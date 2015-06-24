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SSD fiyatları serbest düşüşte

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,1b
1
60
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SSD fiyatları serbest düşüşte

Katı durum diskleri yani SSD ürünleri kapasite ve verimlilik olarak artık HDD ürünlerine yetişiyor olsa da halen aradaki büyük fiyat farkları tüketicinin SSD segmentinden uzak kalmasına neden oluyor. Ancak bu fark da kapanmak üzere. 

Bu yıl 8TB sınırını zorlayan SSD ürünleri, gelecek yıl 16TB, 2018 yılında da 30TB sınırlarını zorlayacak. HDD segmentinde ise 10TB seviyesine ulaşıldı ancak bunun ötesine geçmenin maliyetleri çok artıracağı söyleniyor. 

Otoritelere göre flash bellek teknolojilerinde 3D NAND aşamasına geçiş ile birlikte hem kapasiteler artıyor hem de maliyetler azalıyor. İstifleme yöntemiyle daha küçük bir alana daha fazla kapasite sığdırabilmek üretim süreçlerinde de çok büyük bir ilerleme gerektirmiyor. Bu da maliyetleri düşürüyor. 

Bu yıl itibariyle üst seviye tüketici SSD ürünlerinin kurumsal HDD ürünlerinin fiyatlarının hemen altına ineceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise tüketici SSD ürünleri ile tüketici HDD ürünleri arasında çok fazla bir fiyat farkı kalmayacak. 

Uzmanlar fiyat farkının ortadan kalkması ile SSD ürünlerine geçişte bir tsunami etkisinin yaşanacağını belirtiyor. Bu geçiş HDD üreticilerini baskı altına alacakken, üreticiler buna karşı koymak için maliyet ve kar marjını düşürmeye çalışacak. 

Bunlar şimdilik öngörü niteliğinde olsa da maliyetlerin azaltılması konusunda önemli çalışmalar mevcut. SSD'lerin tercih edilebilir olması elbette HDD sektörünün sonunu getireceği anlamına gelmiyor. Ancak tüketici cebindeki paraya göre SSD veya HDD arasından rahat bir şekilde seçimini yapabilecek. Yani artık fiyat farkı belirleyici bir faktör olmayacak. 

http://www.networkcomputing.com/storage/ssd-prices-in-a-freefall/a/d-id/1320958 Yorum Yaz
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WarSaw 4 yıl en beğenilen
baktılar 120gb ları alan aldı piyasa belli bir doygunluğa ulaştı ve ssd fiyatları hayvan fiyatlarda satıldığı için talebin devamı kesildi ve baktılar para kesildi lokma kesildi sonunda dayanamayıp fiyat indirimine gittiler. şimdi 250gb ları alınabilir kılarlar bu da yaklaşık 2-3 sene gider ondan sonra 500gb ları alınabilir kılarlar o da öyle derken öyle öyle gider işte.
baktılar 120gb ları alan aldı piyasa belli bir doygunluğa ulaştı ve ssd fiyatları hayvan fiyatlarda satıldığı için talebin devamı kesildi ve baktılar para kesil...
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CooL_ROMEO 4 yıl
Biraz daha düşsede windwos 10 a ssd ile giriş yapsak
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FatihAsl 4 yıl
pcoyundelisi
Ssd de veri güvenliği yok , hdd ye devam.. Herşey hız değildir.

eğer önemli verilerini güvenli diye hdd saklıyorsan, sana tavsiyem hemen bir yedek al
pcoyundelisiSsd de veri güvenliği yok , hdd ye devam.. Herşey hız değildir.eğer önemli verilerini güvenli diye hdd saklıyorsan, sana ...
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1 Avatar
WarSaw 4 yıl en beğenilen
baktılar 120gb ları alan aldı piyasa belli bir doygunluğa ulaştı ve ssd fiyatları hayvan fiyatlarda satıldığı için talebin devamı kesildi ve baktılar para kesildi lokma kesildi sonunda dayanamayıp fiyat indirimine gittiler. şimdi 250gb ları alınabilir kılarlar bu da yaklaşık 2-3 sene gider ondan sonra 500gb ları alınabilir kılarlar o da öyle derken öyle öyle gider işte.
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DH Misafiri 4 yıl
FatihAsl
pcoyundelisiSsd de veri güvenliği yok , hdd ye devam.. Herşey hız değildir.
eğer önemli verilerini güvenli diye hdd saklıyorsan, sana tavsiyem hemen bir yedek al

