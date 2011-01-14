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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 2010'da 20 milyon akıllı telefon sattı. Bu yılki hedef: 60 milyon!

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'ın ardından gelerek global cep telefonu pazarında ikincilik koltuğunda oturmaya devam eden Güney Kore'li teknoloji devi Samsung'un, 2010 yılında 20 milyon civarında akıllı telefon satışı yaptığı açıklandı. Android başta olmak üzere Windows Mobile ve Bada mobil platformunu kullanan modeller geliştiren Samsung, geride bıraktığımız 2010 yılında özellikle Galaxy S ve Wave modelleriyle önemli başarı elde etmişti.

Samsung Mobile'ın en önemli isimlerinden Shin Jong-kyun, 2011 yılı akıllı telefon satış hedeflerini 3 katına çıkararak 60 milyon olduğunu ifade etti, global telefon pazarının %10, akıllı telefon pazarının %30 ile %40 arasında büyüyeceğini öngördü. Ayrıca Jong-kyun, Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S'nin yeni varisinin lanse edileceğini sözlerine ekledi. Bakalım Samsung, bu yıl belirlediği hedeflere ne kadar yaklaşabilecek? Mobil Dünya Kongresi'ni pek çok kişi gibi merakla bekliyoruz.


http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2011/01/129_79459.html Yorum Yaz
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saijero 8 yıl
Kesinlikle katılıyorum fatih :)
apple elit olmaya çalışıyo fiyatta indirime gitmiyo ama millete fiyat daha cazip gelicek tabiki :) eee bana da öyle :) tel alıcam bu aralar ama sırf bu artarda gelen haberler yüzünden almıyorum :)
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f-a-t-i-h 8 yıl

saijero

Kesinlikle katılıyorum fatih :)
apple elit olmaya çalışıyo fiyatta indirime gitmiyo ama millete fiyat daha cazip gelicek tabiki :) eee bana da öyle :) tel alıcam bu aralar ama sırf bu artarda gelen haberler yüzünden almıyorum :)



ben ilk çocukken samsung reklamını gördüğümde herhalde daha ilk okula başlamamıştım samsung'u samsun ili ile alakalı bir şey zannetmiştim o zamanlar tabi şimdinin trident'i gibi taklitçi bir firmaydı

şimdi ise varın görünki neredeler samsung firmasının ne kadar maddi ve manevi güçlü olduğunu şöyle hesaplayınız...

bugün samsung telefon piyasasında apple ve nokıa ile çarpışırken diğer taraftan lcd,led,amoled ekranlar üretip lg,phılıps,sony,sharp gibi firmalarla çarpışıyor öbür taraftan notebook yapıyor kısa sürede en çok satan 5 notebook markasından biri beyaz eşyada 2010'da %300 artış yakaladılar zira fotoğraf makineleri vs.akla gelmeyecek şeyler

bugün yeryüzünde böyle bir firma daha yok bazıları beğenmiyor olabilir ama bu kadar işi bir arada götüren başka bir firma daha yok maalesef

2010 yılının en büyük teknoloji firması oldu adamlar

çalışana ekmek var arkadaş.............
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f-a-t-i-h 8 yıl
samsung geliyor apple kendine hakim ol............
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venom88 8 yıl
Bu satış rakamlarını SAMSUNG GALAXY S ye borçlu tabiki :D
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DARTH_BLACK 8 yıl
galaxy harika bir telefon ve yeni modeli çoğu telefonu geride bırakabilir.
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aydink_1903 8 yıl
Bende MWC de Bada 2.0 ı tanıtacağı için High-End bir Bada telefon tanıtacağını ve onunla da büyük sükse yapacağı düşüncesindeyim.

Kolay Gelsin
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