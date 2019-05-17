Nvidia, RTX ailesini Navi için elden geçirebilir

Sızan bilgilere göre Nvidia AMD’nin Navi çözümleri karşısında konumlandırmak üzere Turing GPU’lu RTX 20 serisinin bir nebze iyileştirilmiş hali üzerinde çalışıyor olabilir. Henüz fazla teknik detaya yer verilmese de yeşil ekip Navi hakkında oluşan beklentiden dolayı böyle bir hazırlık içerisinde bulunabileceği düşünülüyor.
Temel olarak daha hızlı belleklere sahip olacak kartlarda GPU tarafında da saat hızlarında iyileştirmenin yanı sıra shader birimlerinde ufak geliştirmeler görebiliriz. Belleklerde yüksek frekansa ulaşabilme açısından Samsung’un 16 Gbps hızındaki 8 Gb yoğunluktaki yongalarından söz ediliyor.
Sadece bellek frekansı dahi artsa RTX 2070 ve 2080’de 448 GB/s yerine 512 GB/s’den , RTX 2080 Ti’da ise 704 GB/s görülecektir ki GPU tarafında da ufak hız aşırtmalarla oldukça kaslı modellerden söz ediyor olabiliriz.
Nvidia benzerini daha önce de yapmıştı
GTX 1080 dönemine dönecek olursak, o zaman da Nvidia ilk başta 10 Gbps GDDR5X bellekle piyasaya sürdüğü 1080’i daha sonraları 11 Gbps bellekle güncellemişti. Aynı şekilde GTX 1060’ı da 8 Gbps’ten 9 Gbps’e yükselten firma eski modellerde ise fiyat indirimine gitmişti.
Haliyle yine benzer bir strateji izlenebilir mi sorusu akıllara geliyor. Tek fark var, RX Vega beklentisinin yerini Navi almış durumda. Son olarak iddia edilen modeller gelir mi sorusunun cevabını zaman verecek. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-20-refresh-graphics-cards-16-gbps-memory-tackle-amd-radeon-navi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanıyorum yine aynı şey olacak. En fazla inceleme seyreder, kartların kullanıcıya ulaşması için aylarca bekleriz.
Habere gelirsek, Nvidia Navi sebebiyle değil, hala geçememiş olduğu ve Turing için elzem olan 7nm üretim bandına geçerek kartlarını revize edebilir. Gayet de mantıklı olur. Geçen günkü duyuru ardından Navi'nin orta sınıf olacağı kesinleşti gibi bir şey. Duyuru şu:
videocardz.com/...
Amd'nin dediğine göre Navi 3. çeyrekte gelecek. Ama onlar öyle dediğine göre Navi anca eylülde gelecek demektir. Tabi bu iyi ihtimal. Daha önce çeyrek lafları dolanan modelleri söylenenden geç gelmişti. Neyse...
Esas mevzu, Navi ile VII'nin de hayatına devam edecek olması. Yani VII üst model olarak güncel ürün olmaya devam edecek. Bu durumda Navi, VII'den belirgin biçimde geride kalacak demektir.
Tabi mevcut kartlarda ucuzlasın bir zahmet
Zaten 11xx ler sağolsun baya karıştı nesil dediğiniz gibi uygun yapsınlar yeter.