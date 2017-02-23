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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yalan haberleri ifşa edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya hakkında yapılan ancak sahte olduğu düşünülen haberleri ifşa etmek için bakanlığın web sitesinde yeni bir sayfa oluşturdu. Sayfa şimdiden 5 haberi damgalamış durumda.
2 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yalan haberleri ifşa edecek
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yerli ve yabancı medya kuruluşlarının Rusya hakkında yaptığı yalan haberleri ortaya çıkarmak için yeni bir uygulama başlattı. Bakanlık, web sitesi üzerinde yeni bir sayfa oluşturarak yalan olduğu düşünülen haberleri buraya eklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen sayfa bazı haberleri damgalamaya başladı bile.

Şu ana kadar New York Times, Bloomberg, Telegraph, NBC News ve Santa Monica Observer’dan birer haberin yalan olduğunu belirten sayfa haberlerin ekran görüntüsü ve bağlantı linklerine yer verirken haberlerin neden sahte olduğuyla ilgili bir açıklama yapmayıp sadece gerçek dışı bilgilerden oluştuğunu açıklıyor. Uygulama ile ilgili bilgi veren bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, sayfanın yanlış olduğuna inanılan haberlerin yayılmasını engellemek için çalışacağını ve çeşitli medya kuruluşları tarafından servis edilen gerçek dışı bilgilere yönelik bir propaganda örneği olacağını dile getirdi.

Rusya özellikle son aylarda ABD ve Avrupa’daki çeşitli medya kuruluşları tarafından sıkça ortaya atılan ABD’deki başkanlık seçimlerine Rusya’dan siber saldırı geldiği iddiasına karşılık uzun bir süredir böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyordu.


http://fortune.com/2017/02/23/russia-foreign-ministry-website-fake-news/ Yorum Yaz
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asksevgidostluk 2 yıl
Bu haber yalan demekle olmuyor. Neden yalan onu da söyleyeceksin. Sen yalan dedin diye sana mı inanmamız gerekiyor? Geçmişte siyasilerin yalan, şerefsizim yalan dediği haberler bal gibi doğru çıkmadı mı?
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pspoor 2 yıl
Iyi yapiyorlar, ben bizde havuz medyasi var ne bicim bir durumdayiz diyordum. Son olaylar gösterdi ki Amerika'da da Okyanus medyasi var, bize özel bir durum degil. Bütün ülkelerde parayi veren düdügünü öttürüyor. Avrupa da ayni, hepsi ayni.
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sniper23 2 yıl pspoor
pspoor

Iyi yapiyorlar, ben bizde havuz medyasi var ne bicim bir durumdayiz diyordum. Son olaylar gösterdi ki Amerika'da da Okyanus medyasi var, bize özel bir durum degil. Bütün ülkelerde parayi veren düdügünü öttürüyor. Avrupa da ayni, hepsi ayni.

Doğru, bütün dünyada sansür mevcut. Çünkü diğer türlü basın özgürlüğüne kalsa ülke de ne ekonomi kalır ne de istikrar.
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