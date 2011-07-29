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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson, Apple, Nokia ve LG Mobile gibi cep telefonu üreticilerinin ardından beklenen gün geldi; Samsung 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
IDC (International Data Center), Samsung'un üçüncü çeyrekten itibaren Nokia'nın tahtını ele geçireceğini tahmin ederken; bir başka araştırma firması olan Strategy Analystics, ikinci çeyrek için Samsung'un 18-21 milyon arasında akıllı telefon satışı yaptığını öngörüyordu.
Samsung'un açıklamalarına göre ikinci çeyrek boyunca cep telefonu satışlarından 12.18 trilyon Won (~11.55 milyar dolar) gelir elde edilmiş. Bunun sonucunda ise 1.67 trilyon Won (~1.58 milyar dolar) faaliyet kârı gerçekleşmiş.
Samsung, en çok merak edilen detay olan satış sayılarına ilişkin net bir bilgi vermedi. Cep telefonu satışlarının 2010 yılının aynı dönemine göre %10'un üzerinde, bir önceki çeyreğe göre tek haneli sayılarda arttığını belirtiliyor. Ancak Samsung ile Apple'ın 15 yıllık Nokia egemenliğine son verdiği söylenmekte.

http://c2499022.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/07/Samsung-Q2-results-presentation.pdf Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Wp7 yi salladikta bizim şu zihni sinir nokia MeeGo yu birakmasa iyiydi cok sevmistim :(
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M1A2Abrams 7 yıl
nokia çağa ayak uyduramadı artık kaçınılmaz sona yaklaşmakta windows phone ise hem microsoftun hemde nokianın zarar edeceği gün gibi ortada hala neden diretiyorlar anlamak mümkün değil
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india_ipekyolu 7 yıl
Ne kadar telefon sattığını kestirmek zor ama Nokia yı geçtilerse bu Nokianın suçu bence. Tabi Samsung ve Apple da az geliştirmedi kendini ama Nokia bunların çok gerisinde kaldı.
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Volkanbaba 7 yıl
Nokia devri geçti artık hala wp7 ile süper dönüş yapacak diyenler var.
Samsunga'da tabrikler daha iyi bir strateji ile bu rakamların çok çok üstlerine çıkabileceklerine inanıyorum.
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ßy Emre 7 yıl
Ancak Samsung ile Apple'ın 15 yıllık Nokia egemenliğine son verdiği söylenmekte.

Way canına iyi satış yapmış oldukları kesin :)
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i3e 7 yıl
windwalker
nokia ve windows phone 7 gibi 2 looser dan cacık olmaz.

google'ın dediği gibi "iki hindi bir kartal etmez",
kaldıki sanırsın wp7 sadece nokia ile gelecek. neredeyse tüm üreticilerde var/olacak zaten. millet çokmu muhtaç nokiaya? "wp7'yi nokiasız kullanmam abi" mi diyorlar? ben wp7 kullanacak olsam (ki microsoftu mobil dünyada görmek istemiyorum) htc hd7 alır yoluma devam ederdim.
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windwalker 7 yıl
nokia ve windows phone 7 gibi 2 looser dan cacık olmaz.
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Bl00dyHell 7 yıl
Nokia bundan sonra toparlanamaz. Windows Phone'da Nokia gibi pazar payı kaybediyor zaten.
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OverClocK1ng 7 yıl
Windows Phone dan bi cacık olmaz.
Ahanda buraya yazıyorum...
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omers 7 yıl
Göz değer diye satış adetlerini vermemişler :))
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photo sir 7 yıl
Egemenliğe son verdikler doğru fakat, bu senenin tadını çıkarsınlar son çeyrekte nokia wp ile iyi işler gerçekleştirecek gibi görünüyor.
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Samsung her kitleye/her cebe hitap ediyor. 1.700'e de telefonu var, 170'e de. Rakiplerinden daha iyi özellikleri daha ucuza sunduğundan, satıyor. Tabi telefonlarındaki bir çok parçanın (ekran, işlemci, kamera vs.) kendi üretimi olduğunu da göz ardı etmemek gerek.
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