Samsung, 29 Ağustos Pazartesi günü New York'da tanıtım etkinliği düzenleyecek

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, 29 Ağustos Pazartesi günü New York'da düzenleyeceği etkinliğin davetiyesi internette yayınlandı. Davetiyede, teknoloji meraklılarına kapıların New York yerel saatine göre 18.00'da açılacağı belirtiliyor, büyük bir ürün duyurunun yapılacağının altı çiziliyor.



Davetiyenin en alt kısmındaki II sembolü baz alınarak Samsung'un, Galaxy S II'yi Amerika pazarı için resmi olarak duyurabileceği belirtiliyor. Güney Koreli üreticinin farklı sürprizlerle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Galaxy S II'nin dünyanın en önemli pazarlarından Amerika'ya giriş yapmasıyla 2011 yılı sonu için belirlenen 10 milyonluk satış barajının çok daha kolay aşılacağı düşünülmekte.

