Samsung, 2010'da 20 milyon akıllı telefon sattı. Bu yılki hedef: 60 milyon!

Nokia'ın ardından gelerek global cep telefonu pazarında ikincilik koltuğunda oturmaya devam eden Güney Kore'li teknoloji devi Samsung'un, 2010 yılında 20 milyon civarında akıllı telefon satışı yaptığı açıklandı. Android başta olmak üzere Windows Mobile ve Bada mobil platformunu kullanan modeller geliştiren Samsung, geride bıraktığımız 2010 yılında özellikle Galaxy S ve Wave modelleriyle önemli başarı elde etmişti.

Samsung Mobile'ın en önemli isimlerinden Shin Jong-kyun, 2011 yılı akıllı telefon satış hedeflerini 3 katına çıkararak 60 milyon olduğunu ifade etti, global telefon pazarının %10, akıllı telefon pazarının %30 ile %40 arasında büyüyeceğini öngördü. Ayrıca Jong-kyun, Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S'nin yeni varisinin lanse edileceğini sözlerine ekledi. Bakalım Samsung, bu yıl belirlediği hedeflere ne kadar yaklaşabilecek? Mobil Dünya Kongresi'ni pek çok kişi gibi merakla bekliyoruz.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2011/01/129_79459.html