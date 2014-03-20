Safari 7.0.3 ve 6.1.3 geliştiricilerin kullanımına sunuldu

Haber Editörü
10.9.3 üzerindeki çalışmalarını sürdüren Apple, Safari’nin yeni sürümlerini geliştiricilerin kullanımına sundu.
Mavericks kullanıcıları için Safari 7.0.3 ve Mountain Lion için Safari 6.1.3 olarak yayınlanan yeni Safari’de Apple, geliştiricileriden şu konulara odaklanılmasını istiyor:
- İnternet sitelerine uyum performansı
- Safari Push Notifications (Bildirimler)
- AutoFill ile giriş yapabilme
- AutoFill ile kredi kartı bilgilerinin girilmesi (Sadece Mavericks için)
- Eklenti uyumları
Safari’nin son sürümlerine, Mac App Store üzerinden ya da Mac Dev Center’dan ulaşılabiliyor.
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