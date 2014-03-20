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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Safari 7.0.3 ve 6.1.3 geliştiricilerin kullanımına sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,4b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Safari 7.0.3 ve 6.1.3 geliştiricilerin kullanımına sunuldu
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10.9.3 üzerindeki çalışmalarını sürdüren Apple, Safari’nin yeni sürümlerini geliştiricilerin kullanımına sundu.

Mavericks kullanıcıları için Safari 7.0.3 ve Mountain Lion için Safari 6.1.3 olarak yayınlanan yeni Safari’de Apple, geliştiricileriden şu konulara odaklanılmasını istiyor:

  • İnternet sitelerine uyum performansı
  • Safari Push Notifications (Bildirimler)
  • AutoFill ile giriş yapabilme
  • AutoFill ile kredi kartı bilgilerinin girilmesi (Sadece Mavericks için)
  • Eklenti uyumları

Safari’nin son sürümlerine, Mac App Store üzerinden ya da Mac Dev Center’dan ulaşılabiliyor.


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Hank Moody 5 yıl
AutoFill on numara beş yıldız birşey şifrelerimi unuttum onun sayesinde ad soyad doğum trihi %90 doğru dolduruyor
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SirrealsQ 5 yıl
mac os x kullananlar bunu ayrıyetten indirmek zorundamı yoksa otomatik güncelleniyor mu
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