Samsung, 180 derece dönebilen dokunmatik AMOLED ekrana sahip yeni MV900F kompakt kamerasını duyurdu





Samsung, yeni MV900F kamerasını duyurdu. 180 derece dönebilen dokunmatik ekranı ve Wi-Fi özelliğiyle MultiView serisinin ikinci üyesi olan cihaz, donanımının yanı sıra yazılımıyla da kullanıcısına büyük kolaylık sağlayacak.

16.3MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör, f/2.5 diyafram aralığı, 25mm genişlik, 5x optik yakınlaştırmalı Samsung lens, optik görüntü sabitleme, 3.31 inç WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü dokunmatik AMOLED ekran, 100-3200 arası ISO değeri, Full HD 1080p video çekebilme, microSD, microSDHC, SDXC kart desteği, AV ve HDMI 1.3 video çıkışlarının bulunduğu kamera, 98.5 x 59.9 x 17.2mm ölçülerinde ve pilsiz 132 gram ağırlığında tasarlanmış.

MultiView serisinin ilk modeli olan MV800'ün aksine Wi-Fi içeren MV900F, Facebook, Twitter gibi sosyal medya sitelerine bağlanıp çektiğiniz görüntüleri aileniz ve arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilmenizi sağlayacak. Samsung'un iOSve Android için yayınladığı uygulamaların kurulu olduğu bir akıllı telefonla kamerayı kablosuz olarak kontrol etmek ya da çekimleri aktarmak mümkün olacak. DLNA desteği sayesinde televizyon, bilgisayar gibi diğer cihazlara da fotoğraf ve video paylaşımı gerçekleştirilebilecek.

Ekranı tam olarak açtığınızda ortaya çıkan ikinci deklanşör, el hareketleriyle yakınlaştırma ve çekim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi MV900F'nin kullanımını epeyi kolaylaştıracak. Ağustos'ta satışa çıkacağı bildirilen yeni MultiView kompakt kamera modeline beyaz, siyah, kırmızı ve pembe renk seçenekleriyle 349$ ödeyerek sahip olunabilecek.

http://www.slashgear.com/samsung-mv900f-packs-wifi-gesture-control-and-amoled-touch-18239124/