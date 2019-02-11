Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek

Teknoloji Editörü
Rusya bugünlerde benzerine pek rastlanmayan bir tatbikata hazırlanıyor. Ülke genelinde, önümüzdeki dönemde olabilecek bir siber savaş karşısında nasıl hareket edeceklerini test etmek için kısa bir süre için internet bağlantısı kesilecek.
Rus hükümeti ISS'lere para ödüyor
1 Nisan'dan önce yapılması beklenen bu test için gerekli yasalar da Rusya parlamentosuna getirilmiş durumda. Dijital Ekonomi Ulusal Programı olarak adlandırılan yasa tasarısı, İnternet Servis Sağlayıcıları'nın, herhangi bir dış gücün siber saldırısı durumunda çalışabilmelerini sağlamalarını gerektiriyor. Yasada belirtilen önlemler arasında, Rusya'nın DNS olarak bilinen ağ adres sisteminin kendi sürümünü oluşturması da yer alıyor.ISS'lerin ayrıca verileri, devlet tarafından kontrol edilen yönlendirme noktalarına gönderebileceklerini gösteren testler yapmaları da bekleniyor. Sistem trafiği filtreleyecek ve böylece Ruslar arasında gönderilen veriler hedefine ulaşacak, ancak yabancı bilgisayarlara yönelik herhangi bir hedef atlatılacak. Tüm bu testlerin başarılı olması için Rus hükümetinin ISS'lere para yardımında da bulunduğu da gelen bilgiler arasında.
https://www.zdnet.com/article/russia-to-disconnect-from-the-internet-as-part-of-a-planned-test/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Edit: Zamanı haber verinde, 1 maçta olsa zevkle bir CS:GO oynayalım.
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