Şampiyonlar Ligi finalinde yüz tanıma teknolojisi kullanılacak

Futbolla ilgilenenlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde henüz yarı final mücadeleleri başlamamış olsa da final maçı için hazırlıklar başladı. 3 Haziran'da Galler'in Cardiff şehrindeki Milenyum Stadyumu'nda oynanacak final maçını takip etmek için şehre 170.000'e yakın futbolseverin gelmesi bekleniyor. Tabi bu büyük kalabalıkta herhangi bir terör saldırısı ya da bazı taraftar gruplarının çıkaracağı problemleri önceden tespit edebilmek güvenlik güçleri için oldukça önemli. Galler polisinin bu kalabalıktaki en büyük yardımcısı ise yüz tanıma teknolojisi olacak.

Final maçına günler kala stadyumun içine, dışına ve Cardiff'in ana tren istasyonunun etrafına yerleştirilecek olan binlerce kamera ile Galler polisi tehlike oluşturabilecek durumları önceden tespit etmeye çalışacak. Kişilerin yüzlerini tarayan kameralar polisin elindeki 500.000 kişilik veri tabanı ile uyumlu bir şekilde çalışacak ve veri tabanındaki şüpheli bir isimle kameranın kaydettiği yüzlerden birisi eşleşirse polis hemen o kişiye müdahale etmeye çalışacak.





Güvenlik ve Gizlilik Yine Karşı Karşıya

Yetkililerin teknolojinin tamamen güvenlik amaçlı kullanılacağını söylese de sistem duyurulduktan kısa bir süre sonra hem gizliliği ihlal ettiği nedeniyle hem de yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmeye başlandı. Gizlilik savunucuları FBI'ın, ehliyet ve pasaport işlemleri sırasında çekilen biyometrik fotoğrafları, insanlardan habersiz olarak kaydederek 117 milyon kişinin yüzünün bulunduğu dev bir veritabanı oluşturduğuna dikkat çekerek o gün kameraların yüzünü kaydettiği herkesin gizliliğinin ihlal edileceğini belirtiyor.





Teknolojiyle ilgili yetersizlik eleştirileri ise yüz tanıma sisteminin geniş ölçekli olarak ilk kez kullanılmasından kaynaklanıyor. Bazı üst model akıllı telefonlarda ve ABD'deki havaalanlarında kullanılan teknoloji temel olarak bireylerin yüzlerinin net bir şekilde kaydedilmesi üzerine çalışıyor ancak teknolojinin binlerce insanın bulunduğu kalabalık ortamda yüzleri nasıl net bir şekilde kaydedeceği bilinmiyor. Üstelik taraftarların şapka, maske gibi aksesuarlar takması veya yüzlerini boyamaları halinde sistemin tam anlamıyla çalışamayacağı düşünülüyor.





Bütün bu kaygılara rağmen Galler, kameralar ve sistemin kurulması için 177 bin euro ödedi ve 3 Haziran'da yüz tanıma teknolojisinin geniş ölçekli kullanımına şahit olacağız. Sistemin günü başarıyla tamamlaması halinde ilerleyen dönemlerde farklı organizasyonlarda da kullanılacağı tahmin ediliyor.