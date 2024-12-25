Yenilenebilir enerji, Türkiye'de 132 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçti

- "Karbon sıfır için nükleer enerji önemli"
- 70 GW yeni kapasite tahsis edildi
- İletim hatlarına yatırım yapılacak
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Demircan, Türkiye'de son 20 yılda elektrik ve enerji sektöründe önemli reformlar gerçekleştirildiğini belirterek, yenilenebilir enerjideki yatırımlarla şimdiye kadar 132 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildiğini ve 890 milyon ton karbon emisyonunun azaltıldığını söyledi.
Türkiye'nin enerjide ithalatçı bir ülke olduğunu dile getiren Demircan, geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 milyar dolar, bu yıl ise yaklaşık 50 milyar dolarlık bir enerji ithalatının gerçekleştirildiğini belirtti.
"Karbon sıfır için nükleer enerji önemli"
Türkiye'nin enerji stratejisinde kaynak çeşitlendirmesinin ön planda olduğunu söyleyen Demircan, "Yenilenebilir ağırlıklı olarak yerli kaynaklara yer vermemiz gerekiyor. Nükleer enerji karbon sıfır olarak, en temiz enerji kaynağı olarak göründüğümüz bir enerji çeşidi. Bunun için nükleer kapasitelerimizi artırmaya çalışıyoruz. Akkuyu'da 1. Üniteyi devreye alma sürecimiz devam ediyor. Sinop ve Kıyıköy'de de 2. ve 3. projelerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Demircan, nükleer enerjiyi sisteme entegre etmenin önemine işaret ederek, nükleer enerjinin ileride Türkiye'nin enerji sisteminde baz yük santralleri olarak görev yapacağını belirtti.
70 GW yeni kapasite tahsis edildi
Demircan, Türkiye'de özel sektör marifetiyle rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının 31 GW'a çıkarıldığını belirterek, halihazırda 70 GW'a yakın ön lisans ya da kısmen lisans aşamasında yatırım kapasitesi tahsis edildiğini söyledi.
Bunun yaklaşık 34 GW'ının depolamalı RES ve GES projeleri olduğuna dikkat çeken Demircan, "24 GW'ı öz tüketim amaçlı lisanssız projeler, kalanı da lisanslı olan projeler. İnşallah ocak ve şubat aylarında güneş ve rüzgar YEKA ihalelerini yapacağız. Ayrıca izin süreçleri kısaltılması için bir kanun değişikliği çalışmasını önemli ölçüde tamamlayıp, mevcutta yaklaşık 48 aylık olan izin süreçlerinin 24 aya kadar indirilmesi konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün bunları yaparken büyük kapasitenin sisteme entegrasyonu ve sistemi ve altyapısını buna göre değiştirilmesi gerekiyor." dedi.
İletim hatlarına yatırım yapılacak
Demircan, bugün itibarıyla yaklaşık 75 bin kilometrelik bir iletim hattı bulunduğunu, ilerleyen zamanda 90 bin kilometreye kadar çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Yaklaşık 28 milyar dolarlık yatırımın 10 yıllık dilimde iletim hattı yatırımlarında kullanılacağını belirten Demircan, "Yeni hatlar ile sistemi desteklemek ve enterkonneksiyon kapasitemizi artırarak komşu ülkelerle işbirliğini geliştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca sistemin depolama yeteneğini arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|YEKA alanlarında kurulan panellerde yerli üretim oranı zorunluluğu vardı ilk günden beri. Son düzenlemeyle yerli üretim olmayan panellere hiç teşvik verilmiyor....
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.