Hız tabi ki önemlidir. Özellikle tepki süresi hdd ve ssd arasında müthiş bir uçurum var. Güvenlik konusunda yere düşüp ziyan olan taşınabilir hdd lere kıyasla bence darbelere daha dirençli olacaklar.
not: 25 cm den sehpadan harici kutu içinde harddiskim düştü ve zarar 1 TB ve içerikler.
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sendemail 4 yıl
tobepeople
bol keseden sallıyorsunuz ssd şöyle böyle diye en ucuz ssd yi aldım kingston 60 gb olanını 4 senedir bir şey olmadı ki sürekli oyun film anime izlediğimden sürekli dolar silerim onu geçtim 2 adet hard diskim var samsung ve wd 500 er gblık depolama amaçlı wd sapa sağlam samsung da health sectorde sıkıntılar var ufak tefek ama sığmayan bilgileri çok önemli olmayan arşiv filmlerimi koyarım wd ye arşiv oyunlarımı koyarım ve yüklediğim oyunları c de ise sürekli oynadığım oyunu koyarım ve filmleri izleyip silerim beğenirsem arşiv diye diğer harddisklere taşırım yani kısacası hikaye ssd en çok kullandığım yani herşey onda bitiyor ve dota 2 gibi her gün güncellediğim bir oyun orda steam hesabımdaki diğer oyunlarda gerçi steam hesabımda pek oyun yok 2-3 tane ama olsun kısaca en dandik ve ucuz olan ssd kingstondı ben aldığımda halada öyledr büyük ihtimalle vatandan almıştım 4-5 yıl olmuştur heralde garantisi bittiğinden atmıştım 1 kaç yıl evvel öyle diyim yani bozulacak ise herşeyde bozulur bozulmasının sebebi sizin aldığınız dandik cpu anakart ve kasanın yetersiz ısı yalıtımıdır büyük ihtimalle çünkü ben overclocklu kullanıyorum sistemim çok eski hala her oyunu full detay açarım modifiye ettim kendim kasayı deldim içine 5 adet fan yerleştirdim tabiki hava akışını ona göre ayarladım üstüne üstlük 85+ güç kaynağı kullanıyorum anakartım overclok için yaratılmış bir anakart keza işlemci soğutucum noctua ama 4 ghz de kullanıyorum amd x4 955 i yıllardır tık demedi hiç biri ekran kartımda şuan bir çoğunuz için çöp denecek 6870 ancak onu da modifiye ettim ekstra bir fan taktım bir kaç playa ekledim çhiplerin ve kondansatörün üzerine ve tüm ayarları overclock ile son ayara çektim 775/1050 normal hali 900/1250 kullanıyorum fan manuel %40 ayarlarda 30 yetiyor 10 derece ne olur ne olmaz yaz/kış yani köklemediğim oyun çok ender oluyor olmuyor değil ancak şöyle açıklayayım stock ayarlarda iken bu ekran kartı misal fifa 15 de kasıyordu yani 93 derece üzerine çıkıyordu 775/1050 ile bile bu derece idi şimdi 900/1250 ayarlara çekip üzerine full detayda açıyorum maksimum 60 derece oluyor ki 61 görmedim hiç ekstradan progamlar açtığım halde yanında yani olay birazda sizde şuan neden değişmiyorsun o ekran kartı kullanılırmı gibi laf lar etmenin manası yok ben ps4 çıkmadan ps4 yüzünden oyunların grafik ayarlarını kısacaklarını zaten biliyordum yani ekran kartı üreticileri bir oyun çıktıktan aylar sonra yüzde 3* performans artışı yüzde 50 performans artışı diyee lanse ediyorlar güncelliyor pc ye çıkmasından ki zaten kırpılmış olarak çıkıyor ps4 oyunları misal gta pc ye aynanda çıkmadı nedeni konsolda satacağı maksimum rakama ulaşması ve pc deki grafikleri görünce kimsenin almayacak olması zaten geç çıkardılar ama kırparak misal watch dogs ve Tom Clancys The Division yani adamlar çıkartamaz bu oyunları o grafiklerle bu nedenle kırpılır her zaman bakın granturismo 6 ps3 e çok geç çıktı ve yapılabilecek herşeyi yaparak çıktı daha üstünü kaldıramazdı ps3 şimdi granturismo 7 de ps4 e yapacağı şeyi son noktasına kadar zorlayarak çıkartmak olacak 2016 da çıkar ve diyecekleri şey de belli yeni konsol getirin yapabileceğimin son sınırlarına kadar zorladım diyecek bir sonraki oyunu kaldırmaaz bu konsol diyecek taş çatlasa 2017-2018 gibi zorunlu yeni bir konsol gelecek ps5 mecburlar yani pc nin 2 yılda manipule edeceği kesindi daha bile erken ederdi ancak firmalar destek verdi düşürerek oyun optimizasyonlarını ancak uzun süre yapamazlar şuan ps4 ps2 gibi ps1 in üstüne ps2 çıkmıştı ancak neredeyse fark yok gibi bu durumda ps2 ile ps3 arasında uçurum gibi grafik farkı vardı ve yıllarca pc yi manipule etmeyi başardı ancak ps4 ü çıkartmakta gecikti sony nedeni xbox ın ve sony nin satışlardan elde ettiği kâr ve pc nin rekabet edemeyişi idi şimdi hem xbox hem de pc zorluyor ayrıca herkesin android cep telefonu var el konsolu satışları bile eskisi gibi değil nintendo zaten kıçı zor kurtarıyor ayrıca gelecek olan sanal başlıkları bu aptal makineler oynatamaz bu yüzden mecburlar maksimum 2018 de gelir ama büyük ihtimalle 2017 de gelir diyorum konudan da çok koptuk aq neyse:)

