Samsung 28 Mayıs tarihinde sağlık odaklı yeni bir lansman yapacak





İlk lansmanını 24 Şubat 2014 tarihinde Galaxy S5 için yapan Samsung'un yıl içerisinde başka hangi modellerine etkinlik düzenleyeceği merakla bekleniyordu. Firmanın ikinci lansmanı farklı bir konuda olacak.





28 Mayıs tarihinde San Fransisco'da yapılacak olan etkinliğin sağlık konusunda olacağı ortaya çıktı. Samsung etkinliğin sloganını "sağlık hakkında yeni bir sohbet" olarak belirlemiş.





Son dönemde Samsung'un sağlık konusundaki atılımları dikkat çekiyor. S Health uygulaması, Galaxy S5 nabız ölçer sensörü, Gear giyilebilir cihazları firmanın yaşam takip sistemleri alanında etkin olmak istediğini gösteriyor.





Samsung'un etkinlikte sahneye hangi yenilikleri çıkaracağına dair bir bilgi yok. Ancak dedikodular arasında yeni bir yaşam takip uygulaması, Gear Fit için yeni ortaklıklar ve S Band nabız ölçer bilekliği yer alıyor.

http://androidcommunity.com/samsung-books-health-centric-press-event-on-may-28-20140501/