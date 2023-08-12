2023-2024 sezonunda hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?

Tam Boyutta Gör Futbolda 2023-2024 sezonu 11 Ağustos’ta başladı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte “Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu sorulmaya başlandı. Bu içeriğimizde bu sene hangi ligin hangi kanalda yayınlanacağını açıklıyoruz.

Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’in yayıncı kuruluşunca herhangi bir değişiklik olmadı. Bu sene Trendyol Süper Lig maçları BeIN Sports ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig maçları BeIN Sports ve TOD’da canlı olarak yayınlanacak.

FC24'te hangi ligler yer alacak? FC24'te Süper Lig var mı? 1 hf. önce eklendi

UEFA Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup, son 16 ve çeyrek final maçlarını EXXEN canlı yayınlayacak. Yarı final aşamasında bazı maçlar ve final maçı TV8,5’ta şifresiz olarak yayınlanacak.

Hangi Lig Hangi Kanalda 2023-2024

Trendyol Süper Lig: BeIN Sports, TOD

Trendyol 1. Lig: BeIN Sports, TOD, TRT Spor

Ziraat Türkiye Kupası: ATV, A Spor

İngiltere Premier Lig: BeIN Sports, TOD

İngiltere FA Cup: Tivibu

UEFA Şampiyonlar Ligi: EXXEN, TV8,5

UEFA Avrupa Ligi: EXXEN, TV8,5

UEFA Konferans Ligi: EXXEN, TV8,5

İspanya La Liga: S Sport, Sport Plus

İtalya Serie A: S Sport 2, Sport Plus

Hollanda Ligi Eredivisie: TV8,5, EXXEN

Portekiz Ligi: D-Smart

Belçika Pro Lig: S Sport Plus

Almanya Bundesliga: BeIN Sports, TOD, Tivibu

Almanya Kupası: S Sport Plus

Fransa Ligue 1: BeIN Sports, TOD

Fransa Ligue 2: BeIN Sports, TOD

Fransa Kupası: BeIN Sports, TOD

Suudi Arabistan Ligi: TV 8,5, S Sport Plus, Exxen

Brezilya Serie A: D-Smart

Arjantin Premier Lig: D-Smart

Basketbol Türkiye Süper Ligi: BeIN Sports, TOD

THY Euroleague: S Sport Plus

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