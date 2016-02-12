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SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı

SEAT, mart ayı’nda yapılacak Geneva Motor Show öncesi ilk SUV modelini gün yüzüne çıkardı. Leon’un büyük abisi olarak nitelendirilen modelin yıl sonuna doğru Türkiye’de de satışta olması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı
 
SEAT, uzun zamandır SUV segmentinde bir otomobile sahip olmadığı için eleştiriliyordu. İspanyol üretici git gide popülerleşen bu alanda nihayet ilk modelini duyurdu. Ateca ismini verdiği SUV’un eylül ayında satışına başlanacak ve yurt dışı satış fiyatının 26 bin dolar olacağı belirtiliyor.
Düzenlenen özel bir etkinlik ile tanıtılan Ateca, SEAT’ın bu sene içerisinde çıkartacağı 3 yeni SUV modelinin ilki. Firmanın patron koltuğundaki ismi Luca De Meo, bu sene piyasaya sürecekleri yeni modeller ile markanın ileri doğru güçlü bir adım atmasını sağlayacaklarını ve sürdürülebilir bir karlılık elde edeceklerini belirtiyor.
SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı
 
Ateca, 4.36 cm uzunluğu ile Renault Kadjar’dan 10 cm daha kısa.  SUV, Leon modelinden türetilmiş olarak değerlendirilen ön ızgara ve farları ile geleneksel ön tasarım çizgilerine sahip. 
Volkswagen’in MQB platformunda yükselen Ateca için, SEAT tasarımın müdürü Alejandro Mesonero, geleneksel tasarım çizgileri ile Ateca’yı Leon’un abisi olarak değerlendirdiklerini ve önümüzdeki 18 aylık dönemde büyük değişimler ile dikkatleri çekmeyi başaracaklarını söyledi.
SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı
 
Ateca, Volkswagen Tiguan ile aynı platforma sahip olsa da 6 cm daha kısa. Bu fark ise arka çıkıntının daha kısa olmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen Tiguan 470 lt. bagaj hacmine sahipken Ateca önden çekişli modellerinde 510 lt. ve 4x4 modellerinde ise artan mekanik parçaların bagaj alanından kesinti yapması nedeniyle 485lt. bagaj hacmi sunuyor. 
SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı
 
İç kısmına bakıldığında ise Seat Leon sahipleri için tanıdık çizgiler yer alıyor. Ön konsolun üst kısmına konumlu 5.5” ekran, donanım seçeneklerine bağlı olarak 6.5” ve 8” opsiyonlara sahip. Seçenekler arasında, Android Auto ve Apple CarPlay ile birlikte MirrorLink akıllı telefon bağlantısını bir arada sunan SEAT FullLink ve uygun telefonlar için kablosuz şarj da yer alıyor. 
Motor seçeneklerinde giriş seviyesi için, ortalama 5,3 litre yakıt tüketim değerine sahip 116 beygir güç sunan 3 silindirli 1.0 TSI yer sunuluyor. Bu model muhtemelen sadece önden çekiş seçeneği ile sunulacak. Volkswagen’in Tiguan için değerlendirdiği ve tercih etmediği bir seçenek olan 1.0 TSI motorun Seat Ateca için seçilmiş olması ise ilgi çekici olarak nitelendiriliyor.
İkinci benzinli motor seçeneği ise ortalama 6,4 litre yakıt tüketimi sunan 150 beygirlik 4 silindirli 1.4 TSI.
Dizel motor seçenekleri ise ortalama 4,3 litre yakıt tüketen 116 beygirlik 1.6 TDI ve 5,0 litre ortalama yakıt tüketim değeri sunan 190 beygirlik 2.0 TDI. 
SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı
 
