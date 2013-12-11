Samsung 2014 için akıllı telefon satış beklentisini düşürdü





Bu yıla aylık 10 milyon Galaxy S4 amiral gemi modeli satışı hedefi ile başlayan ancak yıl sonuna geldiğimizde bu hedefinden epey uzaklaşan Samsung, gelecek yıl beklentilerini de revize ediyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung gelecek yıl ki akıllı telefon satış hedefini 360 milyondan 330 milyona indirmiş durumda. Bu da beklentilerde yüzde 8 civarında bir düşüşü simgeliyor.





Samsung'un hedefleri düşürmesindeki en büyük neden Galaxy S4 satışlarının beklentilerin altında kalması ve bunun akıllı telefon bölümüne de sirayet etmesinin beklenmesi. Galaxy S4'ün özellikle HTC One yaygın satışa sunulduğunda ivme kaybetmeye başladığı belirtiliyor. Samsung Galaxy S5 satışlarında bu kez çıtayı biraz aşağı çekmiş durumda.





Bununla birlikte Samsung'un bu yıl 300 milyon akıllı telefon satışı beklentisi gözönüne alındığında yine yüzde 10'luk bir artış sözkonusu. Samsung'un yeni yıldaki hedefi ise özellikle Çin'den gelen rekabeti göğüsleyebilmek için orta seviye telefon ve tablet modellerine ağırlık vermek.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-lowers-its-smartphone-sales-expectations-for-2014_id50168