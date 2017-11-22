Rusya ile Google arasında "misilleme" gerginliği

''Bizi misilleme yapmak zorunda bırakmayın''
Açıklamasında siteleri yasaklamak istemediğini ancak sistemde bazı düzenlemelerin yapılacağını ifade edince Schmidt'in bu açıklaması Google Haberler kısmında iki kaynağın görüntülenemeyeceği ya da alt sıralara indirgeneceği şeklinde yorumlanmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu(Roskomnadzor)'nun başkanı Alexander Zharov, Google atacağı adımlar konusunda daha net açıklamalar yapması için Eric Schmidt'e mektup yazdı. Mektupta, ''Düşüncelerimizin dinleneceğini umuyoruz.'' diyen Zharov, ''Bizi ciddi bir misilleme yapmak zorunda bırakmayın.'' ifadesini kullandı.
Mektuba cevap aldıktan sonra harekete geçeceklerini belirten Zharov, ''Basınımızı koruyacağımız açık. İlk önce ne yapacaklarını görelim.'' dedi. Zharov ayrıca Schmidt'in bahsettiği düzenlemelerin pratikte nasıl uygulandığını görmeyi beklediklerini de ekledi.
Tabi Alexander Zharov, doğrudan Google'ın hamlelerini hedef almış olsa da Sputnik ve RT uzun bir süredir Amerikan istihbarat birimleri ve şirketleri tarafından yanlış bilgilendirme ve propaganda aracı olarak değerlendiriliyor. Son olarak geçtiğimiz ay Twitter; RT ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları engelleme kararı aldığını duyurmuştu. İki haber kaynağının da geçtiğimiz yıl ABD'deki başkanlık yarışını etkilemek için Hillary Clinton hakkında olumsuz içerikler paylaştığı sıkça dile getirilirken Twitter da aldığı bu kararın arkasında yatan nedenin ''RT ve Sputnik'in Rusya hükümeti adına seçime müdahale etme girişiminde bulunması'' olduğunu dile getirmişti.
Somut Bir Hamle Yok
Eric Schmidt'in açıklamasından sert anlamlar çıksa da Rusya'nın yanıtının ardından Reuters'a açıklamalarda bulunan Google sözcüsü Andrea Faville, Schmidt'in "arama kalitesini yükseltmek için sürmekte olan çabalar" hakkında konuştuğunu ve henüz somut adımların belirlenmediğini dile getirdi. Faville ayrıca "Algoritmalarımızı, tek tek siteleri yeniden sıralamak için değiştirmiyoruz" dedi.
https://www.theverge.com/2017/11/21/16687694/russia-google-eric-schmidt-rt-sputnik-rankings Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Schmidt'in götü kalkmış, Google'da çalışmaktan aşağıda olan bitenleri göremez olmuş.
Bu arada Google da ak kaşık değil.
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