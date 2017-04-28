Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam

Açıklamalara göre ortak üretim ve fiyat gibi konularda müzakereler devam ediyormuş. Türkiye’nin özellikle üretim noktasında aktif rol üstlenerek tecrübe edinmek istediği biliniyor. Aselsan ve Roketsan, gelişmiş bir uzun menzilli hava savunma sisteminin geliştirilmesi için uzun süreli bir çalışma yürütse de bu alandaki projelerin nihai hale gelebilmesi için daha önümüzde uzun yıllar var. Bu süreçteki açığın da Rusya’dan alınacak teknolojilerle karşılanması hedeflenmiş durumda.
NATO sistemleri ile uyumlu bir hava savunma sistemi alınması için de Türkiye’nin girişimleri olmuştu ancak bu noktada bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı. Rusya ile bu yöndeki bir yakınlaşma, NATO’nun güvenli duvar bakışında bir açık olarak ifade edilebilir. Anlaşmanın resmi bir hal alması durumunda sürecin nasıl bir boyut kazanacağı da büyük merak konusu. Özellikle yaz ayları içinde S-400 füzeleri konusunda resmi bir adımın atılması bekleniyor.
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avrupa : YAPAMAZSINIZ.
türkiye : nato dan verin parası neyse verelim
avrupa : VEREMEYİZ
türkiye : ruslar dan alalım
avrupa : ALAMAZSINIZ
türkiye : peki biz ne yapalım birşey olursa?
avrupa : İHTİYACINIZ OLURSA BİZ YOLLLARIZ MERKEZİNİ DE BİZ YÖNETİRİZ
türkiye : yaz 20 tane uzun menzilli 10 orta menzilli 5 tane kısa menzil s400. l
ruslar : ödeme?
türkiye : yarısı şimdi yarısı mal tesliminde
avrupa : ama üyelik?
türkiye : böyle birliğe böyle üyelik !
O yüzden siz şimdi % 100 yerli olaylarını unutun. Siyasi propaganda işlerini de duymayın. S400 gibi bir şey geliştirmek iha yapmaya benzemez. On yıllarca silah sanayinde kesin ve kararlı bir şekilde ilerlemek gerekli. Doğru adımlar ve doğru kişiler gerekli. Öyle ha diyince üretilebilen bir şey olsa zaten şuan bu seviyede hava savunma sistemi olan ülke sayısı bir elin parmaklarından az olmazdı.
Umarım parası neyse daha da fazlası verilerek, hatta gerekirse çok daha fazlası verilerek mühendislerimizin yetiştirilmesi işini de eklemeliyiz. Yani tam detaylar yok ama yerli üretime destek değil sadece yerli kalifiye elemana da destek ve bilgi paylaşımı da içermeli.
Biz anladık ki kesin olarak Abd ve batı bloğu kesinlikle sözünü dinlemeyen ve çizgilerinden ayrılan bir Türkiye istemiyorlar. Anında kötü adam konumuna düşürdüler bizi. Peki biz ilelebet batı bloğunun itaatkar kas gücü ve sınır muhafızı mı olacağız?