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Samsung 13 Ağustos'ta 3 yeni cihaz tanıtmaya hazırlanıyor

3 yıl
4,4b
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28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung 13 Ağustos'ta 3 yeni cihaz tanıtmaya hazırlanıyor

Samsung'un 13 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerinin tanıtılması bekleniyor. Uzun süredir bu cihazlar hakkında yapılan sızıntılar bir çok bilgiyi de açığa çıkardı. Ancak Güney Kore'li şirketin bugün yaptığı yeni paylaşım 3 cihaz duyurulacağına işaret ediyor.
Paylaşımda büyük ekranlı akıllı telefonları ilk kendilerinin yaptığına dikkat çeken Samsung, şimdi büyük cihazları daha da iyi yapacağını belirtiyor. Görsele baktığımızda en üst kısımda kavisli kenarları ile S6 Edge Plus'ı görüyoruz, ortada ise üst kısmında bir kısmı çıkmış S Pen ile birlikte Note 5 modeli yer alıyor. En altta ise daha önce kimsenin söz etmediği 3. bir cihaz söz konusu.
Görseldeki boyutlar en alttaki cihazın tablet olma ihtimalini güçlendiriyor. İddialar ise bu tabletin kavisli ekrana sahip olacağı yönünde. Galaxy S6'da olduğu gibi "Next is now" sloganıyla paylaşılan görselin sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sayfada etkinliğin başlayacağı saate doru geri sayan bir sayaç bulunuyor ve Galaxy serisinin değişimi gelişimi gösteriliyor.

http://www.samsung.com/ph/nextisnow/ Yorum Yaz
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erkanberk 3 yıl en beğenilen
Dadlımmm ne gerek vardı şimdi bu cihazlara şimartıyosun bizleri. Tabı ki 3000 TL cepte bekliyoruz hazırız yani biz.
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DH Misafiri 3 yıl
Bence o resimde en üstteki s6 mini, ortadaki s6 edge plus,en alttaki de note 5. Samsung s6 mininin fiyatını 1200-1400 arası tutarsa büyük satış yapar cunku ozellik acisindan lg g4 le ayni geleceği soyleniyo tabi bu bir soylenti ama olursa muhteşem
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darkdiva 3 yıl
Tabletin ne olduğu çok açık. Galaxy Note 10.1 2016 Edition
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SaatliBomba 3 yıl
s6 edge plus için beklemedeyim
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DH Misafiri 3 yıl
3 de 5 cihazda tanitsa samsung benim için bitti. android bir cihaz hepten bitti. İlk fırsatta iphone a geçeceğim.
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Snotty01 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
3 de 5 cihazda tanitsa samsung benim için bitti. android bir cihaz hepten bitti. İlk fırsatta iphone a geçeceğim.

Sebebi ne hocam bende iostan android e geçmeye düşünüyordum s6 yada note 4 filan
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Guest-1E8C38219 3 yıl
Acaba geri kalan 1500 Samsung'dan farkı ne olacak? Heyecanla bekliyoruz!
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canguler917 3 yıl
turkay23
Bakalımneler olacak

vay arkadaş bu adamı niye eksiliyorsunuz?ne anladınız da eksiediniz?veya ilk yorum diye battı mı size?
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mentorpalmastro 3 yıl
Samsungun politikasi da bu bi degistirmedi galaxy s5 i alalı 1 sene oldu üstüne 5 telefon çıktı
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Fakirdepocu 3 yıl mentorpalmastro
mentorpalmastro
Samsungun politikasi da bu bi degistirmedi galaxy s5 i alalı 1 sene oldu üstüne 5 telefon çıktı

5 telefon? Segmenttinde sadece 1 tane cikti?
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deoksiriboz1000 3 yıl
nobidik
Şimdi ben iphone 6 ile galaxy s6 arasında kaldım hangisini önerirsin. Mesela şimdi alacak olsan iphone 6 mı alırdın?

ben telefonla çok uğraşırım roottu ram temizlemeydi falan diyorsan s6 al ama telefonla çok uğraşmam ama ihtiyacım olduğunda yarı yolda bırakmasın dersen iphone 6 daha iyi tercih olacaktır.
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freudunpiposu 3 yıl
S6 memory leak düzeltildi.
G4 apu dan dolayı takılan bir cihaz yazılım hafif olsada Snapdragon işin üstesinden gelemedi.
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serverdx 3 yıl
Mesut Bey bence Sd kart işini power bankler gibi otg sdreaderlarla hallettirmek istiyorlar bence
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kadirirdem 3 yıl
muhtemelen tablet gelecek bekliyoruz...
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