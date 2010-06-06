Safari 5 ve Mac OS X 10.6.4 WWDC'de duyurulacak

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Yarın akşam Türkiye saatiyle 20:00'de açılışı yapılacak WWDC'de 4.Nesil iPhone'un yanı sıra yazılım alanında da önemli bir gelişme yaşanacağı kesinleşti. Mac Generation adlı sitede yayınlanan habere göre Apple, Nisan ayından bu yana geliştiricilere sunduğu Mac OS X 10.6.4 ile Chrome'da sonra en çok kullanılan 4.internet tarayıcısı olan Safari'nin yeni versiyonunu duyuracak.

Sitede yayınlanan güncelleme notlarına göre Safari 5'de şu iyileştirmeleri ve yenilikleri içerecek;

Javascript'de %25 daha fazla hız

Daha gelişmiş veri saklama

Gelişmiş HTML5 desteği

Safari Geliştirici Kiti

Bing Arama Motoru seçeneği

Akıllı adres alanı

Windows için donanımsal hızlandırma

Mac OS X 10.6.4'de her işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi bir önceki sürümde karşılaşılan sorunlara karşı çeşitli çözümler ve iyileştirmeler içerecek.