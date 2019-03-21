TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı AKSUNGUR ilk kez gökyüzüyle buluştu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-AKSUNGUR’un ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. TUSAŞ, AKSUNGUR’un gökyüzüyle ilk kez buluştuğu anları Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı (İHA) olarak geliştirilen AKSUNGUR, ilk uçuşunda 4 saat 20 dakika havada kaldı. 20 Mart tarihinde yapılan test uçuşunda aracın otomatik iniş ve kalkış özelliği kullanıldı. ANKA ile aynı Aviyonik Mimarı (elektronik sistemleri) ve yer sistemlerini kullanan AKSUNGUR’un üretimi 18 Ocak 2019’da tamamlanmıştı.

750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip çift motorlu AKSUNGUR, 40 bin feet (12 bin metre) irtifada 24 saat görev yapmak üzere geliştirildi. Çok çeşitli yükleri aynı anda taşıyabilme kapasitesine sahip platformuyla dikkat çeken AKSUNGUR, Türksat uydusu üzerinden haberleşme özelliği sayesinde menzil sınırı olmadan görev icra edebilecek.

İşte AKSUNGUR’un ilk kez uçtuğu anlar: