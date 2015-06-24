SSD fiyatları serbest düşüşte

Katı durum diskleri yani SSD ürünleri kapasite ve verimlilik olarak artık HDD ürünlerine yetişiyor olsa da halen aradaki büyük fiyat farkları tüketicinin SSD segmentinden uzak kalmasına neden oluyor. Ancak bu fark da kapanmak üzere.





Bu yıl 8TB sınırını zorlayan SSD ürünleri, gelecek yıl 16TB, 2018 yılında da 30TB sınırlarını zorlayacak. HDD segmentinde ise 10TB seviyesine ulaşıldı ancak bunun ötesine geçmenin maliyetleri çok artıracağı söyleniyor.





Otoritelere göre flash bellek teknolojilerinde 3D NAND aşamasına geçiş ile birlikte hem kapasiteler artıyor hem de maliyetler azalıyor. İstifleme yöntemiyle daha küçük bir alana daha fazla kapasite sığdırabilmek üretim süreçlerinde de çok büyük bir ilerleme gerektirmiyor. Bu da maliyetleri düşürüyor.





Bu yıl itibariyle üst seviye tüketici SSD ürünlerinin kurumsal HDD ürünlerinin fiyatlarının hemen altına ineceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise tüketici SSD ürünleri ile tüketici HDD ürünleri arasında çok fazla bir fiyat farkı kalmayacak.





Uzmanlar fiyat farkının ortadan kalkması ile SSD ürünlerine geçişte bir tsunami etkisinin yaşanacağını belirtiyor. Bu geçiş HDD üreticilerini baskı altına alacakken, üreticiler buna karşı koymak için maliyet ve kar marjını düşürmeye çalışacak.





Bunlar şimdilik öngörü niteliğinde olsa da maliyetlerin azaltılması konusunda önemli çalışmalar mevcut. SSD'lerin tercih edilebilir olması elbette HDD sektörünün sonunu getireceği anlamına gelmiyor. Ancak tüketici cebindeki paraya göre SSD veya HDD arasından rahat bir şekilde seçimini yapabilecek. Yani artık fiyat farkı belirleyici bir faktör olmayacak.

http://www.networkcomputing.com/storage/ssd-prices-in-a-freefall/a/d-id/1320958