Nvidia, RTX ailesini Navi için elden geçirebilir

Sızan bilgilere göre Nvidia AMD’nin Navi çözümleri karşısında konumlandırmak üzere Turing GPU’lu RTX 20 serisinin bir nebze iyileştirilmiş hali üzerinde çalışıyor olabilir. Henüz fazla teknik detaya yer verilmese de yeşil ekip Navi hakkında oluşan beklentiden dolayı böyle bir hazırlık içerisinde bulunabileceği düşünülüyor.

Nvidia benzerini daha önce de yapmıştı

GTX 1080 dönemine dönecek olursak, o zaman da Nvidia ilk başta 10 Gbps GDDR5X bellekle piyasaya sürdüğü 1080’i daha sonraları 11 Gbps bellekle güncellemişti. Aynı şekilde GTX 1060’ı da 8 Gbps’ten 9 Gbps’e yükselten firma eski modellerde ise fiyat indirimine gitmişti.

Haliyle yine benzer bir strateji izlenebilir mi sorusu akıllara geliyor. Tek fark var, RX Vega beklentisinin yerini Navi almış durumda. Son olarak iddia edilen modeller gelir mi sorusunun cevabını zaman verecek. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-20-refresh-graphics-cards-16-gbps-memory-tackle-amd-radeon-navi/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Temel olarak daha hızlı belleklere sahip olacak kartlardatarafında da saat hızlarında iyileştirmenin yanı sıra shader birimlerinde ufak geliştirmeler görebiliriz. Belleklerde yüksek frekansa ulaşabilme açısındanyongalarından söz ediliyor.Sadece bellek frekansı dahi artsa448 GB/s yerine 512 GB/s’den ,704 GB/s görülecektir ki GPU tarafında da ufak hız aşırtmalarla oldukça kaslı modellerden söz ediyor olabiliriz.