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Samanyolu galaksisinin kütlesi ne kadar? İşte cevabı

Güneş Sistemimizin de yer aldığı Samanyolu galaksinin kütlesi ne kadar? İşte McMaster Üniversitesi'nden Kanadalı astrofizikçilerin yaptığı yeni çalışmanın sonuçları:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,2b
1
14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Samanyolu galaksisinin kütlesini hesaplamak hiç de kolay bir iş değil. Zira galaksilerin kütlesinin büyük çoğunluğunu yıldızlar, gezegenler, gazlar gibi objeler değil karanlık madde dediğimiz varlığı yalnızca kütleçekim kuvvetleriyle anlaşılabilen esrarengiz bir madde oluşturuyor. Samanyolu'nun aynı zamanda 100.000 ışık yılı çapında dev bir kütle olduğunu da düşünürsek bu işin epey zor olacağını anlayabiliyoruz.

McMaster University'den Kanadalı astrofizikçi Gwendolyn Eadie ve Prof William Harris ise ilginç teknik kullanarak bu zorlu işin altından kalkmaya çalıştılar. Eadie ve Harris ikilisi küresel yıldız kümelerinin dolaşım hızlarını ve pozisyonlarını temel alan uzun bir çalışma sürecinin ardından nihayet ulaştıkları sonuçları yayımladı. Küresel yıldız kümelerinin yörüngelerinin, karanlık madde tarafından kontrol edilen galaksi kütleçekimiyle belirleniyor olması nedeniyle bu yöntemden yararlanan araştırmacılar Samanyolu'nun toplam kütlesinin yaklaşık 7 x 1011 Güneş kütlesi kadar olduğunu açıkladılar.

700 milyar Güneş

7 x 1011 Güneş, bir başka deyişle 700 milyar Güneş kütlesini sayılarla açıklamak da aslında pek kolay bir iş değil. Güneş Sistemindeki toplam kütlenin çok büyük çoğunluğunu tek başına oluşturan Güneş'in kütlesi bile tam 330.000 Dünya kadar, yani 2 nonilyon kilogram (2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kg). Anlayacağınız epey büyük sayılardan bahsediyoruz. Hem araştırmacı Eadie'nin de belirtti gibi, Samanyolu bilinen en büyük galaksilerden birisi dahi değil.

Gwendolyn Eadie ve William Harris yeni araştırmanın sonuçlarını Canadian Astronomical Society'deki aylık toplantıda paylaştılar. The Astronomical Society'ye de gönderilen araştırmanın önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.
 

http://www.cnet.com/news/the-entire-mass-of-the-milky-way-measured/ Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl
Yorumlar gerçekten ibretlik hepsinden ayrı bir hikmet aldim
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Steve Dogs 3 yıl
edd121
Bi insana galaksi çarpsa nolur

Bir galaksi insana çarpana kadar milyonlarca kilometre öncesinde o insan o galaksinin yörüngesine zaten girmiş olacaktır. e=mc^2
edd121Bi insana galaksi çarpsa nolurBir galaksi insana çarpana kadar milyonlarca kilometre öncesinde o insan o galaksinin yörüngesine ...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
havada civa bile değiliz ! :)
hiçlik makamına hoş geldiniz :)
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NKFPK 3 yıl
Bilimdeki bazı teoriler ve açıklamalar milyarlarca titan bir araya gelse cevabı bulunamayacak düzeyde..(yuvarlak)
DÜNyanın ortası ahanda burası misali...
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alp0007 3 yıl
Bizim glaksimiz x 300 milyar (Evrende 300 miyar galaksi olduğu tahmn ediliyor) = Evrenin ağırlığı
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V4LKyR 3 yıl
Büyük sayılar ile ilgiliyseniz, Googolplex sayısını bir inceleyin.
bfy.tw/...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
havada civa bile değiliz ! :)
hiçlik makamına hoş geldiniz :)
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kadirirdem 3 yıl
31 basamaklı bir sayı
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bydvd 3 yıl
bune yaaaa arkadaş sanki üniversitede hazırlık sınav sorusu gibi yada dersi gibi olmuş.... :) :) :)
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addidas_85 3 yıl
Sonunda geceleri rahat uyuyabileceğim



Bu arada şaka bir yana da artık ana sayfanın haberleri için de konu dışı diye bir bölüm açılmalı
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casperfriendly 3 yıl
İnsan inanmakta zorluk çekiyor. Gerçekten hayali zor rakamlar.
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GenkaNuank 3 yıl
Yorumlar gerçekten ibretlik hepsinden ayrı bir hikmet aldim
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Steve Dogs 3 yıl
edd121
Bi insana galaksi çarpsa nolur

Bir galaksi insana çarpana kadar milyonlarca kilometre öncesinde o insan o galaksinin yörüngesine zaten girmiş olacaktır. e=mc^2
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