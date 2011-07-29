Samsung, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Sony Ericsson, Apple, Nokia ve LG Mobile gibi cep telefonu üreticilerinin ardından beklenen gün geldi; Samsung 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

IDC (International Data Center), Samsung'un üçüncü çeyrekten itibaren Nokia'nın tahtını ele geçireceğini tahmin ederken; bir başka araştırma firması olan Strategy Analystics, ikinci çeyrek için Samsung'un 18-21 milyon arasında akıllı telefon satışı yaptığını öngörüyordu.



Samsung'un açıklamalarına göre ikinci çeyrek boyunca cep telefonu satışlarından 12.18 trilyon Won (~11.55 milyar dolar) gelir elde edilmiş. Bunun sonucunda ise 1.67 trilyon Won (~1.58 milyar dolar) faaliyet kârı gerçekleşmiş.



Samsung, en çok merak edilen detay olan satış sayılarına ilişkin net bir bilgi vermedi. Cep telefonu satışlarının 2010 yılının aynı dönemine göre %10'un üzerinde, bir önceki çeyreğe göre tek haneli sayılarda arttığını belirtiliyor. Ancak Samsung ile Apple'ın 15 yıllık Nokia egemenliğine son verdiği söylenmekte.



http://c2499022.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2011/07/Samsung-Q2-results-presentation.pdf