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Rusya, Venezuela'nın kripto parası Petro'ya ortak olabilir

Time dergisinin iddiasına göre Venezuela'nın kripto parası Petro; Rusya ve Venezuela arasında ABD ablukasını aşmak için tasarlanan ''yarı-gizli ortak bir girişim'' olabilir.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Bir devlet tarafından üretilen ilk kripto para olan Petro'nun ön satışları 20 Şubat tarihinde başlamıştı. Petro ile toplamda 6 milyar dolarlık yatırıma ulaşmak isteyen Venezuela, dış ilişkilerde de Petro'yu kullanarak ABD'nin ekonomik yaptırımlarını aşmak istiyordu ancak bu hafta başında Donald Trump Petro'nun kullanımını kısıtlayan başkanlık kararnamesini imzalayarak kripto paranın amacına darbe vurmuştu. ABD'nin aldığı bu kararın ardından Petro dünya genelinde bir kısıtlama hareketiyle karşı karşıya kalabileceği düşünülürken Time dergisi bugün önemli bir iddia ortaya attı. Dergide yer alan rapora göre Petro; ABD ablukasını kırmak için Rusya ve Venezuela'nın gizli ortak bir girişimi olabilir.

Putin projeyi onayladı

Bu ilginç iddianın en önemli dayanağı ise Time'a konuşan bir banka yetkilisi. Rusya'da bir devlet bankasında çalıştığı bildirilen ancak ismi gizli tutulan yetkilinin ifadelerine göre Kremlin'den üst düzey danışmanlar Petro'yu denetlerken 2017'nin sonlarına doğru Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projeyi imzaladı. Putin'e yakın insanların Petro ile yaptırımlardan nasıl kaçınılabileceğini Putin'e açıklamasıyla birlikte Putin'in projeyi desteklediği ve iki ülke arasındaki kripto para iş birliğinin bu sayede başladığı belirtiliyor. 
Öte yandan rapor sadece banka yetkilisinin ifadeleriyle de sınırlı değil. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya Petro projesinde danışmanlık yapan iki Rus iş adamının iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlamış olabileceği düşünülüyor. Rusya'nın büyük bankaları ve Kremlin ile yakın bağlantıları olduğu belirtilen Denis Druzhkov ve Fyodor Bogorodsky, Petro projesinin danışmanları olarak geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen lansmanlarda Nicolas Maduro'nun yakınında görüntülenmişti. 
Tabi Venezuela'nın, Petro ile yapmak istediği şey oldukça net. Şiddetli bir ekonomik krizle mücadele eden ülke Petro'ya yapılan yatırımlar ile kaynak elde etmek ve diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini Petro üzerinden yönetmek istiyor. Petro'nun gizli ortağı olarak değerlendirilen Rusya da aslında benzer bir amacın peşinde. 2014'teki Ukrayna krizinin ardından ABD ve ABD'nin müttefikleri tarafından çeşitli ekonomik yaptırımlara tabi tutulan Rusya'da pek çok iş adamı ve şirketin diğer ülkelerle olan ilişkileri sekteye uğramış durumda. Time, Rusya'nın da Petro yoluyla bu yaptırımları delebileceğini işaret ediyor.

Rusya için deneysel bir çalışma 

Bununla birlikte Petro projesinin aslında Rusya için bir ''kripto para deneyi'' olması da mümkün. Geçtiğimiz yıl Rusya'da, Bitcoin'in temel unsurlarını taklit eden kripto ruble isimli dijital bir para birimi oluşturma düşüncesi ortaya atılmış ve geniş bir kitle tarafından kabul görmüştü. Rusya Merkez Bankası ise bu fikre pek sıcak bakmamıştı. “Yapmamızın tek sebebinin ABD'nin yaptırımlarından kaçınmak olduğunu söylersek, ABD kesinlikle bundan memnun olmaz.” diyen merkez bankası yöneticileri bu fikri Rusya için tehlikeli bulmuştu.
Şimdi ise Rusya, Petro'yu destekleyerek hem ABD'nin yaptırımlarını aşmayı amaçlayan devlet destekli bir kripto paraya karşılık ABD'nin neler yapabileceğini görecek hem de kripto rublenin gerçek rublede yaratabileceği tehlikelerin önüne geçmiş olacak. 

http://time.com/5206835/exclusive-russia-petro-venezuela-cryptocurrency/ Yorum Yaz
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ssbrutality 1 yıl
Venezuela nın kendi insanını seven gerçek vatansever lideri de ne babayiğitmiş arkadaş. Putinin yanında herif dev gibi duruyor :))
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Artunç 1 yıl
ABD, Petro'yu da yasakladı zaten. O hamleden sonra Rusya'nın böyle bir karşı hamle yapması bir mesaj olarak da kabul edilebilir. Rusya'da malum yaptırımlar sebebiyle kendine bir çıkış yolu arıyor.
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denizbay1 1 yıl
Ne çakıyorsun be Atlantik son zamanlar şu Natociklere. Çin bir yandan, Rusya bir yandan... Bir klasikle bitirelim madem; Avrupa ağlıyordu, yeter vurma diyordu... :))
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