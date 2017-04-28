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Şu anda 2 kişi burada

Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı konuşulan S-400 füzeleri konusunda ilk kez çok net konuştu. Hava savunma sisteminin alımı konusunda prensip anlaşmasına varıldı. İşte detaylar:
2 yıl
9,5b
2
44
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uzunca bir süredir ülke gündeminden düşmeyen hava savunma sistemi alımına ilişkin ilk kez çok net ifadeler kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile prensipte anlaştıklarını ilk kez dile getirdi. Konuya ilişkin görüşmelerinse sürdüğünü belirten bakan, satın alma konusunun farklı uzlaşmalar ekseninde süreceğini ifade ediyor.

Açıklamalara göre ortak üretim ve fiyat gibi konularda müzakereler devam ediyormuş. Türkiye’nin özellikle üretim noktasında aktif rol üstlenerek tecrübe edinmek istediği biliniyor. Aselsan ve Roketsan, gelişmiş bir uzun menzilli hava savunma sisteminin geliştirilmesi için uzun süreli bir çalışma yürütse de bu alandaki projelerin nihai hale gelebilmesi için daha önümüzde uzun yıllar var. Bu süreçteki açığın da Rusya’dan alınacak teknolojilerle karşılanması hedeflenmiş durumda.

NATO sistemleri ile uyumlu bir hava savunma sistemi alınması için de Türkiye’nin girişimleri olmuştu ancak bu noktada bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı. Rusya ile bu yöndeki bir yakınlaşma, NATO’nun güvenli duvar bakışında bir açık olarak ifade edilebilir. Anlaşmanın resmi bir hal alması durumunda sürecin nasıl bir boyut kazanacağı da büyük merak konusu. Özellikle yaz ayları içinde S-400 füzeleri konusunda resmi bir adımın atılması bekleniyor.


