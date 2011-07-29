Samsung, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Haber Editörü
Sony Ericsson, Apple, Nokia ve LG Mobile gibi cep telefonu üreticilerinin ardından beklenen gün geldi; Samsung 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
IDC (International Data Center), Samsung'un üçüncü çeyrekten itibaren Nokia'nın tahtını ele geçireceğini tahmin ederken; bir başka araştırma firması olan Strategy Analystics, ikinci çeyrek için Samsung'un 18-21 milyon arasında akıllı telefon satışı yaptığını öngörüyordu.
Samsung'un açıklamalarına göre ikinci çeyrek boyunca cep telefonu satışlarından 12.18 trilyon Won (~11.55 milyar dolar) gelir elde edilmiş. Bunun sonucunda ise 1.67 trilyon Won (~1.58 milyar dolar) faaliyet kârı gerçekleşmiş.
Samsung, en çok merak edilen detay olan satış sayılarına ilişkin net bir bilgi vermedi. Cep telefonu satışlarının 2010 yılının aynı dönemine göre %10'un üzerinde, bir önceki çeyreğe göre tek haneli sayılarda arttığını belirtiliyor. Ancak Samsung ile Apple'ın 15 yıllık Nokia egemenliğine son verdiği söylenmekte.
http://c2499022.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/07/Samsung-Q2-results-presentation.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsunga'da tabrikler daha iyi bir strateji ile bu rakamların çok çok üstlerine çıkabileceklerine inanıyorum.
Way canına iyi satış yapmış oldukları kesin :)
google'ın dediği gibi "iki hindi bir kartal etmez",
kaldıki sanırsın wp7 sadece nokia ile gelecek. neredeyse tüm üreticilerde var/olacak zaten. millet çokmu muhtaç nokiaya? "wp7'yi nokiasız kullanmam abi" mi diyorlar? ben wp7 kullanacak olsam (ki microsoftu mobil dünyada görmek istemiyorum) htc hd7 alır yoluma devam ederdim.
Ahanda buraya yazıyorum...