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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 180 derece dönebilen dokunmatik AMOLED ekrana sahip yeni MV900F kompakt kamerasını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, yeni MV900F kamerasını duyurdu. 180 derece dönebilen dokunmatik ekranı ve Wi-Fi özelliğiyle MultiView serisinin ikinci üyesi olan cihaz, donanımının yanı sıra yazılımıyla da kullanıcısına büyük kolaylık sağlayacak.
16.3MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör, f/2.5 diyafram aralığı, 25mm genişlik, 5x optik yakınlaştırmalı Samsung lens, optik görüntü sabitleme, 3.31 inç WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü dokunmatik AMOLED ekran, 100-3200 arası ISO değeri, Full HD 1080p video çekebilme, microSD, microSDHC, SDXC kart desteği, AV ve HDMI 1.3 video çıkışlarının bulunduğu kamera, 98.5 x 59.9 x 17.2mm ölçülerinde ve pilsiz 132 gram ağırlığında tasarlanmış.
MultiView serisinin ilk modeli olan MV800'ün aksine Wi-Fi içeren MV900F, Facebook, Twitter gibi sosyal medya sitelerine bağlanıp çektiğiniz görüntüleri aileniz ve arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilmenizi sağlayacak. Samsung'un iOSve Android için yayınladığı uygulamaların kurulu olduğu bir akıllı telefonla kamerayı kablosuz olarak kontrol etmek ya da çekimleri aktarmak mümkün olacak. DLNA desteği sayesinde televizyon, bilgisayar gibi diğer cihazlara da fotoğraf ve video paylaşımı gerçekleştirilebilecek.
Ekranı tam olarak açtığınızda ortaya çıkan ikinci deklanşör, el hareketleriyle yakınlaştırma ve çekim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi MV900F'nin kullanımını epeyi kolaylaştıracak. Ağustos'ta satışa çıkacağı bildirilen yeni MultiView kompakt kamera modeline beyaz, siyah, kırmızı ve pembe renk seçenekleriyle 349$ ödeyerek sahip olunabilecek. 

http://www.slashgear.com/samsung-mv900f-packs-wifi-gesture-control-and-amoled-touch-18239124/ Yorum Yaz
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zerocontrol 7 yıl en beğenilen
Mr.Loney
işlevsellik açısından tatminkar ama resim klitesini merak ediyorum, iyiyse alınabilir :)

Keşke FOTOĞRAF kalitesini merak etseymişsiniz
Mr.Loneyişlevsellik açısından tatminkar ama resim klitesini merak ediyorum, iyiyse alınabilir :)Keşke FOTOĞRAF kalitesini merak etsey...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
nokia N93 den arak
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vahocan 7 yıl
Sürekli ergenler tarafından facebook için kullanılacak bir makine olacak
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hydrness2040 7 yıl
Ve de bir fotoğrafçı olarak boş muhabbet diyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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PlutosDaddy 7 yıl
Hitap edeceği kesim "fotoğrafçı"lar olmayacak zaten belli ki, kalite bazında bilgi ve çok beklentisi olmayan gençler için inanılmaz bir şey olacak belki de. Bir fotoğrafçı olarak fotoğrafçılar için boş muhabbet dönüyor diyorum...
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Brky 7 yıl
Samsung'u seviyorum ve s2 kullanıcısyım.Ve de bir fotoğrafçı olarak boş muhabbet diyorum.
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zerocontrol 7 yıl en beğenilen
Mr.Loney
işlevsellik açısından tatminkar ama resim klitesini merak ediyorum, iyiyse alınabilir :)

Keşke FOTOĞRAF kalitesini merak etseymişsiniz
1 Yanıt Yanıtla +5
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jovanovic 7 yıl zerocontrol
zerocontrol

Mr.Loney

işlevsellik açısından tatminkar ama resim klitesini merak ediyorum, iyiyse alınabilir :)


Keşke FOTOĞRAF kalitesini merak etseymişsiniz

Helal olsun, Türkçemize dikkat eden ender kişilerdensiniz.
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Mr.Loney 7 yıl
işlevsellik açısından tatminkar ama resim klitesini merak ediyorum, iyiyse alınabilir :)
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