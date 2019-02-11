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Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek

Rusya, gelecekteki bir siber savaş planlamasının bir parçası olarak, kısa bir süre ülkenin internet bağlantısını kesmeyi planlıyor. Önemli konunun detayları haberimizde.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek
Rusya bugünlerde benzerine pek rastlanmayan bir tatbikata hazırlanıyor. Ülke genelinde, önümüzdeki dönemde olabilecek bir siber savaş karşısında nasıl hareket edeceklerini test etmek için kısa bir süre için internet bağlantısı kesilecek.

Rus hükümeti ISS'lere para ödüyor

1 Nisan'dan önce yapılması beklenen bu test için gerekli yasalar da Rusya parlamentosuna getirilmiş durumda. Dijital Ekonomi Ulusal Programı olarak adlandırılan yasa tasarısı, İnternet Servis Sağlayıcıları'nın, herhangi bir dış gücün siber saldırısı durumunda çalışabilmelerini sağlamalarını gerektiriyor. Yasada belirtilen önlemler arasında, Rusya'nın DNS olarak bilinen ağ adres sisteminin kendi sürümünü oluşturması da yer alıyor.
ISS'lerin ayrıca verileri, devlet tarafından kontrol edilen yönlendirme noktalarına gönderebileceklerini gösteren testler yapmaları da bekleniyor. Sistem trafiği filtreleyecek ve böylece Ruslar arasında gönderilen veriler hedefine ulaşacak, ancak yabancı bilgisayarlara yönelik herhangi bir hedef atlatılacak. Tüm bu testlerin başarılı olması için Rus hükümetinin ISS'lere para yardımında da bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

https://www.zdnet.com/article/russia-to-disconnect-from-the-internet-as-part-of-a-planned-test/ Yorum Yaz
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profecco 3 ay en beğenilen
Bir yandan kendini geleceğe hazırlayan ülkeler, öte yanda patlıcan biber satarak çağdaş medeniyet düzeyine ulaşacağını sananlar oooff of. Sigara içsem yakardım bir tane içmiyorum ama.
Bir yandan kendini geleceğe hazırlayan ülkeler, öte yanda patlıcan biber satarak çağdaş medeniyet düzeyine ulaşacağını sananlar oooff of. Sigara içsem yakardım ...
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KanGörünce Bayılan Vampir 3 ay
PUBG'de bir süre rahatız o zaman.
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memici 3 ay
hiç mi civilization oynamadın aç ayı oynar mı
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RevengeRain 3 ay
Rusya,Çin ve Zimbabwe siber alemde iyi işler yapıyorlar karşılığını alacaklar.
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Ohol Oula 3 ay
VK üzerinden onlarca gacıyla konuşuyorum. O gacılar nasıl yazacak bana şimdi?
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gbzlim 3 ay Ohol Oula
Ohol Oula
VK üzerinden onlarca gacıyla konuşuyorum. O gacılar nasıl yazacak bana şimdi?

Rusça mı ?
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joven 3 ay
Adamlar heran herşeye hazırlanıyor bizim ülke insanının durumu ortada
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The Hollow 3 ay
Şaka gibi bir olay. Kısa veya uzun, ülkenin İnternet bağlantısını kesmek nedir ya.. Amerika iyi korku salmış. Vatandaşlarını daha ne kadar küçük düşürebilirsin be Rusya... Bırak siber saldırıya uğra daha iyi.
Edit: Zamanı haber verinde, 1 maçta olsa zevkle bir CS:GO oynayalım.
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AI Engineer 3 ay
Ya asıl amaçları politik durumlarda interneti birden kesebilir miyiz provası ise?
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Portraitclub 3 ay
Bu ansızın mı gerçekleştirecekler yoksa belli bir saat içinde yapacaklarını mı söyleyecekler? Gerçeğe en yakın olması için ansızın gerçekleşmesi lazım. Çok çılgınca bir tatbikat hakkını yememek lazım herkesin yapabileceği bir durum değil yaşanan maddi kaybı ve zamanı düşünürsek vay anısını diyesim geldi. Boşuna demiyorlar büyük Rusya adamlar her daim hazırlıklı neymiş efendim patates soğan bunu mu konuşacakmışız? Başka bir konu varsa onu konuşalım o zaman dimi? Gündemi şekillendirirken iyi konuşurken kötü işlerine geldikleri gibi
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profecco 3 ay en beğenilen
Bir yandan kendini geleceğe hazırlayan ülkeler, öte yanda patlıcan biber satarak çağdaş medeniyet düzeyine ulaşacağını sananlar oooff of. Sigara içsem yakardım bir tane içmiyorum ama.
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internet, rusya ve
6 etiket daha iss tatbikat siber savaş Güvenlik Internet Uğur Seven
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