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Nvidia, RTX ailesini Navi için elden geçirebilir

Son gelen haberlere göre GPU devi, AMD’nin Navi hamlesine yönelik olarak Turing çözümlerini güncelleyebilir. Nvidia Navi’ye yönelik oluşan beklentiler sonucunda bu stratejiye gitmiş olabilir.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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4
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Sızan bilgilere göre Nvidia AMD’nin Navi çözümleri karşısında konumlandırmak üzere Turing GPU’lu RTX 20 serisinin bir nebze iyileştirilmiş hali üzerinde çalışıyor olabilir. Henüz fazla teknik detaya yer verilmese de yeşil ekip Navi hakkında oluşan beklentiden dolayı böyle bir hazırlık içerisinde bulunabileceği düşünülüyor.

Temel olarak daha hızlı belleklere sahip olacak kartlarda GPU tarafında da saat hızlarında iyileştirmenin yanı sıra shader birimlerinde ufak geliştirmeler görebiliriz. Belleklerde yüksek frekansa ulaşabilme açısından Samsung’un 16 Gbps hızındaki 8 Gb yoğunluktaki yongalarından söz ediliyor.

Sadece bellek frekansı dahi artsa RTX 2070 ve 2080’de 448 GB/s yerine 512 GB/s’den , RTX 2080 Ti’da ise 704 GB/s görülecektir ki GPU tarafında da ufak hız aşırtmalarla oldukça kaslı modellerden söz ediyor olabiliriz.

Nvidia benzerini daha önce de yapmıştı 

GTX 1080 dönemine dönecek olursak, o zaman da Nvidia ilk başta 10 Gbps GDDR5X bellekle piyasaya sürdüğü 1080’i daha sonraları 11 Gbps bellekle güncellemişti. Aynı şekilde GTX 1060’ı da 8 Gbps’ten 9 Gbps’e yükselten firma eski modellerde ise fiyat indirimine gitmişti.
Haliyle yine benzer bir strateji izlenebilir mi sorusu akıllara geliyor. Tek fark var, RX Vega beklentisinin yerini Navi almış durumda. Son olarak iddia edilen modeller gelir mi sorusunun cevabını zaman verecek. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-20-refresh-graphics-cards-16-gbps-memory-tackle-amd-radeon-navi/ Yorum Yaz
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simbolmina 3 hf.
Adamlar güzel kart çıkartıyorlar ve hemen piyasaya sürüyorlar. RX480 tanıtıldıktan sonra üç ay gibi bir süre çıkarılamamıştı. Bu sırada Nvidia 1060'ı tanıtıp 480'den önce piyasaya sürmüştü. Piyasada bulunabilirliği, diğer üreticilerin özelleştirilmiş kart çıkarmaları hep hızlı ve kolay oldu. Özelleştirilmiş 480'leri altı ay sonra ancak görebilmiştik. Sonra madencilik furyasına onlar da bulunamadı. Aynı şey Vega kartlar için de gerçekleşti. Vegalar çıkınca Nvidia hemen 1070Ti tanıtıp yine vegalardan önce üreticiler özelleştirilmiş kartlarını piyasaya sürmüştü.
Sanıyorum yine aynı şey olacak. En fazla inceleme seyreder, kartların kullanıcıya ulaşması için aylarca bekleriz.
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mamad 3 hf. simbolmina
Polaris 2015 Aralık'ta tanıtıldı, haziran sonunda anca çıktı. Özetle: 6 ayda çıkabildi. Ve o kadar beklentinin ardından yalnızca 2 gpu, 3 modelle sınırlı kaldı ve 9 ay sonra yeniden isimlendirildi.
Habere gelirsek, Nvidia Navi sebebiyle değil, hala geçememiş olduğu ve Turing için elzem olan 7nm üretim bandına geçerek kartlarını revize edebilir. Gayet de mantıklı olur. Geçen günkü duyuru ardından Navi'nin orta sınıf olacağı kesinleşti gibi bir şey. Duyuru şu:
videocardz.com/...
Amd'nin dediğine göre Navi 3. çeyrekte gelecek. Ama onlar öyle dediğine göre Navi anca eylülde gelecek demektir. Tabi bu iyi ihtimal. Daha önce çeyrek lafları dolanan modelleri söylenenden geç gelmişti. Neyse...
Esas mevzu, Navi ile VII'nin de hayatına devam edecek olması. Yani VII üst model olarak güncel ürün olmaya devam edecek. Bu durumda Navi, VII'den belirgin biçimde geride kalacak demektir.
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TheNewAtilla 3 hf.
2060 ti 2070 ti yapsınlar. Diğer türlü aynı isimde 10 tane kart çıkıyor ortaya.
Tabi mevcut kartlarda ucuzlasın bir zahmet
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stophart 3 hf. TheNewAtilla
2060 ile 2070 arasında zaten %10 gibi çok küçük bir fark var oraya başka kart konumlandırmaları zor gibi.
Zaten 11xx ler sağolsun baya karıştı nesil dediğiniz gibi uygun yapsınlar yeter.
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