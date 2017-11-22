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Rusya ile Google arasında "misilleme" gerginliği

Google'ın, Rus haber kaynaklarını arama sonuçlarında alt sıralara iteleyeceği yönündeki iddialara Rusya'dan yanıt geldi. Bu iddianın gerçekleşmesi halinde Rusya da sert kararlar alabilir.
1 yıl
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15
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Rusya ile Google arasında
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Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'nin yönetim kurulu başkanı olan Eric Schmidt, geçtiğimiz günlerde Rus haber kaynakları hakkında önemli açıklamalar yapmıştı. Kanada'da gerçekleşen güvenlik konulu bir forumda konuşan Schmidt, Rus haber kaynaklarından Russia Today(RT) ve Sputnik'in içeriklerinde sıkça propaganda faaliyetleri yürüttüğünü dile getirmiş ve arama sonuçlarının kalitesini yükseltmek adına bu iki kaynakla ilgili işlemlerin yapılabileceğini dile getirmişti.


''Bizi misilleme yapmak zorunda bırakmayın'' 

Açıklamasında siteleri yasaklamak istemediğini ancak sistemde bazı düzenlemelerin yapılacağını ifade edince Schmidt'in bu açıklaması Google Haberler kısmında iki kaynağın görüntülenemeyeceği ya da alt sıralara indirgeneceği şeklinde yorumlanmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu(Roskomnadzor)'nun başkanı Alexander Zharov, Google atacağı adımlar konusunda daha net açıklamalar yapması için Eric Schmidt'e mektup yazdı. Mektupta, ''Düşüncelerimizin dinleneceğini umuyoruz.'' diyen Zharov, ''Bizi ciddi bir misilleme yapmak zorunda bırakmayın.'' ifadesini kullandı.


Mektuba cevap aldıktan sonra harekete geçeceklerini belirten Zharov, ''Basınımızı koruyacağımız açık. İlk önce ne yapacaklarını görelim.'' dedi. Zharov ayrıca Schmidt'in bahsettiği düzenlemelerin pratikte nasıl uygulandığını görmeyi beklediklerini de ekledi.


Tabi Alexander Zharov, doğrudan Google'ın hamlelerini hedef almış olsa da Sputnik ve RT uzun bir süredir Amerikan istihbarat birimleri ve şirketleri tarafından yanlış bilgilendirme ve propaganda aracı olarak değerlendiriliyor. Son olarak geçtiğimiz ay Twitter; RT ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları engelleme kararı aldığını duyurmuştu. İki haber kaynağının da geçtiğimiz yıl ABD'deki başkanlık yarışını etkilemek için Hillary Clinton hakkında olumsuz içerikler paylaştığı sıkça dile getirilirken Twitter da aldığı bu kararın arkasında yatan nedenin ''RT ve Sputnik'in Rusya hükümeti adına seçime müdahale etme girişiminde bulunması'' olduğunu dile getirmişti.


Somut Bir Hamle Yok 

Eric Schmidt'in açıklamasından sert anlamlar çıksa da Rusya'nın yanıtının ardından Reuters'a açıklamalarda bulunan Google sözcüsü Andrea Faville, Schmidt'in "arama kalitesini yükseltmek için sürmekte olan çabalar" hakkında konuştuğunu ve henüz somut adımların belirlenmediğini dile getirdi. Faville ayrıca "Algoritmalarımızı, tek tek siteleri yeniden sıralamak için değiştirmiyoruz" dedi.


https://www.theverge.com/2017/11/21/16687694/russia-google-eric-schmidt-rt-sputnik-rankings Yorum Yaz
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hidrojennn 1 yıl en beğenilen
rus medyası propaganda çalışması yapıyormuş. vah vah amerikan medyası melek demekki. propaganda hiç yapmaz.
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kar98-k 1 yıl
Vaziyet alın burası karışacak
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Kenan Memedov 1 yıl
Bu saatten sonra bilgi konuşur arkadaşlar.
Schmidt'in götü kalkmış, Google'da çalışmaktan aşağıda olan bitenleri göremez olmuş.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Putin reis google'ı tamamen yasakla izleyemesinler ne yapıyorsunuz nerelere giriyosunuz :d
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T A R I K 1 yıl
Bence ahaber ve yeniakit arama sonuçlarında en üstte olmalı
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KiriN 1 yıl
google önce clickbait haberleri engellesin sınav zamanı xxx sınav sonucu yazınca 40 tane açıklandı diye sahte haber çıkıyor.
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hidrojennn 1 yıl en beğenilen
rus medyası propaganda çalışması yapıyormuş. vah vah amerikan medyası melek demekki. propaganda hiç yapmaz.
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MustafaC53 1 yıl
Napcan Ruski çok merak ediyorum.
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0Kelvin 1 yıl MustafaC53
Rusya bu belli olmaz. Ama üç yıldır Moskova'da yaşayıp gördüklerim bana bir kargaşa olursa Rusya'nın yine bir şekilde karlı çıkacağını düşündürüyor. Altta kalmazlar kolay kolay. Böyle bir misilleme durumunda Yandex de kendini yenileyip geliştirirse halkın çoğunluğu Yandex ile devam eder. Şu an ağırlıkla Google kullanılıyor ve daha iyi sonuç veriyor Rusça aramalarda bile. Şahsi fikrim tabi.
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ALKaraca 1 yıl
Sadece Sputnik değil BBC,CNN INT gibi kanallar da propaganda yapıyor.Propaganda yapmayan bir Euronews var onu çok seviyorum.Haberleri tarafsız veriyor.
Bu arada Google da ak kaşık değil.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Elsa 1 yıl ALKaraca
Aynı euronews'i mi izliyoruz acaba, çünkü benim izlediğim Rusça euronews'te her gün Türkiye'ye ve insanına laf atılıyor
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pspoor 1 yıl
Kendi islerine gelmeye haberler "propaganda", google da tam bir terrör dostu oldu cikti. Yaziklar olsun google sirketine.
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kar98-k 1 yıl
Vaziyet alın burası karışacak
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justaprogrammer 1 yıl
zamaninda garaj koselerinde surtuyordunuz !!! para bozmus bunlari
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