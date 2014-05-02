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Samsung 28 Mayıs tarihinde sağlık odaklı yeni bir lansman yapacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 28 Mayıs tarihinde sağlık odaklı yeni bir lansman yapacak

İlk lansmanını 24 Şubat 2014 tarihinde Galaxy S5 için yapan Samsung'un yıl içerisinde başka hangi modellerine etkinlik düzenleyeceği merakla bekleniyordu. Firmanın ikinci lansmanı farklı bir konuda olacak.

28 Mayıs tarihinde San Fransisco'da yapılacak olan etkinliğin sağlık konusunda olacağı ortaya çıktı. Samsung etkinliğin sloganını "sağlık hakkında yeni bir sohbet" olarak belirlemiş. 

Son dönemde Samsung'un sağlık konusundaki atılımları dikkat çekiyor. S Health uygulaması, Galaxy S5 nabız ölçer sensörü, Gear giyilebilir cihazları firmanın yaşam takip sistemleri alanında etkin olmak istediğini gösteriyor.

Samsung'un etkinlikte sahneye hangi yenilikleri çıkaracağına dair bir bilgi yok. Ancak dedikodular arasında yeni bir yaşam takip uygulaması, Gear Fit için yeni ortaklıklar ve S Band nabız ölçer bilekliği yer alıyor.  

http://androidcommunity.com/samsung-books-health-centric-press-event-on-may-28-20140501/ Yorum Yaz
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tamelma 5 yıl
Samsun da iyice mobil hemşireye bağladı. 😀
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onsos1100 5 yıl
uzay için birşey hazırlıyorum dese insanın aklına yine plastik kasalı telefon geliyor
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mehmedaltair 5 yıl
En son s5'teki kalp atışı ölçer doğru ölçmüyordu ama
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SteveMeade 5 yıl
Galaksili bir tansiyon ölçer tanıtır fazla bir şey beklemeyin
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Vengace 5 yıl
lgnin lansman tarihiyle ayni ne tuhaf (!)
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nihoo383 5 yıl
Kan tahlili yapan yeni bir S5 modeli yolda heralde
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kucukyenici 5 yıl
Yeni S5 modeline ateş ölçer eklemiş olabilir mi? :-)
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matmuhendisi 5 yıl
samsungun sağlıkla ilgilili uygulamaları olsun bileklikleri olsun bana pek sağlıklı gelmiyor ve kullanıcı kitlesi gerçekten az ... bunu yapacaklarına daha önemli olan Sar degerlerini nasıl düsürürüz gibi planlar yapması daha sağlıklı olabilir ..
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Bradley Cooper 5 yıl
alüminyum kasalı telefon yapacak galiba
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TearsForFears 5 yıl matmuhendisi
matmuhendisi

samsungun sağlıkla ilgilili uygulamaları olsun bileklikleri olsun bana pek sağlıklı gelmiyor ve kullanıcı kitlesi gerçekten az ... bunu yapacaklarına daha önemli olan Sar degerlerini nasıl düsürürüz gibi planlar yapması daha sağlıklı olabilir ..

Samsungların sar değeri zaten rakiplerinden çok çok düşük.Bu yüzden zamanında S2 almıştım 0.34 sar değeri var diye.Sen önce elmanın sar değerine bak 1 civarında dolanıyor.
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