.Kardeş son 5 yılın birikimini aktardıktan sonra , yeni kurulacak hükümet nasıl bir koalisyon ile meydana gelir sence ?
: ))) haber ssd sadece ,lakin üşenmeyip sektörü şöyle bir kendi perspektifinden ele almışsın , ne diyelim bravo ...
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TheLastNinja 4 yıl
Arada nokta, virgül kullan da anlayalım kolayca :)
tobepeople
bol keseden sallıyorsunuz ssd şöyle böyle diye en ucuz ssd yi aldım kingston 60 gb olanını 4 senedir bir şey olmadı ki sürekli oyun film anime izlediğimden sürekli dolar silerim onu geçtim 2 adet hard diskim var samsung ve wd 500 er gblık depolama amaçlı wd sapa sağlam samsung da health sectorde sıkıntılar var ufak tefek ama sığmayan bilgileri çok önemli olmayan arşiv filmlerimi koyarım wd ye arşiv oyunlarımı koyarım ve yüklediğim oyunları c de ise sürekli oynadığım oyunu koyarım ve filmleri izleyip silerim beğenirsem arşiv diye diğer harddisklere taşırım yani kısacası hikaye ssd en çok kullandığım yani herşey onda bitiyor ve dota 2 gibi her gün güncellediğim bir oyun orda steam hesabımdaki diğer oyunlarda gerçi steam hesabımda pek oyun yok 2-3 tane ama olsun kısaca en dandik ve ucuz olan ssd kingstondı ben aldığımda halada öyledr büyük ihtimalle vatandan almıştım 4-5 yıl olmuştur heralde garantisi bittiğinden atmıştım 1 kaç yıl evvel öyle diyim yani bozulacak ise herşeyde bozulur bozulmasının sebebi sizin aldığınız dandik cpu anakart ve kasanın yetersiz ısı yalıtımıdır büyük ihtimalle çünkü ben overclocklu kullanıyorum sistemim çok eski hala her oyunu full detay açarım modifiye ettim kendim kasayı deldim içine 5 adet fan yerleştirdim tabiki hava akışını ona göre ayarladım üstüne üstlük 85+ güç kaynağı kullanıyorum anakartım overclok için yaratılmış bir anakart keza işlemci soğutucum noctua ama 4 ghz de kullanıyorum amd x4 955 i yıllardır tık demedi hiç biri ekran kartımda şuan bir çoğunuz için çöp denecek 6870 ancak onu da modifiye ettim ekstra bir fan taktım bir kaç playa ekledim çhiplerin ve kondansatörün üzerine ve tüm ayarları overclock ile son ayara çektim 775/1050 normal hali 900/1250 kullanıyorum fan manuel %40 ayarlarda 30 yetiyor 10 derece ne olur ne olmaz yaz/kış yani köklemediğim oyun çok ender oluyor olmuyor değil ancak