Ateca birçok güvenlik donanımına sahip. SUV, Trafikte Sürüş Asistanı (Traffic Jam Assists)  ile yoğun dur-kalk trafikte otonom olarak ilerleyebiliyor. Acil Durum Asistanı (Emergency Assists) ile de sürücüsünün tepkilerini takip ederek, sürüşe uzun süre tepkisiz kalınan durumlarda önce sesli ve görsel uyarılarda bulunuyor ve tepkisizlik devam ederse aracı bulunduğu şerit üzerinde otomatik olarak durduruyor. Yaya Algılama Asistanı (Pedestrian Detection), Şerit Takip Asistanı (Lane Asisst), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Kör Nokta Uyarı Sistemi (Blind Spor Detection) güvenlik paketleri arasında yer alan diğer teknolojiler.
SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı
 
Çek Cumhuriyeti Mlada Boleslav'da gelecek nesil Skoda Yeti ile aynı fabrikada üretilecek Ateca, SEAT SUV üçlemesinin ilki olma özelliğine sahip. Beklenen diğer SUV modeli Nissan Juke ve Renault Captur'a rakip olacak ve muhtemelen İbiza tasarım çizgilerini üzerinde taşıyacak ikinci bir SUV. Üçüncü SUV’un ise geçen sene Geneva Motor Show'da  gösterilen 20V20 konseptinden türeyecek,  markanın amiral gemisi niteliğinde yedi koltuklu bir model olması bekleniyor.


http://www.autoexpress.co.uk/seat/ateca/88845/new-seat-ateca-suv-revealed-in-full Yorum Yaz
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sdatcakirca 2 yıl
Cuma günü İstanbul Esenyurt Dogus otodan servisten aldığım arabamla gittiğim tatilden ertesi gün araç kurtarıcısı ile dönmek zorunda kaldım. Sebebi ise önceki gün serviste işlem yapılan parçanın arıza vermesi. Tatilinizin rezil olması, Seat / Dogus' un kurtarıcı ücretini size ödetmesi, kurtarıcı ile yolculuk etmek; hepsini Seat Leon alırsanız yaşayabilirsiniz. Bunların dışında servise aracı bırakma sebebim 75 bin bakımıydı, araçtan 2 aydır gelen bir ses olduğunu söyledim servis yetkilileri kesin şanzıman ve kavramayı değiştirelim dediler hiç anlamayan benim için diyecek tek laf evet değiştirelim oldu. Şu anda serviste aynı adama değiştirdiğiniz yerden hata alıp yolda kaldım dediğimde bu tamamen tesadüf mekatronik hatası onu değiştirmemiz lazım diyor. Tatilimin rezil olduğu kurtarıcıyla Seat Leon taşıdığım ve ücretlerini ödediğim bu süreçte bana destek olmayan; Seat, Doğuş Oto şikayetçiyim
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DH Misafiri 2 yıl
süspansiyonu çok sert..100.000 tl üzeri para verip tahta bir arabaya biniyormuş hissi yaşamak istiyorsanız alın..biz aldık..araba güzel..donanımı en üst (bizdeki xcelence modeli ) yok yok..ama süspansiyon..Türkiye de nasıl satacak bilemiyorum..polo gti süspansiyonu gibi
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyat olarak iyi giriş yapamaz ise malesef piyasaya tutunamaz.O yüzdendirki fiyat politikasını çok iyi yapmalı ve kampanyaları çok sağlam olmalıdır.Araç tasarım olarak iyi düzeyde ve sağlam.
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yunemko 3 yıl
Butun suvlari silmeye geliyor
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Zenci Forvet 3 yıl
Koyu gri çok yakışır.
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inexo 3 yıl
seat berbat direksiyon tasarımından kurtulmalı
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onurcandmt 3 yıl
Bu MQB platformunu Crafter icinde kullanirlarsa sasirmicam artik
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BekirTemel 3 yıl
audi,wosvos hatta bmw suvları ile karıştırılabilecek bir görünüş var ama seat ön tasarımı ile kendini belli ediyor,leonun yükseltilmiş hali iyi görünüyor.
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olağan_şüpheli 3 yıl
önden arkadan audi ,yandan wolksvagen
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Elsa 3 yıl
Hormonlu leon
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yunskrgl 3 yıl
abi çok güzel tip olarak yakışıklı ya
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