Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı AKSUNGUR ilk kez gökyüzüyle buluştu

18 Ocak 2019'da üretimi tamamlanan Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı ANKA-AKSUNGUR, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ, test uçuşunu twitter hesabından paylaştı.
2 ay
5,3b
1
38
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı AKSUNGUR ilk kez gökyüzüyle buluştu
Tam Boyutta Gör
 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-AKSUNGUR’un ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. TUSAŞ, AKSUNGUR’un gökyüzüyle ilk kez buluştuğu anları Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı (İHA) olarak geliştirilen AKSUNGUR, ilk uçuşunda 4 saat 20 dakika havada kaldı. 20 Mart tarihinde yapılan test uçuşunda aracın otomatik iniş ve kalkış özelliği kullanıldı. ANKA ile aynı Aviyonik Mimarı (elektronik sistemleri) ve yer sistemlerini kullanan AKSUNGUR’un üretimi 18 Ocak 2019’da tamamlanmıştı.

750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip çift motorlu AKSUNGUR, 40 bin feet (12 bin metre) irtifada 24 saat görev yapmak üzere geliştirildi. Çok çeşitli yükleri aynı anda taşıyabilme kapasitesine sahip platformuyla dikkat çeken AKSUNGUR, Türksat uydusu üzerinden haberleşme özelliği sayesinde menzil sınırı olmadan görev icra edebilecek.

İşte AKSUNGUR’un ilk kez uçtuğu anlar:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sistemli adam 2 ay en beğenilen
İktidarı sevmiyorum, hemen karalamam lazım. Hiç gelemem böyle şeylere.
Ama seçim zamanı...ama motoru şöyle...ama rengi bozuk...ama ama
2 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 2 ay
İSTEMEZÜÜÜÜÜÜKKKK
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 2 ay
Çabuk seçimciler gelmeden. :)
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 ay
İSTERÜK!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goki85 1 ay
SECİM sen anladin mesaji ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 2 ay
muhteşem.muhteşem.muhteşem.Allah yapandan,yaptırandan razı olsun.her türlü içerden ve dışardan saçma sapan engellemelere karşı memleketimiz olumlu işler yapmaya devam ediyor.maşallah.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Smoking 2 ay
Güzel bir haber.cehape kıskaniyiii
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefa1451 2 ay
Umarım her sektörde bu tarz gelişmeler yaşarız yüksek katma değerli ürünler ihraç etmemiz lazım yoksa içinde olduğumuz bataklıktan mümkün değil çıkamayız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 2 ay
İsmi dışında her şey güzel görünüyor. Ben bu tür ürünlere Türk tarihinden isimler koyulması taraftarıyım. AK gibi eklentiler yakışıksız duruyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baxa 2 ay ø
Google da aratinca bu sonuc cikiyor.
Aksungur isminin anlamı
-Doğan cinsinden bir nevi av kuşu. – Aksungur b. Abdullah. Melikşah zamanında Halep’in hakimliğini, yöneticiliğini yapan Türk Emiri
Aksungur isminin sözlük anlamı
a. (a’ksungur) hay. b. Akdoğan.
Cinsiyet: Erkek
1. Eski Türk büyüklerine verilen san. 2. Kartalgillerden bir doğan türü, akdoğan.
Amasya ili, Merzifon ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Çorum ili, Seydim bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 2 ay
Ondan hain leşi istiyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 2 ay
İhalarin dikey inis kalkış yapanlari tasarlanir mi acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 2 ay general4242
Ar-ge ister o iş, bizde de o yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oyuncu11790 2 ay
Savunma sanayisinde üretim yapan firmalar çok disiplinli ve denetimli hareket ediyor. Belki de bu sektörün en büyük artısı bu, diğer sektörlerde böyle bir disiplin denetim çok yok gibi duruyor. Haliyle savunma sanayisi kadar önplana çıkamıyorlar, umarım sanayi olarak gelişimimiz daha hızlı devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Sakarya yolunda Ankara çıkışında gördük otobanda. Böyle bir iha bilmiyorum yok dedim. Hiç görmemişti. Demek ki buymuş uçan. Arkasında sivil helikopter takip ediyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5301 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tusaş, yerli iha ve
6 etiket daha anka aksungur ilk uçuş Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Intel de hile yapanların peşine düşüyor 2 ay Nokia telefonları yanlışlıkla Çin’e veri göndermiş! 2 ay Galaxy A90 modelinin çentiksiz ekranı doğrulandı 2 ay Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı 2 ay Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı 2 ay Disksiz Xbox One S’in çıkış tarihi belli oldu 2 ay WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor 2 ay 5G özellikli Samsung Galaxy S10, 5 Nisan'da satışa sunulacak 2 ay Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı 2 ay Oyun akış hizmeti sunan şirketler arasına Walmart da katılıyor 2 ay Volkswagen CEO'su açıkladı: Beetle'ın elektrikli versiyonunu üretme planımız yok 2 ay En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi 2 ay Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek 2 ay Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor 2 ay John Wick 3: Parabellum'un yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı 2 ay Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı 2 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu 2 ay Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol 2 ay Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu 2 ay GÖRÜNTÜLENEN TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı AKSUNGUR ilk kez gökyüzüyle buluştu Sonraki Nvidia halen elindeki madencilik kartlarını eritemedi 2 ay PSA Grubu'nun yeni bir birleşme için FCA ile ilgilendiği ortaya çıktı 2 ay Deniz suyundan hidrojen yakıtı üretilebilecek 2 ay Tek bir kusuru var "Huawei P Smart 2019 incelemesi" 2 ay Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı 2 ay HBM2E bellek üretimi başlıyor 2 ay Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek 2 ay Yapay zeka destekli Google Doodle ile kendi melodinizi yapın 2 ay Apple Watch kayışları ve iPhone kılıfları bahar renkleriyle yenilendi 2 ay HardOCP sitesinin kurucusu Intel’e katıldı 2 ay E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber] 2 ay ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı 2 ay Oculus Rift S sanal gerçeklik kaskı duyuruldu 2 ay Facebook Messenger uygulamasına alıntı ile cevap verme özelliği geldi 2 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda piyasaya sürülüyor 2 ay Yerli girişim Pixery Labs ödüllü yazılım turnuvası düzenliyor 2 ay Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' için ilk fragman geldi 2 ay Damla çentik ve Helio P35 işlemcili Oppo A5s resmen duyuruldu 2 ay Opera tarayıcısının Android uygulamasına dahili VPN özelliği geldi 2 ay Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim