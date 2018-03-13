Avrupa Birliği: Kripto para madenciliği tamamen yasal

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Bitcoin başta olmak kripto para madenciliğinin dünya genelinde ciddi bir elektrik tüketimine neden olduğu uzun süredir kabul ediliyor. Madencilik faaliyetlerinin büyük bir kısmı Çin ve çevresinde yürütülüyor olsa da Avrupa Birliği üye ülkelerinde de hem bireysel hem de şirket yapılanması şeklinde Bitcoin madenciliği yapılıyor. Bu ayın başında Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Dijital Ekonomi ve Toplum Komiseri Mariya Gabriel'e, kripto para madenciliğinin neden olan yüksek enerji tüketimi konusu sorulmuş ve madencilik faaliyetlerine sınırlama getirilmesi önerilmişti. Geçtiğimiz günlerde bu soruyu yanıtlayan Gabriel, madenciliğin tamamen yasal olduğunu belirtti.





Kısıtlamak için yasal dayanak yok

Madencilik aktivitesinin yaklaşık üçte ikisinin Çin'de yoğunlaştığını ifade eden Mariya Gabriel, bununla birlikte Avrupa'daki faaliyetlerin de farkında olduğunu dile getirdi. Kripto para madenciliğinin enerji talebi üzerindeki etkisini, enerji talebini yönlendiren yeni bir faktör olarak tanımlayan Gabriel, bu durumun gözden geçirileceğini vurgularken ''Bu faaliyetler için harcanan enerji kanunlara göre üretilirse yasaklamak, hatta sınırlamak için yasal bir dayanak yoktur.'' ifadelerini kullandı.





Son zamanlarda hidroelektrik santralleri aracılığıyla ihtiyaç duyduğu enerjiden fazlasını üretmeyi başaran İzlanda, madencilik faaliyetlerine yetecek fazladan enerji ile Avrupa'nın dikkat çeken bölgelerinden biri ve önümüzdeki aylarda çok sayıda madencilik şirketinin İzlanda'da faaliyetlere başlaması bekleniyor. Bununla birlikte İzlanda, AB üyesi değil sadece Avrupa Ekonomik Alanı'nın bir parçası. Mariya Gabriel'in açıklamalarının İzlanda'yı da kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor ancak uzmanlara göre dünyadaki toplam elektrik arzının yüzde 0.14'ünü tüketen Bitcoin madenciliği meselesinin, enerjinin yakın gelecekte küresel bir sorun haline gelmeden çözülmesi gerekiyor.

https://www.coindesk.com/eu-cant-ban-bitcoin-mining-over-energy-concerns-official-says/