Google’a LGBT propagandası ve yanlış bilgi nedeniyle gülünç para cezası verildi

Google'a LGBT ve yanlış bilgi cezası
Geçtiğimiz yıl Moskova, Rus internet kullanıcılarının internette gördükleri üzerinde kontrolü arttırma çabalarının bir parçası olarak Batılı teknoloji şirketlerine düzinelerce ceza kesti. Ukrayna'ya asker gönderdikten kısa bir süre sonra sıkı sansür yasaları çıkaran Rusya, geçen yıl da "LGBT propagandasının teşviki" olarak adlandırdığı sivil haklara karşı yasalarını güçlendirdi. Bu bilgilerin ışığında Rusya, Google’a "LGBT propagandası" ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı hakkında "yanlış bilgi" içerdiğini söylediği YouTube videolarını silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble para cezası verdi. Bu ceza ise yaklaşık 38.000 dolar yapıyor.
Google'ın Rusya'daki iştiraki geçen yıl, Rus yetkililerin şirketin istenilen içeriği silmedeki "tekrarlanan başarısızlığı" nedeniyle Aralık 2021'de 7,2 milyar ruble (92,6 milyon dolar) ceza kesmesinin ve yetkililerin banka hesaplarına el koymasının ardından iflas başvurusunda bulunmuştu. Rusya yine geçen yıl Google'a içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 358 milyon dolar ceza para cezası vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.