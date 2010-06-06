Safari 5 ve Mac OS X 10.6.4 WWDC'de duyurulacak

Haber Editörü
Yarın akşam Türkiye saatiyle 20:00'de açılışı yapılacak WWDC'de 4.Nesil iPhone'un yanı sıra yazılım alanında da önemli bir gelişme yaşanacağı kesinleşti. Mac Generation adlı sitede yayınlanan habere göre Apple, Nisan ayından bu yana geliştiricilere sunduğu Mac OS X 10.6.4 ile Chrome'da sonra en çok kullanılan 4.internet tarayıcısı olan Safari'nin yeni versiyonunu duyuracak.
Sitede yayınlanan güncelleme notlarına göre Safari 5'de şu iyileştirmeleri ve yenilikleri içerecek;
- Javascript'de %25 daha fazla hız
- Daha gelişmiş veri saklama
- Gelişmiş HTML5 desteği
- Safari Geliştirici Kiti
- Bing Arama Motoru seçeneği
- Akıllı adres alanı
- Windows için donanımsal hızlandırma
Mac OS X 10.6.4'de her işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi bir önceki sürümde karşılaşılan sorunlara karşı çeşitli çözümler ve iyileştirmeler içerecek.
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