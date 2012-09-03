S Cloud, Galaxy Note II'de kendini gösterdi

Samsung'un amiral gemisi ''Galaxy S III'' ile birlikte tanıtımının yapılması beklenilen bulut depolama servisi ''S Cloud'', IFA 2012'de görücüye çıkan Galaxy Note II'nin içerisinde çıktı.





IFA 2012 ziyaretçileri arasında yer alan Alman sitesi ''BestBoyZ'' ekibinin çekmiş olduğu video ile varlığı kanıtlanan servis, Galaxy Note II'nin ayarlar menüsü altında yer alıyor. Dropbox ile otomatik olarak senkronize edilebildiği görülen servisin bu sayede, Galaxy Note II ve Galaxy Camera ile Dropbox tarafından ücretsiz olarak sunulan 50 GB'lik alanı daha verimli bir şekilde kullanması bekleniyor. Samsung'un ''S Cloud'' servisini daha önce ''Galaxy S III'' ile birlikte sunamamasının sebebi olarak ise, bulut depolama konusunda bir ortak bulamaması gösterilmişti.





Samsung'un ''S Cloud'' servisinin Dropbox'ın servislerine ek olarak ne gibi özellikler sunacağına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. ''S Cloud'' hakkında resmi ağızdan henüz bir açıklamada gelmemesinin nedeni ise, S Cloud'un geliştirilme aşamasının devam ettiği şeklinde yorumlanıyor.

http://bestboyz.de/ifa-hands-on-samsung-s-cloud/