şöyle açıklayayım stock ayarlarda iken bu ekran kartı misal fifa 15 de kasıyordu yani 93 derece üzerine çıkıyordu 775/1050 ile bile bu derece idi şimdi 900/1250 ayarlara çekip üzerine full detayda açıyorum maksimum 60 derece oluyor ki 61 görmedim hiç ekstradan progamlar açtığım halde yanında yani olay birazda sizde şuan neden değişmiyorsun o ekran kartı kullanılırmı gibi laf lar etmenin manası yok ben ps4 çıkmadan ps4 yüzünden oyunların grafik ayarlarını kısacaklarını zaten biliyordum yani ekran kartı üreticileri bir oyun çıktıktan aylar sonra yüzde 3* performans artışı yüzde 50 performans artışı diyee lanse ediyorlar güncelliyor pc ye çıkmasından ki zaten kırpılmış olarak çıkıyor ps4 oyunları misal gta pc ye aynanda çıkmadı nedeni konsolda satacağı maksimum rakama ulaşması ve pc deki grafikleri görünce kimsenin almayacak olması zaten geç çıkardılar ama kırparak misal watch dogs ve Tom Clancys The Division yani adamlar çıkartamaz bu oyunları o grafiklerle bu nedenle kırpılır her zaman bakın granturismo 6 ps3 e çok geç çıktı ve yapılabilecek herşeyi yaparak çıktı daha üstünü kaldıramazdı ps3 şimdi granturismo 7 de ps4 e yapacağı şeyi son noktasına kadar zorlayarak çıkartmak olacak 2016 da çıkar ve diyecekleri şey de belli yeni konsol getirin yapabileceğimin son sınırlarına kadar zorladım diyecek bir sonraki oyunu kaldırmaaz bu konsol diyecek taş çatlasa 2017-2018 gibi zorunlu yeni bir konsol gelecek ps5 mecburlar yani pc nin 2 yılda manipule edeceği kesindi daha bile erken ederdi ancak firmalar destek verdi düşürerek oyun optimizasyonlarını ancak uzun süre yapamazlar şuan ps4 ps2 gibi ps1 in üstüne ps2 çıkmıştı ancak neredeyse fark yok gibi bu durumda ps2 ile ps3 arasında uçurum gibi grafik farkı vardı ve yıllarca pc yi manipule etmeyi başardı ancak ps4 ü çıkartmakta gecikti sony nedeni xbox ın ve sony nin satışlardan elde ettiği kâr ve pc nin rekabet edemeyişi idi şimdi hem xbox hem de pc zorluyor ayrıca herkesin android cep telefonu var el konsolu satışları bile eskisi gibi değil nintendo zaten kıçı zor kurtarıyor ayrıca gelecek olan sanal başlıkları bu aptal makineler oynatamaz bu yüzden mecburlar maksimum 2018 de gelir ama büyük ihtimalle 2017 de gelir diyorum konudan da çok koptuk aq neyse:)

