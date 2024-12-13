Şişecam Otomotiv'in Lüleburgaz'daki fabrikası rüzgar enerjisine geçiyor

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Tam Boyutta Gör Fabrikalarındaki yenilenebilir enerji kullanım oranını 2030'a kadar 8 kat artırmayı, 2050'de ise tamamen karbon nötr hâle gelmeyi hedefleyen Şişecam Otomotiv, bu yönde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kırklareli'deki üretim tesisinde yenilebilir enerjiye geçmeye hazırlanan şirket, bu amaç doğrultusunda Lüleburgaz'daki tesisinin yanına bir rüzgar türbini kuracak. 37.2 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirilecek olan bu rüzgar türbini projesi, 4 MW'lık kapasitesiyle bu üretim tesisinin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak.

Şişecam'ın Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran belgesindeki projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı ve ÇED süreci başlatıldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlandığında alanda kurulum gerçekleştirilecek ve rüzgar türbini faaliyete alınacak.

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Şişecam Otomotiv, Rüzgar Türbinini Doğrudan Tesisin Yanına Kuracak

Doğrudan fabrika sahasına kurulacak olan rüzgar türbini, Şişecam Otomotiv tarafından kurulacak ve işletilecek. Bu rüzgar türbininden elde edilen enerji, yalnızca Şişecam Otomotiv’e ait fabrikanın iç tüketiminde kullanılacak ama bu fabrikanın tüm enerji ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretecek. Lüleburgaz'daki bu tesis faaliyet gösterdiği sürece rüzgar türbininin de aktif olarak kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

Şişecam Otomotiv, sürdürebilik raporunda şöyle diyor: "Sürdürülebilirliği operasyonlarımızın odak noktası ve iş yapış modelimizin temelindeki bir unsur olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tüm yatırım kararlarımızı, ürün ve süreç geliştirme çalışmalarımızı sosyal ve çevresel etkileri gözeterek planlıyor ve yürütüyoruz."

Rüzgar enerjisi, Türkiye'nin enerji geleceğinin en önemli parçalarından biri olacak. Türkiye, 2035'e kadar 120 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefin yüzde 40'ını ise rüzgar enerjisi oluşturuyor. Türkiye'nin şu anda sahip olduğu 13 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor.

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