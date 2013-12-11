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Samsung 2014 için akıllı telefon satış beklentisini düşürdü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 2014 için akıllı telefon satış beklentisini düşürdü

Bu yıla aylık 10 milyon Galaxy S4 amiral gemi modeli satışı hedefi ile başlayan ancak yıl sonuna geldiğimizde bu hedefinden epey uzaklaşan Samsung, gelecek yıl beklentilerini de revize ediyor.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung gelecek yıl ki akıllı telefon satış hedefini 360 milyondan 330 milyona indirmiş durumda. Bu da beklentilerde yüzde 8 civarında bir düşüşü simgeliyor.

Samsung'un hedefleri düşürmesindeki en büyük neden Galaxy S4 satışlarının beklentilerin altında kalması ve bunun akıllı telefon bölümüne de sirayet etmesinin beklenmesi. Galaxy S4'ün özellikle HTC One yaygın satışa sunulduğunda ivme kaybetmeye başladığı belirtiliyor. Samsung Galaxy S5 satışlarında bu kez çıtayı biraz aşağı çekmiş durumda.

Bununla birlikte Samsung'un bu yıl 300 milyon akıllı telefon satışı beklentisi gözönüne alındığında yine yüzde 10'luk bir artış sözkonusu. Samsung'un yeni yıldaki hedefi ise özellikle Çin'den gelen rekabeti göğüsleyebilmek için orta seviye telefon ve tablet modellerine ağırlık vermek. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-lowers-its-smartphone-sales-expectations-for-2014_id50168 Yorum Yaz
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darkdiva 6 yıl en beğenilen
Tüm dünya Samsung'un ezici üstünlüğünü kabul ederken bir tek bu sitede bundan haberi yokmuş gibi yorum yapanlar var. Adamın 330 milyon telefon satması, tek başına diğer tüm markaların toplam satışını geçtiğini gösteriyor. Başarısız denilen S4, 40 milyonu geçmiş, Note 3 desen 10 milyonu bulmuş, Note 2, 30 milyon satmış, S3 60 milyon satmış, buradaki yorumlara bakınca aynı Samsung'tan mı bahsediyoruz acaba diye düşünüyorum.
Tüm dünya Samsung'un ezici üstünlüğünü kabul ederken bir tek bu sitede bundan haberi yokmuş gibi yorum yapanlar var. Adamın 330 milyon telefon satması, tek başı...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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jolawe 6 yıl Makaroncu
Kadirhan96

