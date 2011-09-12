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Samsung 2011 ilk yarısında Kuzey Amerika'nın lider TV markası oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz segmentinde başarılı bir grafik çizen ancak Apple ile yaşadığı patent kavgası nedeniyle zor günler geçiren Samsung başarılı olduğu diğer bir alanda ise liderliğini kimselere kaptırmıyor. 

Smart TV adlı Android uygulamaların TV platformunda kullanılmasına imkan tanıyan konsepti ile LED, LCD, 3D LED TV satışlarını artıran Samsung, Kuzey Amerika bölgesinde liderliği ele geçirdi. 

DisplaySearch, Quixel Research ve iSuppli araştırma firmalarının raporlarına göre Samsung 2011 yılı ilk yarısında Kuzey Amerika kıtasında en çok satan TV markası oldu. 

Kuzey Amerika'da TV pazarının yüzde 20.6'sına hakim olan Samsung 2010 yılına göre yüzde 1.2 artış gösterdi ve 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 

LED TV segmentinde sevkiyatın bakımından yüzde 23.8 oranını yakalayan Samsung gelir konusunda ise pazarın yüzde 32.02'sine hakim duruma geldi. 

LCD TV segmentinde Samsung sevkiyat oranı yüzde 18.2 ve gelir oranı yüzde 25.4 olarak ABD pazarında liderliğini devam ettirdi. 

3D TV ve plazma TV segmentinde Samsung'un ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Pazarın 45.4'ü 2011 yılı ilk yarısında Samsung'un eline geçti. Dolar bazında gelirlerin yüzde 32.9'u ise Samsung'un hanesine yazıldı. Bunun anlamı ABD'de satılan en iyi 5 TV modelinden dördünün Samsung olması. 

Rapordaki başka bir ayrıntı ise 2011 yılı ilk çeyreğinde ABD'de satılan 5 modelden birisinin 50 inç ve üstü modelden oluşuyor olması. Bu da tüketici eğiliminin daha büyük ekranlara kaymaya başladığını gösteriyor. 

Artan talebi karşılama için Samsung 60 ve 65 inç LED TV, 64 inç plazma TV modellerini piyasaya sürdü. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği TV içi Samsung Apps uygulama marketini dev ekranlar için uyarlayan Samsung, sayısı 900'e ulaşan uygulamaların 10 milyon indirme sayısı elde etmesine kısa bir zaman kaldığını belirtiyor. Uygulama indirme oranı ise 3 ayda bir ikiye katlanmaya başladı. 

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Stanislas Xavier 8 yıl
her alanda samsungu çok sevmesemde tv konusunda asla hakkını yiyemem gerçekten kalitelidir..hatırlıyorum yazlık evde tüplü samsung tvmiz vardı ve 19 yıl gibi bir süredir kullanıyorduk o kadar zaman geçmesine rağmen renklerin canlılığı süperdi ama kontrast 90ların tv sinden bekleneceği üzere faciaydı, kısacası samsung panel konusunda iyidir ama benim favorim LG...
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Farwynd 8 yıl
En kalitelisi Sony ve Toshiba'dır kanımca. Ama ikisininde görüntü işleme motorları çok iyi olmasına rağmen diğer özellikleri(smart tv gibi mesela) iyi şekilde sunamıyorlar. Klasik japon işi işte daha iyilerini yaparlar ama pazarlaması kıttır.
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agtr 8 yıl
10 yıldır samsung kullanan biri olarak yorumum şu olur (projeksiyon, plazma led, lcd)

estetik 9/10
işlevsellik 8/10
kalite 6/10
satış sonrası destek 5/10 (4.5 tan 5)

şu an piyasada bulunan 6000 TL lik TV lerin, olması gereken max rakam 3000, taş çatlasın 3500 TL aslında. rakamlar çok abartılı. serbest piyasa ekonomisinde tuturabildiklerine satıyorlar. geçen sene 6500 TL ye led aldım. bugün alsam 2000 civarına 51p550 ya da 46c750 alır, TV dosyasını kapardım.
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Bl00dyHell 8 yıl
Samsung gerçekten hak ediyor liderliği, özellikle Smart TV serisi çok başarılı.
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spaydix 8 yıl
hakediyor samsung kalite ve ileri teknoloji .
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TheMidnight 8 yıl
Şu anda dünyanın lider tv ve ekran üreticisidir Samsung ondan sonrada LG
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Besiktask34 8 yıl TheMidnight
TheMidnight

Şu anda dünyanın lider tv ve ekran üreticisidir Samsung ondan sonrada LG


ama en kalitelisi philips dir
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