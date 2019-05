Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler gelmeye başladı

Marvel sinematik evreninin belki de en eğlenceli serisi olan Guardians of the Galaxy, cuma günü vizyona girecek ikinci filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. İlk filmde tanıştığımız renkli ekibin maceralarını anlatmaya devam edecek Guardians of the Galaxy Vol. 2 henüz vizyona girmedi ama filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri film hakkında görüşlerini paylaşmaya başladı.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler genellikle olumlu. İlk filmde olduğu gibi Vol. 2 de sinemaseverleri renkli ve eğlenceli bir maceraya çıkarıyor. Ne var ki ilk kez izlendiğinde müthiş bir deneyim olarak görülen bu macera, ikinci kez izlendiğinde aynı etkiyi yaratmamış gibi görünüyor. Sinema eleştirmenleri arasındaki genel kanı devam filminin ilk film ile aynı formülü uyguladığı fakat ortaya çıkan sonucun bu kez ilk seferki kadar iyi olmadığı yönünde.

The Hollywood Reporter'dan Todd McCarthy, Guardians of the Galaxy Vol. 2'yi "daha önce bindiğiniz bir hız trenine ikinci kez binmek gibi" diye tanımlıyor. Variety'den Owen Gleiberman ise, filmin yazar ve yönetmeni olan James Gunn'ın ilk filmdeki kadar eğlenceli bir macera sunmak için çok çabaladığını ancak ilk filmin aksine bu kez bu çabanın göze battığını ifade ediyor.

Sonuç olarak Guardians of the Galaxy Vol. 2 son derece eğlenceli bir film olsa da ilk film kadar beğenilmemiş görünüyor. Öte yandan film hakkında herkesin hemfikir olduğu tek bir konu var ki o da Baby Groot'u izlemenin büyük keyif olduğu.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker ve Karen Gillan'ın ilk filmdeki rolleri ile geri döneceği Guardians of the Galaxy Vol. 2'de orijinal ekibe Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone ve Elizabeth Debicki gibi isimler katılacak. Film 28 Nisan'da gösterime girecek.