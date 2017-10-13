MTV’de zam oranı %40’tan %25’e çekiliyor

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı vergi ve kanunlarda yapılan düzenlemeler kapsamında MTV için yeni bir önerge sunuldu. Maliye Bakanlığı yetkilileri, %40’lık artışın %25 olarak revize edildiğini ifade ediyor.





Önergeye göre MTV artışı 1300cc ve altındaki araçlar için %15, daha yüksek hacimli araçlarda ise %25 olarak uygulanacak şeklinde ifade ediliyor. 2018 yılında yürürlüğe girecek olan uygulama için hükümet yetkilileri daha önce de bir güncelleme olacağını zaten belirtmişti. Beklendiği gibi %25’lik bir artışta karar kılınmış.





Önceki taslakta tüm araçlar için artış %40 olarak belirlenmişti ancak şimdi ekonomik sınıftaki araçlar için daha küçük ölçekli bir artış planlanmış. Bu da özellikle motor hacmi çok küçük, downsize diye tabir edilen motorlu araçlara olan ilgiyi biraz daha artıracaktır.

Gelir Vergisine Düzenleme

Bunun yanı sıra düzenlemeler arasında çok konuşulan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki artış da yer aldı. Üçüncü dilimdeki %30 vergi kesintisi ibaresi geri çekildi. Önceden olduğu gibi %28 olarak uygulanmaya devam edecek.