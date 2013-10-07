Samsung, 180 derece hareketli ekran ile donattığı yeni NX300M aynasız fotoğraf makinesini tanıttı





Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu aynasız sistem fotoğraf makinesi NX300'ü yenileyerek NX300M isimli yeni modelini resmi olarak duyurdu.

NX300 ile benzer olarak 20MP APS-C CMOS sensör, firmanın kendi içinde geliştirdiği DRIMe IV görüntü işlemcisi, 200-25600 ISO aralığı, 1/6000 enstantane hızı, 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60FPS video çekimi, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ve saniyede 8.6 kare seri çekim hızı gibi teknik detaylar ile gelen Samsung NX300M, farkını üzerinde taşıdığı 3.31-inç boyutunda AMOLED ekranının 180 derece hareket edebiliyor olması ile koyuyor. Daha önce 90 derecelik bir hareket kabiliyetine sahip olan bu ekran, artık kişilere daha esnek bir çekim açısı sunabiliyor. Ayı zamanda NX ailesinde yer alan lens modelleri ile uyumlu olarak kullanılabilen model, firmanın özel lensleriyle üç boyutlu fotoğraf ve video çekimi de yapabiliyor.

Siyah, kahverengi ve beyaz olmak üzere üç farklı lens modeliyle şimdilik Güney Kore merkezli olarak 819$ fiyat etiketiyle satılan Samsung NX300M aynasız fotoğraf makinesi, kit olarak 18-55mm lens modeliyle geliyor.

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