Şişecam Otomotiv'in Lüleburgaz'daki fabrikası rüzgar enerjisine geçiyor

Şişecam'ın Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran belgesindeki projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı ve ÇED süreci başlatıldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlandığında alanda kurulum gerçekleştirilecek ve rüzgar türbini faaliyete alınacak.
Şişecam Otomotiv, Rüzgar Türbinini Doğrudan Tesisin Yanına Kuracak
Doğrudan fabrika sahasına kurulacak olan rüzgar türbini, Şişecam Otomotiv tarafından kurulacak ve işletilecek. Bu rüzgar türbininden elde edilen enerji, yalnızca Şişecam Otomotiv’e ait fabrikanın iç tüketiminde kullanılacak ama bu fabrikanın tüm enerji ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretecek. Lüleburgaz'daki bu tesis faaliyet gösterdiği sürece rüzgar türbininin de aktif olarak kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.
Şişecam Otomotiv, sürdürebilik raporunda şöyle diyor: "Sürdürülebilirliği operasyonlarımızın odak noktası ve iş yapış modelimizin temelindeki bir unsur olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tüm yatırım kararlarımızı, ürün ve süreç geliştirme çalışmalarımızı sosyal ve çevresel etkileri gözeterek planlıyor ve yürütüyoruz."
Rüzgar enerjisi, Türkiye'nin enerji geleceğinin en önemli parçalarından biri olacak. Türkiye, 2035'e kadar 120 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefin yüzde 40'ını ise rüzgar enerjisi oluşturuyor. Türkiye'nin şu anda sahip olduğu 13 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor.Kaynakça https://www.enerjigunlugu.net/sisecam-otomotiv-luleburgaz-tesisinde-ruzgar-elektrigi-kullanacak-61450h.htm https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgar-enerjisi-sektoru-yilda-5-gigavatlik-yatirim-hedefliyor/3384682 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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