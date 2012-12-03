SMS teknolojisi 20. yılını geride bıraktı





Günümüzdeki çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarını bir kenara bırakırsak, bir dönemin mobil iletişim alanında sesli çağrı teknolojisinden sonra gelen ikinci önemli teknoloji SMS teknolojisiydi.





Short Message Servis veya kısa mesaj servisi olarak adlandırılan SMS, Finlandiyalı mühendis Matti Makkonen'in Kopenhag'da bir pizza restoranında 1984 yılında tasarladığı bir projeydi. Projeyi hayata geçirmeyi başaran Makkonen, ilk mesajı olan Happy Christmas'ı 3 Aralık 1992 yılında Vodafone İngiltere operatörüne ait bir cep telefonuna bir PC'den göndermişti.





O günden bu yana tahmini olarak 8 trilyon SMS mesajı gönderildi ve operatörlerin gelirleri içerisinde SMS çok önemli bir yer tutmaya devam etti. Hali hazırda Whatsapp, iMessage gibi uygulamalar, SMS gönderme sayısına biraz etki etse de operatörler bu teknolojiye güvenmeye devam ediyor.





SMS teknolojisinin babası olarak nitelense de Makkonen bunun bir ekip çalışması ile hayata geçirildiğini ifade ediyor. Makkonen SMS teknolojisinin devasa gelirler elde etmesine rağmen kendisinin bundan faydalanma yoluna gitmediğini de sözlerine ekliyor.





20. yılın anısına ise BBC televizyonu SMS üzerinden mühendis ile bir röportaj gerçekleştirdi.





Projenin başlangıç aşamasında belirlenen 160 karakter sınırı ise bugüne kadar hiç değişmedi. Kullanıcılara 160 karakterden fazla yazma imkanı verildi ancak bu mesajın ikiye veya üçe bölünmesi ile mümkün olabildi.





Bunun sonucunda ise kullanıcılar arasında mrb, kib gibi kısaltmalar kullanılması davranışı yaygın bir hal aldı. Makkonen bu konuda kendisini dışarıda tutuyor ve amacının dili doğru kullanarak 160 karakterlik mesajlar yazmak olduğunu vurguluyor.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-20555620