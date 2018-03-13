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Rusya'da kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan ekip gözaltına alındı

Rusya'nın Orenburg şehrinde terk edilmiş eski bir fabrikada kaçak elektrik kullanarak yasa dışı olarak kripto para madenciliği yapan ekip polis tarafından gözaltına alındı.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Rusya'nın Orenburg şehrinde, son dönemlerde şehirdeki elektrik tüketiminin bir hayli artması sonucunda harekete geçen kolluk kuvvetleri, ülkedeki en büyük Bitcoin madenciliği tesislerinden birini tespit etti. Şehirdeki terk edilmiş bir fabrikada madencilik yapan ekibin, fabrika yakınlarındaki elektrik trafolarından kablo çekerek 60 milyon ruble(yaklaşık 4 milyon TL)'lik kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan ekip üyelerinin 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.


Dev vantilatörlerle soğutuldu 

Rus medyasında ''Matrix'ten bir sahne'' olarak tanımlanan madencilik tesisinin içinde bireysel madenciler tarafından kullanılan ekran kartlarının yerine Bitcoin madenciliği için özel olarak geliştirilen çok sayıda ASIC cihazının bulunduğu belirtiliyor. Bir zamanlar devlet tarafından işletilen ancak uzun yıllardır önce kapatılan fabrikada soğutma sistemi ise fabrikanın etrafına yerleştirilen büyük endüstriyel vantilatörler ile oluşturulmuş. 


 

Düşük elektrik maliyeti ile son zamanlarda madencilerin ilgisini çeken Rusya'da, yetkililer bireysel madenciliğini yasaklamaya yönelik adımlar atıyor. Pek çok bilgisayar kullanıcısının sahip oldukları ekran kartıyla kripto para madenciliği yapması üzerine ülkede arızalı donanımların neden olduğu bir dizi yangın vakası meydana gelmiş ve sonrasında yetkililer kullanıcıları kripto para madenciliği konusunda uyarmıştı.


Bireysel kullanıcılara yönelik bu olumsuz tavra karşılık ülkede kripto para madenciliği tesislerinin sayısını artırabilecek adımlar da atılıyor. Hükümet yetkilileri kripto para madenciliği yapan büyük tesislere vergi teşvikleri sunmaya hazırlanırken ülkedeki bazı özerk yönetimler ise madencilik tesisleri için eski fabrika veya nükleer santral arazisi gibi noktaları tahsis etmeye başlamış durumda.


https://news.bitcoin.com/large-mining-farm-discovered-in-abandoned-russian-factory/ Yorum Yaz
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karahuso 1 yıl
işte adaletin olduğu ülke. şu işi bizim güneydoğuda da yapabilseler bizim elektrik faturaları yarı yarıya düşecek..
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CeeMoo 1 yıl karahuso
Onlar kaçak kullanıyor biz ödüyoruz bence burayı sorgulayalım.Artık kabullenmişiz herhal ?
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Artunç 1 yıl karahuso
Aynen öyle keşke kaçak elektrik konusunda bizde de gerekli hassasiyet gösterilse ama nerede. Bakın Ruslar anında işi çözmüşler kimsenin gözünün yaşına bakmıyor adamlar..
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ceo-tr 1 yıl karahuso
Ama kaçak elektriklerini kesince orada pkk nın partisi kazanır.
pardon zaten pkk nın partisi kazanıyor yıllardır. [8\|] eee pkk partisine oy veren pkk lı olabilir? niye pkk lıların elektrik faturasını ödüyoruz. yardımseveriz sanırım ondan.
yoksa aptalmıyız. yada yasalarımız masum olmada ne olursan ol az ceza için bir bahane buluruzmu diyor? neyse doğudaki faturasını ödeyen vatandaşa lafım yok ama diğer hak yiyenlere zehir zıkkım olsun.
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