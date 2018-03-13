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Avrupa Birliği: Kripto para madenciliği tamamen yasal

Kripto para madenciliği için gereken yüksek enerji tüketimi nedeniyle madencilik faaliyetinin Avrupa Birliği tarafından yasaklanabileceği iddia ediliyordu ancak AB yetkilisi bu iddiaları yalanladı.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Birliği: Kripto para madenciliği tamamen yasal
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Bitcoin başta olmak kripto para madenciliğinin dünya genelinde ciddi bir elektrik tüketimine neden olduğu uzun süredir kabul ediliyor. Madencilik faaliyetlerinin büyük bir kısmı Çin ve çevresinde yürütülüyor olsa da Avrupa Birliği üye ülkelerinde de hem bireysel hem de şirket yapılanması şeklinde Bitcoin madenciliği yapılıyor. Bu ayın başında Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Dijital Ekonomi ve Toplum Komiseri Mariya Gabriel'e, kripto para madenciliğinin neden olan yüksek enerji tüketimi konusu sorulmuş ve madencilik faaliyetlerine sınırlama getirilmesi önerilmişti. Geçtiğimiz günlerde bu soruyu yanıtlayan Gabriel, madenciliğin tamamen yasal olduğunu belirtti.


Kısıtlamak için yasal dayanak yok 

Madencilik aktivitesinin yaklaşık üçte ikisinin Çin'de yoğunlaştığını ifade eden Mariya Gabriel, bununla birlikte Avrupa'daki faaliyetlerin de farkında olduğunu dile getirdi. Kripto para madenciliğinin enerji talebi üzerindeki etkisini, enerji talebini yönlendiren yeni bir faktör olarak tanımlayan Gabriel, bu durumun gözden geçirileceğini vurgularken ''Bu faaliyetler için harcanan enerji kanunlara göre üretilirse yasaklamak, hatta sınırlamak için yasal bir dayanak yoktur.'' ifadelerini kullandı.


Son zamanlarda hidroelektrik santralleri aracılığıyla ihtiyaç duyduğu enerjiden fazlasını üretmeyi başaran İzlanda, madencilik faaliyetlerine yetecek fazladan enerji ile Avrupa'nın dikkat çeken bölgelerinden biri ve önümüzdeki aylarda çok sayıda madencilik şirketinin İzlanda'da faaliyetlere başlaması bekleniyor. Bununla birlikte İzlanda, AB üyesi değil sadece Avrupa Ekonomik Alanı'nın bir parçası. Mariya Gabriel'in açıklamalarının İzlanda'yı da kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor ancak uzmanlara göre dünyadaki toplam elektrik arzının yüzde 0.14'ünü tüketen Bitcoin madenciliği meselesinin, enerjinin yakın gelecekte küresel bir sorun haline gelmeden çözülmesi gerekiyor.


https://www.coindesk.com/eu-cant-ban-bitcoin-mining-over-energy-concerns-official-says/ Yorum Yaz
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Bukalemun 1 yıl
Haber normal ! pkk bile serbest...
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ONY86 1 yıl
"bedava para" , "çalışmadan para" mantığını çözsünler bence.aksi takdirde bu işin sonu tamamen tükenmek olacak.
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3qzotix 1 yıl ONY86
Sizin mantığınızla veri merkezleride aynı kapıya çıkıyor. Bundan 10 yıl sonra çoğu sektörü robotlar ele geçirecek. O zamanda "çalışmıyor robotları çalıştırıyor" dersiniz.
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sniper23 1 yıl ONY86
ONY86
"bedava para" , "çalışmadan para" mantığını çözsünler bence.aksi takdirde bu işin sonu tamamen tükenmek olacak.

Bedava para? Bu mantıkla bu işe başlayanlar zaten hep kaybetti.
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