S5 ile premium malzemeye geçip silkelenirse eski satışlarını da yapar

eski satışlarınımı? her modelde daha fazla satıyorlar gerimi gitsin adamlar
Kadirhan96S5 ile premium malzemeye geçip silkelenirse eski satışlarını da yapareski satışlarınımı? her modelde daha faz...
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Armin van Buuren* 6 yıl
Piyasa doydu, 330 bile belki fazla. Hele ki S4 için aylık 10 milyon çok çok uçuk bir hedefti.
Piyasada hiç üretici yokmuş gibi hedef koydu resmen S4'te. Koyduğu hedef belki klimalı telefon yapsa tutardı. Ama gene de iyi sattı bu kadar dişli rakiplere ve sorunlara rağmen.
Şimdi Samsung'un yapması gereken abuk subuk alt ürünlerden kurtulmak. Haftabaşı yeni bir Samsung cihazı haberi duyuyoruz.
Piyasa doydu, 330 bile belki fazla. Hele ki S4 için aylık 10 milyon çok çok uçuk bir hedefti.Piyasada hiç üretici yokmuş gibi hedef koydu resmen S4'te. Koyd...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
artık millet doydu telefona cok ucuza f/p telefonları çıkarıyor markalar
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Golden Unsullied 6 yıl
Iphone daha iyı galaxy den
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akcanon 6 yıl
Onlar da biliyor Androidden cacik olmayacagini . Herkes İos a gececek
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atp96 6 yıl
s4 satışlarını ne htc one nede lg g2 düşürdü bi defa atıyorum 30 milyon s4 satılmış ise bu 30 milyonun 20 milyonu telefonu üstündeki samsung yazısıyla hava atmak için almıştır, samsung galaxy s5 e cortex a9 işlemci koyup fiyatı da düşürürse yine satar sadece bilinçli insanlar teknik detaylara bakıp telefon seçiyor yine şöyle bi örnek veriyim adam rafta bakıyor telefono discovery i beğeniyo önce markasını soruyo gm diyosun ve adam marks bilmediği için gidiyor galaxy ace alıyor
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Pi 6 yıl
Genc lafin gelisi dedim. Mesajiniz pek bi hararetli geldi oyuzden oyle soyledim. Demek istedigimi sanirim yanlis anladin hocam. Demek istedigim olay su. Samsung satiyor ustelik yuksek fiyattan. Ama fiyatina bakiyorsun bide urune ederi o degil bunu gorebiliyorsun. Mesela bir not3, adamlar alternatifi olmadigi icin 2200tlden cikardi satisa. El insaf adam nerdeyse kredi cekecek telefon almak icin. En son s3 kullandim. Dogru bi yazilim destegi veremediler. Tuketici olarak marka tutmak iyi degil. Somuruluyoruz asil gormemiz gereken olay bu. 2200lirayi adam iki ay calisiyorda alamiyor. Kaziklaniyoruz birinin buna dur demesi lazim. Kullanmasamda iskembeden sallasam haklisin ama samsungun cihazlarini biliyorum. Suan lg kullaniyorum daha ucuza demekki olabiliyormus iyi birseyler. Neyse uzatmayayim marka fanatikligi yapanlara kiziyorum ben sadece. Sanki babasinin mali gibi savunuyor kimisi. Bu arada 86liyim.
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sis651 6 yıl
E bir zahmet. Piyasa zaten doymuş gibi de neyse ki tüketim çılgınlığı insanlara kullandığı cihaz ile aynı şeyleri yaptıracak yeni ve o da pahalı bir cihaz aldırabiliyor...
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TurboBoosted 6 yıl
S5 nasil olacak bakalim. S4 kullanicisi olarak merak ediyorum.
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cemoktem 6 yıl
Ya tamam dostum şimdi cevap veremeyince kıvırdın hemen öyle böyle diye ben sana ilk mesajdan dedim bu nesnel bişey sana göre bana göre olmaz diye ne uzatıyorsun madem bu kadar basit adam htc one azaltmış demiş bu kadar yani bunda anlamıyacak bişey yok azalttıysa azaltmıstır niye illa kabul etmiyorsun bunu
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Master_Evil 6 yıl
s5e standart en hızlı donanımı koyar nasılsa, bi de güzel farklı bir tasarım olursa s3 etkisi yapar
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cemoktem 6 yıl
Illa örneğe takıldıysanız diyelim galaxy s4 satıslarının 10 milyonu geçtiği belirtiliyor diye haber yapılsın siz bence 10 milyonu geçmedi diyebilir misiniz.

Bu örneklerden kastım bunların nesnel bir durum olmasıdır ben bunu anlatmaya çalışıyorum konuyla alakasi var yani

Ayrıca senin elinde s3 ve note 2 ve xperia z olsaydı bence sende htc one almak isterdin benim htc one alırdım dememdeki sebep g2 den iyi olması falan değil sadece htc yi elimde tutup denemek.biz zaten burda bu konuyu tartışmiyoruz bu yüzden ikinci paragrafınızı neden yazdiniz anlayamadım.
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Nokia Specialist 6 yıl
Piyasa doygunluk noktasına ulaştı. Neredeyse herkesin elinde üst seviye denilebilecek S3 görüyorum, adam da değiştirmeye gerek duymuyor tabii ki
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1OOOOOO 6 yıl
Apple için iphone 6 ne kadar dönüm noktasıysa samsung için galaxy s5 o kadar dönüm noktası. YA DESTAN YA HÜSRAN. YÜRÜYÜN PAYİTAHTA GİDİYORUZ BU KAFTANIN HESABI SORULACAK!!!
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