Safari 7.0.3 ve 6.1.3 geliştiricilerin kullanımına sunuldu

10.9.3 üzerindeki çalışmalarını sürdüren Apple, Safari’nin yeni sürümlerini geliştiricilerin kullanımına sundu.

Mavericks kullanıcıları için Safari 7.0.3 ve Mountain Lion için Safari 6.1.3 olarak yayınlanan yeni Safari’de Apple, geliştiricileriden şu konulara odaklanılmasını istiyor:

İnternet sitelerine uyum performansı

Safari Push Notifications (Bildirimler)

AutoFill ile giriş yapabilme

AutoFill ile kredi kartı bilgilerinin girilmesi (Sadece Mavericks için)

Eklenti uyumları

Safari’nin son sürümlerine, Mac App Store üzerinden ya da Mac Dev Center’dan ulaşılabiliyor.