SK Telecom dünyanın ilk üç bant LTE-A hizmetini başlatıyor





Ülkemizde 4. nesil mobil iletişim altyapılarına yönelik hazırlıklar devam ederken, dünyada pek çok ülke bu altyapıların daha gelişmiş versiyonlarına geçiş yapıyor. LTE Advanced olarak adlandırılan ve yüksek hızların yanında daha kaliteli sesli iletişim gibi avantajları olan bu versiyon pek çok akıllı telefon tarafından da destekleniyor.





300Mbps indirme hızlarına erişebilen LTE-A Cat.6 standardı yanında daha dengeli bir veri aktarımı için 3 bant desteği de yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı. Dünyada ilk kez 3 bant LTE-A desteği veren ülke ise Güney Kore oldu.





SK Telecom tarafından başlatılan yeni hizmet üç frekans bandı üzerinden veri aktarımı yapılmasını sağlıyor. Bir bant devre dışı kaldığında diğer iki bant üzerinden veri aktarımı sağlıklı bir şekilde devam ediyor.





LTE-A hizmeti şu anda Güney Kore'de 84 şehirde kullanılabilir durumda. Bu bakımdan üç bant desteğinin altyapıya uygulanması hızlı ve kolay bir şekilde olacak. Samsung'un kısa süre önce duyurduğu Snapdragon 810 yongasetli Galaxy Note 4 LTE-A modeli de bu altyapıyı destekliyor. Böylelikle yeni altyapının sunduğu imkanları ilk elden denemek de mümkün olacak. Bu yıl daha fazla cihaz Snapdragon 810 yongaseti üzerine inşa edilecek ve üç bant LTE-A desteği de yaygınlaşacak.

http://www.phonearena.com/news/SK-Telecom-launches-worlds-first-tri-band-LTE-A-service-300Mbps-performance-on-tap_id64258