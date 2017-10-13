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MTV’de zam oranı %40’tan %25’e çekiliyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne gelen %40’lık zamma gelen tepkilerden sonra yeniden bir değerlendirme yapan yetkililer, artışın %25 olacağını açıkladı. İşte detaylar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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MTV’de zam oranı %40’tan %25’e çekiliyor
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı vergi ve kanunlarda yapılan düzenlemeler kapsamında MTV için yeni bir önerge sunuldu. Maliye Bakanlığı yetkilileri, %40’lık artışın %25 olarak revize edildiğini ifade ediyor.


Önergeye göre MTV artışı 1300cc ve altındaki araçlar için %15, daha yüksek hacimli araçlarda ise %25 olarak uygulanacak şeklinde ifade ediliyor. 2018 yılında yürürlüğe girecek olan uygulama için hükümet yetkilileri daha önce de bir güncelleme olacağını zaten belirtmişti. Beklendiği gibi %25’lik bir artışta karar kılınmış.


Önceki taslakta tüm araçlar için artış %40 olarak belirlenmişti ancak şimdi ekonomik sınıftaki araçlar için daha küçük ölçekli bir artış planlanmış. Bu da özellikle motor hacmi çok küçük, downsize diye tabir edilen motorlu araçlara olan ilgiyi biraz daha artıracaktır.

Gelir Vergisine Düzenleme 

Bunun yanı sıra düzenlemeler arasında çok konuşulan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki artış da yer aldı. Üçüncü dilimdeki %30 vergi kesintisi ibaresi geri çekildi. Önceden olduğu gibi %28 olarak uygulanmaya devam edecek.

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Şifon 1 yıl en beğenilen
Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler en baştan planlanmıştı aslında %25 zam geleceği çok tepki gelmesin diye %25 yaptılar.
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webbie 1 yıl dartanyan96
dartanyan96
Halkın adamı hakkın aşığı
O milyonların umut ışığı
Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan
Recep Tayyip Erdoğan

Melih, sen misin?
Tamam yahu; yılbaşına kadar o koltukta oturabilirsin. Artık insanları rahat bırak.
dartanyan96Halkın adamı hakkın aşığıO milyonların umut ışığıMazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olanRecep Tayyip Erdoğa...
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1 Yanıt Yanıtla +92
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erka1907 1 yıl
her yıl %3,7 artan mtv yi %25 razı ettiler ya.
durmak yok, koyunmaya devam.
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ExpertisEgo 1 yıl
Motorlu taşıtlar vergisi %25 bile fazla neden mi? eğer üretmeye devam etmek istiyorsak, işletmelerin ayakta kalmasını istiyor muyuz? o zaman bu tip vergileri yükseltmek yerine azaltmak zorunda. işletmelerin aktif olarak kullandığı, araç, araçlara bağlı yakıt gibi giderlerin azalması sağlanmalı. Araç kiraladığında vergiden düşüyorsun ama satın aldığında düşemiyorsun. benim gibi düşünen insanların bulunmasına seviniyorum. izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız.
[DHVideo=https://youtu.be/YqKGe9_N9d8]
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Luglio 1 yıl
%25 çekilmişti dün yayınlanan habere göre MTV nin yanına yeni vergi dilimi getirip onu %45 yapacaklarmış
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cumur 1 yıl
%25 e indi diye sevinenler var geçen sene %10 un da altında yapıldı dikkatinizi çekerim, geçen sene yapılan oran %5.58
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otodr 1 yıl
Konuyu açan arkadaş forum yöneticisi. Ama yazdığı konunun kaynağı yok. Bizim açtığımız konular da kaynak olduğu halde, kaynaksız konu diye kapatılıyor. Çünkü hiç okumuyorlar. Okusa görecek kaynağı.Kim uğraşacak okumakla. Kapat gitsin. Neden? Çünkü doğruları duymaya tahammülleri yok.
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2000watts 1 yıl
Yakında KDV yi %18 den %25 çekerlerse şaşırmam.
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TsuBLK 1 yıl
zaten belliydi, ben %15'e çekerler diye düşündüm yine arada kitlediler. iyi oyun oynadılar
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Crazy Goat 1 yıl
daha ne zamlar gelecrk zam zam zam winter is coming zams is coming
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programmer_onur 1 yıl
Devlet bu şekilde ve devletin bunu bildiği halde söğüşlenmeye devam ederse daha çok zam haberine ağlarız.
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Kasto_37 1 yıl programmer_onur
Bu mesajın bi benzerini arkadaşlarla konuşurken söylüyorum. Bütün işlerimiz hakkı olanın üstünde para ile ihale ediliyor, yapılan iş mümkün olan en düşük maliyetle yaptırılıyor. Başımızda adam gibi bilir kişi ve yemeyen bir kişi-kişiler olmadığı için bu düzen böyle gider. Sonrasında alınan vergiler yetmeyince DÜZENLEME( zam değil) yapıp dururlar
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01001101 1 yıl
adam bisiklet parçalarına ek %20 vergi getirmiş.
düşünün yahu, adamlar masaya oturuyo, düşünüyo düşünüyo başka nerden yolsak diye, artık yolacak yer kalmamış, adam en son "bisiklet parçasına" ek vergi koyuyo! BİSİKLET PARÇASI LAN! ek vergi bide, zaten normali vardı bi de ek geldi.
artık ülkenin ne halde olduğunu siz düşünün. ülkeyi nasıl yolmuşlar siz düşünün. bunu en soz yazdığımda akgezenin bizi "boş laga luga yapma" diye baya alay etmişti benimle. bazen düşünüyorum bu mesajları yazan kişi cengiz mi acaba diye. hükümetten milyarlarca dolarlık "garanti para getirisi" ihalelerini bir bir alıp, üzerine bir de vergi borcunu sildiren cengiz bile bu akgezenler kafar sarhoş değildir heraldi.
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xamaximax 1 yıl
maaşına %25 zam alan var mı arkadaşlar ?
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