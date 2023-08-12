2023-2024 sezonunda hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?

- Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak?
- Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak?
- UEFA Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
- Hangi Lig Hangi Kanalda 2023-2024
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Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig’in yayıncı kuruluşunca herhangi bir değişiklik olmadı. Bu sene Trendyol Süper Lig maçları BeIN Sports ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig maçları BeIN Sports ve TOD’da canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup, son 16 ve çeyrek final maçlarını EXXEN canlı yayınlayacak. Yarı final aşamasında bazı maçlar ve final maçı TV8,5’ta şifresiz olarak yayınlanacak.
Hangi Lig Hangi Kanalda 2023-2024
- Trendyol Süper Lig: BeIN Sports, TOD
- Trendyol 1. Lig: BeIN Sports, TOD, TRT Spor
- Ziraat Türkiye Kupası: ATV, A Spor
- İngiltere Premier Lig: BeIN Sports, TOD
- İngiltere FA Cup: Tivibu
- UEFA Şampiyonlar Ligi: EXXEN, TV8,5
- UEFA Avrupa Ligi: EXXEN, TV8,5
- UEFA Konferans Ligi: EXXEN, TV8,5
- İspanya La Liga: S Sport, Sport Plus
- İtalya Serie A: S Sport 2, Sport Plus
- Hollanda Ligi Eredivisie: TV8,5, EXXEN
- Portekiz Ligi: D-Smart
- Belçika Pro Lig: S Sport Plus
- Almanya Bundesliga: BeIN Sports, TOD, Tivibu
- Almanya Kupası: S Sport Plus
- Fransa Ligue 1: BeIN Sports, TOD
- Fransa Ligue 2: BeIN Sports, TOD
- Fransa Kupası: BeIN Sports, TOD
- Suudi Arabistan Ligi: TV 8,5, S Sport Plus, Exxen
- Brezilya Serie A: D-Smart
- Arjantin Premier Lig: D-Smart
- Basketbol Türkiye Süper Ligi: BeIN Sports, TOD
- THY Euroleague: S Sport Plus
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