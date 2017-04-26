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Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler gelmeye başladı

Marvel'in en sevilen filmleri arasında yer alan Guardians of the Galaxy'nin devam filmi bu hafta vizyona giriyor. Film hakkında ilk eleştiriler de gelmeye başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
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11
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel sinematik evreninin belki de en eğlenceli serisi olan Guardians of the Galaxy, cuma günü vizyona girecek ikinci filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. İlk filmde tanıştığımız renkli ekibin maceralarını anlatmaya devam edecek Guardians of the Galaxy Vol. 2 henüz vizyona girmedi ama filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri film hakkında görüşlerini paylaşmaya başladı.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler genellikle olumlu. İlk filmde olduğu gibi Vol. 2 de sinemaseverleri renkli ve eğlenceli bir maceraya çıkarıyor. Ne var ki ilk kez izlendiğinde müthiş bir deneyim olarak görülen bu macera, ikinci kez izlendiğinde aynı etkiyi yaratmamış gibi görünüyor. Sinema eleştirmenleri arasındaki genel kanı devam filminin ilk film ile aynı formülü uyguladığı fakat ortaya çıkan sonucun bu kez ilk seferki kadar iyi olmadığı yönünde.
The Hollywood Reporter'dan Todd McCarthy, Guardians of the Galaxy Vol. 2'yi "daha önce bindiğiniz bir hız trenine ikinci kez binmek gibi" diye tanımlıyor. Variety'den Owen Gleiberman ise, filmin yazar ve yönetmeni olan James Gunn'ın ilk filmdeki kadar eğlenceli bir macera sunmak için çok çabaladığını ancak ilk filmin aksine bu kez bu çabanın göze battığını ifade ediyor.
Sonuç olarak Guardians of the Galaxy Vol. 2 son derece eğlenceli bir film olsa da ilk film kadar beğenilmemiş görünüyor. Öte yandan film hakkında herkesin hemfikir olduğu tek bir konu var ki o da Baby Groot'u izlemenin büyük keyif olduğu.
Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker ve Karen Gillan'ın ilk filmdeki rolleri ile geri döneceği Guardians of the Galaxy Vol. 2'de orijinal ekibe Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone ve Elizabeth Debicki gibi isimler katılacak. Film 28 Nisan'da gösterime girecek.

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michael01 2 yıl en beğenilen
1. filmi o kadar abartıldı ama neresi beğenildi hala anlamadım.
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Kappa Face 2 yıl
Ikisi de balon
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SEO-Uzmanı 2 yıl
film eleştirmenleri filmleri matematik formülü açısından nasıl farklı bir sinema film akımı oluşturduğuna bakarak yorumlar ! yoksa mükemmel açılardan çekilen bir film ilk ise 10 üzerinden 10 ama aynı metot 2. defa uygulanırsa bu filmin kendi serisi bile olsa kendisinin taklidi olur ! sinema seri filmler üzerine değil tek bir filmde yapılan ilkler üzerine puanlama ile ortaya çıkar ! eleştirmenliğin temeli de bunun üzerine kurulu bir sistemdir ! ve doğrudur da !
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branduko 2 yıl
ilk Filmin müzikleri harika bence vol.1 .ilk film de bence çok iyi idi 3 kez izledim her seferinde aynı zevki aldım. 2.Filmi merakla bekliyorum. Bence eğlenceli bir film .
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Macella 2 yıl
ilk filmi harikaydı ama ikinci filmde espriler çok kötüydü
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Lionel Fusco 2 yıl
İlk film mükemmeldi. Bunu beğenmeyenlerin favori filmi kesin BvS'dir.
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DH Misafiri 2 yıl
Eskiden orumcekadam,superman,batman vardi,filmleri heyecanla beklerdik. simdi sinemada elini sallasan kahramana denk geliyor marvel suyunu cikardi bu isin
1 Yanıt Yanıtla +1
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Yazamsar 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Eskiden orumcekadam,superman,batman vardi,filmleri heyecanla beklerdik. simdi sinemada elini sallasan kahramana denk geliyor marvel suyunu cikardi bu isin

Marvel işi biliyor tanınmayan karakterleri de tanıtıp çizgi roman satışlarını artırıyor.
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KaleyDeskop 2 yıl
ilk film izleyip keyif aldığım ve 2 defa ise 1080p izleyip yine keyif aldığım filmi, bir filmi 2. defa izlemek ne kadar gerekli orası da ayrı bir tartışma konusu :D
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apodur 2 yıl
merak ettim birincisini izlemedim henüz. peş peşe izlemek lazım nasıl bir şeymiş.
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michael01 2 yıl en beğenilen
1. filmi o kadar abartıldı ama neresi beğenildi hala anlamadım.
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Ciddiyetsiz 2 yıl michael01
Çünkü o bir marvel filmi.
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