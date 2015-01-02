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SK Telecom dünyanın ilk üç bant LTE-A hizmetini başlatıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SK Telecom dünyanın ilk üç bant LTE-A hizmetini başlatıyor

Ülkemizde 4. nesil mobil iletişim altyapılarına yönelik hazırlıklar devam ederken, dünyada pek çok ülke bu altyapıların daha gelişmiş versiyonlarına geçiş yapıyor. LTE Advanced olarak adlandırılan ve yüksek hızların yanında daha kaliteli sesli iletişim gibi avantajları olan bu versiyon pek çok akıllı telefon tarafından da destekleniyor. 

300Mbps indirme hızlarına erişebilen LTE-A Cat.6 standardı yanında daha dengeli bir veri aktarımı için 3 bant desteği de yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı. Dünyada ilk kez 3 bant LTE-A desteği veren ülke ise Güney Kore oldu.

SK Telecom tarafından başlatılan yeni hizmet üç frekans bandı üzerinden veri aktarımı yapılmasını sağlıyor. Bir bant devre dışı kaldığında diğer iki bant üzerinden veri aktarımı sağlıklı bir şekilde  devam ediyor. 

LTE-A hizmeti şu anda Güney Kore'de 84 şehirde kullanılabilir durumda. Bu bakımdan üç bant desteğinin altyapıya uygulanması hızlı ve kolay bir şekilde olacak. Samsung'un kısa süre önce duyurduğu Snapdragon 810 yongasetli Galaxy Note 4 LTE-A modeli de bu altyapıyı destekliyor. Böylelikle yeni altyapının sunduğu imkanları ilk elden denemek de mümkün olacak. Bu yıl daha fazla cihaz Snapdragon 810 yongaseti üzerine inşa edilecek ve üç bant LTE-A desteği de yaygınlaşacak.  

http://www.phonearena.com/news/SK-Telecom-launches-worlds-first-tri-band-LTE-A-service-300Mbps-performance-on-tap_id64258 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
argat44 4 yıl
Olsa sanki kullanabileceğiz de :( Bir adamın iki dudağının arasında olan hızlı özgürlüğe özgürlükde demem hürriyet de demem. Olmadığınamı yanayım olamayacağınamı.
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Me[S]uT 4 yıl
Güney Kore'de 84 tane şehir yok 36 tane var
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Guest-9D2914531 4 yıl
Allah bereket versin , Japon ve Koreli olmak vardi
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demo22 4 yıl
merak etmeyin 4G türkiye"e gelse bile 100MB kota ile satarlar hemde şimdikinden daha fazla paraya çünkü her yıl yeni zamlar geliyor vergi vs.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
kimse moralini bozmasin. Böyle gelmiş böyle gider. onlar yapacak biz bakacağız
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kartanx 4 yıl
100 yıl sonra bizde bu hızları görürüz.
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emir kustirika 4 yıl
lte gelmeden lte vergisi gelir türkiyeye :D:D
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wolf silver 4 yıl
Bizim operatörlerde hala 1GB Interneti 20 tl ye satmaya çalışsın...
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OverClocK1ng 4 yıl wolf silver
wolf silver

Bizim operatörlerde hala 1GB Interneti 20 tl ye satmaya çalışsın...

271 Mb/sn ile saniyede 33MB dan 1GB İntetnet'in 30 saniyede biter.
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Strange Night 4 yıl
Güney Kore'deki piyasada olan S5 ve G3'ün LTE-A modelleri buna sahip
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edd121 4 yıl
biz hala 8 mbps
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ensei 4 yıl
Görsel test te ~271 mb/sn okunuyo. Bunu biz TÜRKİYE' de görebilecek miyiz?
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Umutcan 4 yıl ensei
ensei

Görsel test te ~271 mb/sn okunuyo. Bunu biz TÜRKİYE' de görebilecek miyiz?

Görsek nolacak 4gb kota koyarlar saati dolmadan bitiririz. 3G'de Turkcell'in 500mb kotalarından yeni kurtuldu millet, 1-2gb lar yeni yeni moda oldu. Mobil internette kota problemi çok kısıtlıyor.
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