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daldan_dala 2 yıl en beğenilen
türkiye : kendi sistemimizi yapalım?
avrupa : YAPAMAZSINIZ.
türkiye : nato dan verin parası neyse verelim
avrupa : VEREMEYİZ
türkiye : ruslar dan alalım
avrupa : ALAMAZSINIZ
türkiye : peki biz ne yapalım birşey olursa?
avrupa : İHTİYACINIZ OLURSA BİZ YOLLLARIZ MERKEZİNİ DE BİZ YÖNETİRİZ
türkiye : yaz 20 tane uzun menzilli 10 orta menzilli 5 tane kısa menzil s400. l
ruslar : ödeme?
türkiye : yarısı şimdi yarısı mal tesliminde
avrupa : ama üyelik?
türkiye : böyle birliğe böyle üyelik !
türkiye :kendi sistemimizi yapalım?avrupa :YAPAMAZSINIZ.türkiye :nato dan verin parası neyse verelim
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1 Yanıt Yanıtla +121
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gcb1903 2 yıl
Arkadaşlar obüs üretmeye benzemez bu. Sevk barutu üretmeye de benzemez. S400 çok ileri seviye bir sistem. Biz 15 20 yıldır ancak başladık bu işe. 15 20 yılda sıfırdan başladık. Mermi dışında üretimimiz yok. İglolarımız hâlâ Osmanlı zamanında Britanya'dan alınma mayınlarla dolu. Roketlerimiz bile 60 yaşında. Biz mühimmat, silah ve tehçizat olarak aşırı eski bir stoğu olan ülkeyiz.
O yüzden siz şimdi % 100 yerli olaylarını unutun. Siyasi propaganda işlerini de duymayın. S400 gibi bir şey geliştirmek iha yapmaya benzemez. On yıllarca silah sanayinde kesin ve kararlı bir şekilde ilerlemek gerekli. Doğru adımlar ve doğru kişiler gerekli. Öyle ha diyince üretilebilen bir şey olsa zaten şuan bu seviyede hava savunma sistemi olan ülke sayısı bir elin parmaklarından az olmazdı.
Umarım parası neyse daha da fazlası verilerek, hatta gerekirse çok daha fazlası verilerek mühendislerimizin yetiştirilmesi işini de eklemeliyiz. Yani tam detaylar yok ama yerli üretime destek değil sadece yerli kalifiye elemana da destek ve bilgi paylaşımı da içermeli.
Biz anladık ki kesin olarak Abd ve batı bloğu kesinlikle sözünü dinlemeyen ve çizgilerinden ayrılan bir Türkiye istemiyorlar. Anında kötü adam konumuna düşürdüler bizi. Peki biz ilelebet batı bloğunun itaatkar kas gücü ve sınır muhafızı mı olacağız?
Arkadaşlar obüs üretmeye benzemez bu. Sevk barutu üretmeye de benzemez. S400 çok ileri seviye bir sistem. Biz 15 20 yıldır ancak başladık bu işe. 15 20 yılda sı...
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GreyParrot 2 yıl
Türkiye'nin ekseni kayıyor, Rusya, Suriye'den umudunu kesti, güneyde akdenizde söz dinleyen küçük bir kardeşi olsa? bu alımla ilişkiler farklı bir döneme girecektir.
Türkiye'nin ekseni kayıyor, Rusya, Suriye'den umudunu kesti, güneyde akdenizde söz dinleyen küçük bir kardeşi olsa? bu alımla ilişkiler farklı bir döneme girece...
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haydarkarapuar 2 yıl
la nedeceksiniz kamyonda füzeyi koyun ankaya bayraktara fizeyi havada kovalasın atsın kaçsın kaçamıyorsa çarpsın
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Nervo 2 yıl
Türkiye dünyanın en güçlüsü ordusudur hala
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merveyanar 2 yıl
Hayırlı Olsun
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hanox 2 yıl
OLEYY günün en iyi haberi ..... :D
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Quard 2 yıl
Alınırsa,hayırlı olsun ama bununla kalmasın Çin'den de alınsın,başkaca ülkelerden de yani alternatif çok olsun. Olurya Rusya ile krize girersek Çin'den aldığımızı,bir başkasıyla krize girersek diğerini kullanırız:D
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neczer 2 yıl
S400 tamamen hikaye. o füzeye sahip olup berlini tehdit edecek noktaya gelmene kimse izin vermez. Öttürürler
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Guest-41635B9FE 2 yıl
S400'lerin tomahawklara karşı kullanıldığını kim çıkardı arkadaş?
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LeSRiSeL 2 yıl
ne geniş bir devlet bu rusya..benim uçağımı düşürseler o ülkeyi s400 satmazdım
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SerseriGezgin 2 yıl LeSRiSeL
LeSRiSeL
ne geniş bir devlet bu rusya..benim uçağımı düşürseler o ülkeyi s400 satmazdım

Verilen tavizler bilinmediği için böyle görülebilir.
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mcem71 2 yıl
NATO kafalar yine aynı teraneyi anlatıyor,
Eksenimiz kayıyormuş,bize ödetirlermiş diyen kendine güvensiz ezik arkadaş şunu kafana sok zaten ödetiyorlar dı !!
1)15 temmuz
2)Hendekler
3)PKK,DEAŞ,YPG ... vs örgütleri üzerimize salarak ve onlara silah sağlayarak Şehirlerimizde masum vatandaşlarımızı bombalı eylemlerle şehit edenler bunlar,
Önemli olan tek şey Türkiye'nin çıkarları gerisi lafı güzaf.
BKNZ;Sincar/Karakoçu vurduk ses ABD,RUSYA ve Avrupadan geldi
Tek istedikleri yat dedigince yatacak,kalk dediğinde kalkacak,vur dediğinde vuracak sorgusuz sualsiz emrinde olacak bir Türkiye bütün mesele ve kavga bu,
Kabul edemedikleri BAĞIMSIZ kendi çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü koruyan TÜRKİYE.
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı Olsun.
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