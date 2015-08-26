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SK Hynix ülkesindeki tesislerine 38 milyar dolar yatırım yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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SK Hynix ülkesindeki tesislerine 38 milyar dolar yatırım yapıyor

Global yarıiletken pazarında dördüncü sırada yer alan ve son olarak AMD grafik kartlarındaki HBM bellek teknolojisi ile gündeme gelen SK Hynix, hemşehrisi Samsung'a karşı vites artırıyor. 

Firma Güney Kore'de bulunan yonga üretim tesislerine ve yeni yapılacak tesislere 2024 yılına kadar 38 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. DRAM üretimini artırmayı amaçlayan Hynix, 13 milyar dolar civarında bir meblağı Icheon şehrindeki mevcut tesislerin geliştirilmesi için harcayacak. 

Ayrıca Icheon ve Chengju şehirlerinde iki yeni tesisin daha 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor ve buraya yapılacak yatırımın da toplamda yaklaşık 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

PC pazarında durgunluk yaşansa da mobil cihaz pazarında ve giyilebilir cihaz pazarında büyük satışlar yapılıyor ve farklı RAM çözümleri kullanılıyor. Bu pazarlarda önemli pay sahibi olmak yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla verecektir.

SK şirketlerinde yaklaşık 40 milyon dolarlık yolsuzluk nedeniyle hapse giren yönetim kurulu başkanı Chey Tae-Won 31 ay sonra bir yanlış anlama olduğu kanısıyla serbest bırakılmıştı. Görevine döner dönmez yatırım planlarını açıklayan Tae-Won, hisselerin de yüzde 9.3 yükselmesini sağladı.

SK Hynix Ekim ayından itibaren yüksek hızlı SSD ürünlerinin üretimine başlıyor. İlk etapta 512GB kapasiteli ve NVMe tabanlı M.2 yapısındaki SSD ürünleri bantlara girecek. Ayrıca firma, Intel'in 3D XPoint bellek teknolojisini gelecek yıl kullanıma sokacak olması nedeniyle HBM 2 üretimini biraz daha erkene çekmeyi planlıyor. 

http://hexus.net/business/news/components/85802-sk-hynix-spend-38-billion-chip-factories-south-korea/ Yorum Yaz
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TheLastNinja 4 yıl
Bizde de var yatırım. Köprü, otoyol, gaz geçit, hızlı geçit, erken geçit, sorma ver geçit. Bakalım öteki tarafta ne yapacaklar ki inşallah ahirete kalmadan çıkar acısı.
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berkkarabacak 4 yıl
38 milyar dolar :) Şaka gibi,bizdeki en büyük şirketleri toplasan bu yatırım kadar etmez
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MxFxOx 4 yıl
o kadar parayla bizde bir samsung yapardık
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canguler917 4 yıl
türkiye'de toplam değeri 38 milyar dolar olan bir şirket yok ki o kadar yatırım yapsın
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OverClocK1ng 4 yıl
HBM nin gelişmesi açısından çok iyi haber.
Fakat şaka bir yana Hynix'de de ne para varmış.
Kirliçıkı resmen...
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umut_baris 4 yıl OverClocK1ng
Orijinalden alinti: OverClocK1ng

HBM nin gelismesi açisindan çok iyi haber.

Fakat saka bir yana Hynix'de de ne para varmis.

Kirliçiki resmen...


Cebe attığını arge ile aklayacak. :D
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selahattın ısık 4 yıl
Adam icerde sakin kafa ile neler dusunmus ve planlamistir simdi...Ciktigim gibi samsunga bu nasil gisterecem.diye...

Cok buyuk rakamlar telafuz ediliyor..Bizde aslinda bu rakamlardan bahsediyoruz ama disardan ihale ile ithal edilen mallardan...Fark bu...
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