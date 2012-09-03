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S Cloud, Galaxy Note II'de kendini gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung'un amiral gemisi ''Galaxy S III'' ile birlikte tanıtımının yapılması beklenilen bulut depolama servisi ''S Cloud'', IFA 2012'de görücüye çıkan Galaxy Note II'nin içerisinde çıktı.

IFA 2012 ziyaretçileri arasında yer alan Alman sitesi ''BestBoyZ'' ekibinin çekmiş olduğu video ile varlığı kanıtlanan servis, Galaxy Note II'nin ayarlar menüsü altında yer alıyor. Dropbox ile otomatik olarak senkronize edilebildiği görülen servisin bu sayede, Galaxy Note II ve Galaxy Camera ile Dropbox tarafından ücretsiz olarak sunulan 50 GB'lik alanı daha verimli bir şekilde kullanması bekleniyor. Samsung'un ''S Cloud'' servisini daha önce ''Galaxy S III'' ile birlikte sunamamasının sebebi olarak ise, bulut depolama konusunda bir ortak bulamaması gösterilmişti. 

Samsung'un ''S Cloud'' servisinin Dropbox'ın servislerine ek olarak ne gibi özellikler sunacağına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. ''S Cloud'' hakkında resmi ağızdan henüz bir açıklamada gelmemesinin nedeni ise, S Cloud'un geliştirilme aşamasının devam ettiği şeklinde yorumlanıyor.

http://bestboyz.de/ifa-hands-on-samsung-s-cloud/ Yorum Yaz
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TuyluUcanAtlet 7 yıl
Bari İsmini kendilerine özgü yapsalar.
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Moribito 7 yıl TuyluUcanAtlet
mert97s

Bari İsmini kendilerine özgü yapsalar.


Patent olayinda Apple'i haksiz gorsemde, bu sPen, sCloud falan filan olmuyor, yapma boyle samsung isimmi kalmadi
. 345,000 calisanin var, hademeye sorsan daha yaratici bir isim bulur.
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