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tobepeople 4 yıl
bol keseden sallıyorsunuz ssd şöyle böyle diye en ucuz ssd yi aldım kingston 60 gb olanını 4 senedir bir şey olmadı ki sürekli oyun film anime izlediğimden sürekli dolar silerim onu geçtim 2 adet hard diskim var samsung ve wd 500 er gb'lık depolama amaçlı wd sapa sağlam samsung da health sectorde sıkıntılar var ufak tefek ama sığmayan bilgileri çok önemli olmayan arşiv filmlerimi koyarım wd ye arşiv oyunlarımı koyarım ve yüklediğim oyunları c de ise sürekli oynadığım oyunu koyarım ve filmleri izleyip silerim beğenirsem arşiv diye diğer harddisklere taşırım yani kısacası hikaye ssd en çok kullandığım yani herşey onda bitiyor ve dota 2 gibi her gün güncellediğim bir oyun orda steam hesabımdaki diğer oyunlarda gerçi steam hesabımda pek oyun yok 2-3 tane ama olsun kısaca en dandik ve ucuz olan ssd kingstondı ben aldığımda halada öyledr büyük ihtimalle vatandan almıştım 4-5 yıl olmuştur heralde garantisi bittiğinden atmıştım 1 kaç yıl evvel öyle diyim yani bozulacak ise herşeyde bozulur bozulmasının sebebi sizin aldığınız dandik cpu anakart ve kasanın yetersiz ısı yalıtımıdır büyük ihtimalle çünkü ben overclocklu kullanıyorum sistemim çok eski hala her oyunu full detay açarım modifiye ettim kendim kasayı deldim içine 5 adet fan yerleştirdim tabiki hava akışını ona göre ayarladım üstüne üstlük 85+ güç kaynağı kullanıyorum anakartım overclok için yaratılmış bir anakart keza işlemci soğutucum noctua ama 4 ghz de kullanıyorum amd x4 955 i yıllardır tık demedi hiç biri ekran kartımda şuan bir çoğunuz için çöp denecek 6870 ancak onu da modifiye ettim ekstra bir fan taktım bir kaç playa ekledim çhiplerin ve kondansatörün üzerine ve tüm ayarları overclock ile son ayara çektim 775/1050 normal hali 900/1250 kullanıyorum fan manuel %40 ayarlarda 30 yetiyor 10 derece ne olur ne olmaz yaz/kış yani köklemediğim oyun çok ender oluyor olmuyor değil ancak şöyle açıklayayım stock ayarlarda iken bu ekran kartı misal fifa 15 de kasıyordu yani 93 derece üzerine çıkıyordu 775/1050 ile bile bu derece idi şimdi 900/1250 ayarlara çekip üzerine full detayda açıyorum maksimum 60 derece oluyor ki 61 görmedim hiç ekstradan progamlar açtığım halde yanında yani olay birazda sizde şuan neden değişmiyorsun o ekran kartı kullanılırmı gibi laf lar etmenin manası yok ben ps4 çıkmadan ps4 yüzünden oyunların grafik ayarlarını kısacaklarını zaten biliyordum yani ekran kartı üreticileri bir oyun çıktıktan aylar sonra yüzde 3* performans artışı yüzde 50 performans artışı diyee lanse ediyorlar güncelliyor pc ye çıkmasından ki zaten kırpılmış olarak çıkıyor ps4 oyunları misal gta pc ye aynanda çıkmadı nedeni konsolda satacağı maksimum rakama ulaşması ve pc deki grafikleri görünce kimsenin almayacak olması zaten geç çıkardılar ama kırparak misal watch dogs ve Tom Clancy's The Division yani adamlar çıkartamaz bu oyunları o grafiklerle bu nedenle kırpılır her zaman bakın granturismo 6 ps3 e çok geç çıktı ve yapılabilecek herşeyi yaparak çıktı daha üstünü kaldıramazdı ps3 şimdi granturismo 7 de ps4 e yapacağı şeyi son noktasına kadar zorlayarak çıkartmak olacak 2016 da çıkar ve diyecekleri şey de belli yeni konsol getirin yapabileceğimin son sınırlarına kadar zorladım diyecek bir sonraki oyunu kaldırmaaz bu konsol diyecek taş çatlasa 2017-2018 gibi zorunlu yeni bir konsol gelecek ps5 mecburlar yani pc nin 2 yılda manipule edeceği kesindi daha bile erken ederdi ancak firmalar destek verdi düşürerek oyun optimizasyonlarını ancak uzun süre yapamazlar şuan ps4 ps2 gibi ps1 in üstüne