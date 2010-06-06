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Safari 5 ve Mac OS X 10.6.4 WWDC'de duyurulacak

8 yıl
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1
29
iPad
Shady
Haber Editörü
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Kaynak

Yarın akşam Türkiye saatiyle 20:00'de açılışı yapılacak WWDC'de 4.Nesil iPhone'un yanı sıra yazılım alanında da önemli bir gelişme yaşanacağı kesinleşti. Mac Generation adlı sitede yayınlanan habere göre Apple, Nisan ayından bu yana geliştiricilere sunduğu Mac OS X 10.6.4 ile Chrome'da sonra en çok kullanılan 4.internet tarayıcısı olan Safari'nin yeni versiyonunu duyuracak.

Sitede yayınlanan güncelleme notlarına göre Safari 5'de şu iyileştirmeleri ve yenilikleri içerecek;

  • Javascript'de %25 daha fazla hız
  • Daha gelişmiş veri saklama
  • Gelişmiş HTML5 desteği
  • Safari Geliştirici Kiti
  • Bing Arama Motoru seçeneği
  • Akıllı adres alanı
  • Windows için donanımsal hızlandırma

Mac OS X 10.6.4'de her işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi bir önceki sürümde karşılaşılan sorunlara karşı çeşitli çözümler ve iyileştirmeler içerecek.


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DH Misafiri 8 yıl
HMTL 5 destegi ve Java hızlandırması mükemmel, iPhone 4 HD ile Safari 5 yeniliklerini üst üste patlatması her zamanki başarılı staratejisi .
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Commander 8 yıl
Safari 5 Güncelleştirmesi yapılmış


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monsieurje 8 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz :)
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Janti 8 yıl
Bende merakla bekliyorum.
:)
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O.Beverly 8 yıl
Safari kullanmayı çok seviyorum.Ancak Chrome daha hızlı gibi geliyor bana.Bu yüzden Chrome'u daha çok kullanıyorum.Ama tabi Safari 5 fikrimi değiştirebilir.Deneyip göreceğiz...
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