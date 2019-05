Samsung 13 Ağustos'ta 3 yeni cihaz tanıtmaya hazırlanıyor

Samsung'un 13 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerinin tanıtılması bekleniyor. Uzun süredir bu cihazlar hakkında yapılan sızıntılar bir çok bilgiyi de açığa çıkardı. Ancak Güney Kore'li şirketin bugün yaptığı yeni paylaşım 3 cihaz duyurulacağına işaret ediyor.

Paylaşımda büyük ekranlı akıllı telefonları ilk kendilerinin yaptığına dikkat çeken Samsung, şimdi büyük cihazları daha da iyi yapacağını belirtiyor. Görsele baktığımızda en üst kısımda kavisli kenarları ile S6 Edge Plus'ı görüyoruz, ortada ise üst kısmında bir kısmı çıkmış S Pen ile birlikte Note 5 modeli yer alıyor. En altta ise daha önce kimsenin söz etmediği 3. bir cihaz söz konusu.

Görseldeki boyutlar en alttaki cihazın tablet olma ihtimalini güçlendiriyor. İddialar ise bu tabletin kavisli ekrana sahip olacağı yönünde. Galaxy S6'da olduğu gibi "Next is now" sloganıyla paylaşılan görselin sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sayfada etkinliğin başlayacağı saate doru geri sayan bir sayaç bulunuyor ve Galaxy serisinin değişimi gelişimi gösteriliyor.