ps2 çıkmıştı ancak neredeyse fark yok gibi bu durumda ps2 ile ps3 arasında uçurum gibi grafik farkı vardı ve yıllarca pc yi manipule etmeyi başardı ancak ps4 ü çıkartmakta gecikti sony nedeni xbox ın ve sony nin satışlardan elde ettiği kâr ve pc nin rekabet edemeyişi idi şimdi hem xbox hem de pc zorluyor ayrıca herkesin android cep telefonu var el konsolu satışları bile eskisi gibi değil nintendo zaten kıçı zor kurtarıyor ayrıca gelecek olan sanal başlıkları bu aptal makineler oynatamaz bu yüzden mecburlar maksimum 2018 de gelir ama büyük ihtimalle 2017 de gelir diyorum konudan da çok koptuk aq neyse:)
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tozparcasi 4 yıl
market fiyatlari masallah turkiyede yerinden kipirdamiyor
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arel.gr 4 yıl
bu haberler hep ilgimi Çekerde neden hala 128SSD olabilecekken 1TB devam ?
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stagemasterone 4 yıl
Slm, uzun zamandır ssd kullanan birisi olarak, imkanlarım el verdiği sürece ssd den vazgeçmem tadını aldım bir kere :) ama şunuda belirteyim önemli dosyalarımı hdd de yedeklemeye devam ediyorum. HDD çok güvenilir olduğunu düşünmediğim için pc deki hd nin yedeğinide sadece yedekleme için kullandığım başka bir harici hdd tutuyorum. Dibine kadar güvenebileceğin bir ürünün olması bana imkansız geliyor. Dış-iç faktörlerin sayısı bir hayli fazla.
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FreeRun 4 yıl
sdd lere hiç güvenim yok, ben yine gidip hdd alırım önemli dosyalarım için, ssd sistem kurulumu için o kadar.
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acaluka 4 yıl
HDD ye olan güveni anlamış değilim. Sarsıntı yaşar bad sector oluşur, elektrik kesilir bad sector oluşur, yıldırım düşer bad sector oluşur. Afedersin kedi pırt yapsa bozulabilecek bir cihaz. Ayrıca yavaş, sesli ve büyük...
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heart06 4 yıl
Sadece ana sürücüyü ssd kullanıyoruz, çok pahalı zira. Ama eğer ki 1 TB SSD 200? seviyesine düşsün, emin olun patlama yaşanır. Kimse HDD'nin yüzüne bakmaz. Öyle SSD şöyleymiş böyleymiş yok görüyomuş görmüyomuş yok bozuluyomuş bozulmuyomuş diyenlere bakmayın. SSD'nin bu tarz hiç bi sıkıntısı yok, güvenebilirsiniz. Tek sıkıntısı fazla ısınıyor. Ancak ek bi soğutma sistemine gerek duymuyorlar, ısısının normal seviyeleri yüksek, tıpkı işlemci gibi. Ama yine de fiyatlar bu seviyeye inerse SSD'ler için özel bi bölüm olur ve soğutma uygulanır...
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azt06 4 yıl heart06
heart06
Sadece ana sürücüyü ssd kullanıyoruz, çok pahalı zira. Ama eğer ki 1 TB SSD 200? seviyesine düşsün, emin olun patlama yaşanır. Kimse HDD'nin yüzüne bakmaz. Öyle SSD şöyleymiş böyleymiş yok görüyomuş görmüyomuş yok bozuluyomuş bozulmuyomuş diyenlere bakmayın. SSD'nin bu tarz hiç bi sıkıntısı yok, güvenebilirsiniz. Tek sıkıntısı fazla ısınıyor. Ancak ek bi soğutma sistemine gerek duymuyorlar, ısısının normal seviyeleri yüksek, tıpkı işlemci gibi. Ama yine de fiyatlar bu seviyeye inerse SSD'ler için özel bi bölüm olur ve soğutma uygulanır...

Yazdiklariniza katiliyorum bende 1 aydir ssd kullaniyorum 128 gb sadece sistem yukledim ve bir iki adette oyn program vs. Cok hizli bir teknoloji bu jadarini beklemezdim cidden hatta sata 2 ile baglanti kurmama ragmen fevkalade hizli ayrica isi durumu demisssiniz ama calisma sicakligi 34 derece cokmudur ben isi problemi oldugunu dusunmedim yada sata 2de full hiz calisamadigi icin 34 dereceyi gecmiyor
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