Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam





Uzunca bir süredir ülke gündeminden düşmeyen hava savunma sistemi alımına ilişkin ilk kez çok net ifadeler kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile prensipte anlaştıklarını ilk kez dile getirdi. Konuya ilişkin görüşmelerinse sürdüğünü belirten bakan, satın alma konusunun farklı uzlaşmalar ekseninde süreceğini ifade ediyor.

Açıklamalara göre ortak üretim ve fiyat gibi konularda müzakereler devam ediyormuş. Türkiye’nin özellikle üretim noktasında aktif rol üstlenerek tecrübe edinmek istediği biliniyor. Aselsan ve Roketsan, gelişmiş bir uzun menzilli hava savunma sisteminin geliştirilmesi için uzun süreli bir çalışma yürütse de bu alandaki projelerin nihai hale gelebilmesi için daha önümüzde uzun yıllar var. Bu süreçteki açığın da Rusya’dan alınacak teknolojilerle karşılanması hedeflenmiş durumda.

NATO sistemleri ile uyumlu bir hava savunma sistemi alınması için de Türkiye’nin girişimleri olmuştu ancak bu noktada bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı. Rusya ile bu yöndeki bir yakınlaşma, NATO’nun güvenli duvar bakışında bir açık olarak ifade edilebilir. Anlaşmanın resmi bir hal alması durumunda sürecin nasıl bir boyut kazanacağı da büyük merak konusu. Özellikle yaz ayları içinde S-400 füzeleri konusunda resmi bir adımın atılması bekleniyor.