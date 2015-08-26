SK Hynix ülkesindeki tesislerine 38 milyar dolar yatırım yapıyor

Global yarıiletken pazarında dördüncü sırada yer alan ve son olarak AMD grafik kartlarındaki HBM bellek teknolojisi ile gündeme gelen SK Hynix, hemşehrisi Samsung'a karşı vites artırıyor.





Firma Güney Kore'de bulunan yonga üretim tesislerine ve yeni yapılacak tesislere 2024 yılına kadar 38 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. DRAM üretimini artırmayı amaçlayan Hynix, 13 milyar dolar civarında bir meblağı Icheon şehrindeki mevcut tesislerin geliştirilmesi için harcayacak.





Ayrıca Icheon ve Chengju şehirlerinde iki yeni tesisin daha 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor ve buraya yapılacak yatırımın da toplamda yaklaşık 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor.





PC pazarında durgunluk yaşansa da mobil cihaz pazarında ve giyilebilir cihaz pazarında büyük satışlar yapılıyor ve farklı RAM çözümleri kullanılıyor. Bu pazarlarda önemli pay sahibi olmak yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla verecektir.





SK şirketlerinde yaklaşık 40 milyon dolarlık yolsuzluk nedeniyle hapse giren yönetim kurulu başkanı Chey Tae-Won 31 ay sonra bir yanlış anlama olduğu kanısıyla serbest bırakılmıştı. Görevine döner dönmez yatırım planlarını açıklayan Tae-Won, hisselerin de yüzde 9.3 yükselmesini sağladı.





SK Hynix Ekim ayından itibaren yüksek hızlı SSD ürünlerinin üretimine başlıyor. İlk etapta 512GB kapasiteli ve NVMe tabanlı M.2 yapısındaki SSD ürünleri bantlara girecek. Ayrıca firma, Intel'in 3D XPoint bellek teknolojisini gelecek yıl kullanıma sokacak olması nedeniyle HBM 2 üretimini biraz daha erkene çekmeyi planlıyor.

http://hexus.net/business/news/components/85802-sk-hynix-spend-38-billion-chip-factories-south-korea/