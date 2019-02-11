Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek

Rusya bugünlerde benzerine pek rastlanmayan bir tatbikata hazırlanıyor. Ülke genelinde, önümüzdeki dönemde olabilecek bir siber savaş karşısında nasıl hareket edeceklerini test etmek için kısa bir süre için internet bağlantısı kesilecek.

Rus hükümeti ISS'lere para ödüyor

1 Nisan'dan önce yapılması beklenen bu test için gerekli yasalar da Rusya parlamentosuna getirilmiş durumda. Dijital Ekonomi Ulusal Programı olarak adlandırılan yasa tasarısı, İnternet Servis Sağlayıcıları'nın, herhangi bir dış gücün siber saldırısı durumunda çalışabilmelerini sağlamalarını gerektiriyor. Yasada belirtilen önlemler arasında, Rusya'nın DNS olarak bilinen ağ adres sisteminin kendi sürümünü oluşturması da yer alıyor.

https://www.zdnet.com/article/russia-to-disconnect-from-the-internet-as-part-of-a-planned-test/

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ISS'lerin ayrıca verileri, devlet tarafındanyönlendirme noktalarına gönderebileceklerini gösteren testler yapmaları da bekleniyor. Sistem trafiğive böylece Ruslar arasında gönderilen veriler hedefine, ancak yabancı bilgisayarlara yönelik herhangi bir hedef. Tüm bu testlerin başarılı olması için Rus hükümetinin ISS'lereda bulunduğu da gelen bilgiler arasında.