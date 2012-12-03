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SMS teknolojisi 20. yılını geride bıraktı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzdeki çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarını bir kenara bırakırsak, bir dönemin mobil iletişim alanında sesli çağrı teknolojisinden sonra gelen ikinci önemli teknoloji SMS teknolojisiydi.

Short Message Servis veya kısa mesaj servisi olarak adlandırılan SMS, Finlandiyalı mühendis Matti Makkonen'in Kopenhag'da bir pizza restoranında 1984 yılında tasarladığı bir projeydi. Projeyi hayata geçirmeyi başaran Makkonen, ilk mesajı olan Happy Christmas'ı 3 Aralık 1992 yılında Vodafone İngiltere operatörüne ait bir cep telefonuna bir PC'den göndermişti.

O günden bu yana tahmini olarak 8 trilyon SMS mesajı gönderildi ve operatörlerin gelirleri içerisinde SMS çok önemli bir yer tutmaya devam etti. Hali hazırda Whatsapp, iMessage gibi uygulamalar, SMS gönderme sayısına biraz etki etse de operatörler bu teknolojiye güvenmeye devam ediyor.

SMS teknolojisinin babası olarak nitelense de Makkonen bunun bir ekip çalışması ile hayata geçirildiğini ifade ediyor. Makkonen SMS teknolojisinin devasa gelirler elde etmesine rağmen kendisinin bundan faydalanma yoluna gitmediğini de sözlerine ekliyor.

20. yılın anısına ise BBC televizyonu SMS üzerinden mühendis ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Projenin başlangıç aşamasında belirlenen 160 karakter sınırı ise bugüne kadar hiç değişmedi. Kullanıcılara 160 karakterden fazla yazma imkanı verildi ancak bu mesajın ikiye veya üçe bölünmesi ile mümkün olabildi.

Bunun sonucunda ise kullanıcılar arasında mrb, kib gibi kısaltmalar kullanılması davranışı yaygın bir hal aldı. Makkonen bu konuda kendisini dışarıda tutuyor ve amacının dili doğru kullanarak 160 karakterlik mesajlar yazmak olduğunu vurguluyor. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-20555620 Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin sms
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~Lion King~ 6 yıl
whatsapp ve turevleri hic bir zaman bir sms olmayacak ve sms in de kolay kolay bitecegini sanmiyorum. cunku whatsapp dedigin program hep arka olanda calisan, sarja yuk bindiren ve her daim internet isteyen bir program. Ancak sms oyle mi? ne sarj yer ne arka planda calisir. Telefonunun cektigi her yerden rahatca atarsin sms ini.
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cengizhan1903 6 yıl
BBM varken ...


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V4LKyR 6 yıl
Esemes mi yoksa semese mi?
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danGerfuLL 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Esemes mi yoksa semese mi?

İngilizce okursanız es-em-es, Türkçe okursanız se-me-se.
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Evivva 6 yıl
Whatsapp bir SMS değil .
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BERK BEY 6 yıl
Sms oleli yillar oldu yea artik watzap bbm 4ever
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Evivva 6 yıl BERK BEY
Sokak Serserisi
Sms oleli yillar oldu yea artik watzap bbm 4ever


Nick yorum uyumu :)
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KaleyDeskop 6 yıl
bizim mahalledeki adam mesaj attımı vaybe derdik üstün ırk zannederdi kendini mahallenin babası olmuştu vaybe şimdi 3310 kullanıyor biz s3 vayy
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Hobar 6 yıl
zamanında o 160 karakter sınırını koyanı var yaa...
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Provisional 6 yıl
20 yıl sonra...
5G teknolojisi 20 yaşında!..
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esqhia 6 yıl
Ciddiyetsiz
çaldır kapat vardı smsten önceleri. sevgililer arası çok yoğundu. 5 dakkada 1 çağrı atılmadı diye ne ilişkiler bitti...bir de çağrı şifreleri vardı;1 çağrı: naber?2 çağrı: bize gel.3 çağrı: eve gelirken ekmek al gibilerindenhey gidi günler zaman ne çabuk geçiyor.

Çağrı atılmadı diye ne ilişkiler bitti :)) Süper tespit.Bir döneme yön veren çağrılardı.Msj zengin işi,kimin haddine.Hatta telefonu açtığın zaman,hemen kapattığında giden süre 00.00 olduğunda kontör de atmazdı.10 kere arayıp her defasında 1 kelime söyleyerek işimizi hallettiğimizde çok olmuştu :)
Ama tutturamayıp 1 saniye kaçırıp kontör atınca da ne üzülürdük.Ahhh ahhhh çok değil 10 sene önceydi bunlar :)
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Ciddiyetsiz 6 yıl
çaldır kapat vardı sms'ten önceleri. sevgililer arası çok yoğundu. 5 dakkada 1 çağrı atılmadı diye ne ilişkiler bitti...
bir de çağrı şifreleri vardı;
1 çağrı: naber?
2 çağrı: bize gel.
3 çağrı: eve gelirken ekmek al gibilerinden
hey gidi günler zaman ne çabuk geçiyor.
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