır silahlı robotlar geliştirdiği ifade ediliyor.

Görüntüleri ilk kez geçtiğimiz ay yayınlanan videoda paylaşılan; ağır silahlarla donatılmış ve mini tanklara benzeyen robotlar, piyade birlikleri veya drone’lardan hedef bilgisi alacak biçimde konuşlandırılabiliyorlar.

Halihazırda hedef tespiti ya da uzaktan kontrol edilme kapsamında ileri derecede insan müdahalesine ihtiyaç duyan robotlar için Rus İleri Araştırma Kurumu, söz konusu sorumlulukların en kısa sürede yapay zekâ algoritmalarına devredileceğini belirtmiş. Bu kapsamda bir Rus yetkilinin C4ISRNET’e yaptığı açıklamalarda, “Savaş robotlarının gelişimi, görevlerin icrasının otonom halde yapılması ve insan müdahalesinden gitgide uzaklaşılması yönünde ilerliyor.” sözlerine yer verilmiş.

Yarı otonom silah sistemleri geliştiren ülkeler arasında ise sadece Rusya bulunmuyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de benzer projeleri mevcut.

Türkiye de ciddi yatırım yapıyor

Milli imkânlarla, Katmerciler firması tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen "ROBOİK" İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'nda birinci olan Uğraş AKPINAR'ın “Efe Modüler Otonom Araç projesi” söz konusu gelişmelerden sadece birkaçını oluşturuyor.

Otonom silahların yaratabileceği tehlikeler üzerinde endişeler de yok değil. Birçok kişi, iş “tetiği çekme” anına geldiğinde son kararın bir insan tarafından verilmesi gerektiğine inanıyor.

Rus Devlet Ajansı tarafından paylaşılan robot tank videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.c4isrnet.com/unmanned/2019/03/04/russias-new-robot-is-a-combat-platform-with-drone-scouts/?fbclid=IwAR1d-ymFrW7r4Rhsok-5FhpqjTM1OJqjbsSmAr9S10HxF9-ebIigR8nxhKQ