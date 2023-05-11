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    Anlık Bildirim

    Google’a LGBT propagandası ve yanlış bilgi nedeniyle gülünç para cezası verildi

    Rusya’nın Google’ın çatı şirketi Alphabet’e LGBT propagandası yapmak ve yanlış bilgilendirmeyi yaymak suçlarından ceza verdiği bildirildi. Ancak verilen cezanın büyüklüğü ise gülünç seviyede.
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    rusya google lgbt Tam Boyutta Gör
    Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, bir Rus mahkemesi kısa bir süre önce Google’ın çatı şirketi Alphabet’e "LGBT propagandası" ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı hakkında "yanlış bilgi" içerdiğini söylediği YouTube videolarını silmediği gerekçesiyle para cezası verdi.

    Google'a LGBT ve yanlış bilgi cezası

    Geçtiğimiz yıl Moskova, Rus internet kullanıcılarının internette gördükleri üzerinde kontrolü arttırma çabalarının bir parçası olarak Batılı teknoloji şirketlerine düzinelerce ceza kesti. Ukrayna'ya asker gönderdikten kısa bir süre sonra sıkı sansür yasaları çıkaran Rusya, geçen yıl da "LGBT propagandasının teşviki" olarak adlandırdığı sivil haklara karşı yasalarını güçlendirdi. Bu bilgilerin ışığında Rusya, Google’a "LGBT propagandası" ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı hakkında "yanlış bilgi" içerdiğini söylediği YouTube videolarını silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble para cezası verdi. Bu ceza ise yaklaşık 38.000 dolar yapıyor.

    Google’a LGBT ve yanlış bilgi nedeniyle komik para cezası verildi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ülkede neyin LGBT propagandası" olarak nitelendirileceğinin kapsamı son derece geniş. Bu kapsam içerisinde kamusal alanda, internette ya da filmlerde, kitaplarda veya reklamlarda propaganda yapmak suç sayılıyor. TASS haber ajansının bildirdiğine göre Rus savcılar, Google'ın YouTube'da yayınlanan ve aralarında Moskova tarafından "yabancı ajan" olarak nitelendirilen bir blog yazarının eşcinsel çiftlerin nasıl çocuk yetiştirdiği ve Petersburg'daki LGBT topluluğu hakkındaki videolarının da bulunduğu bazı videoları kaldırmayı reddettiğini söyledi.

    Google'ın Rusya'daki iştiraki geçen yıl, Rus yetkililerin şirketin istenilen içeriği silmedeki "tekrarlanan başarısızlığı" nedeniyle Aralık 2021'de 7,2 milyar ruble (92,6 milyon dolar) ceza kesmesinin ve yetkililerin banka hesaplarına el koymasının ardından iflas başvurusunda bulunmuştu. Rusya yine geçen yıl Google'a içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 358 milyon dolar ceza para cezası vermişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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