Samsung, 29 Ağustos Pazartesi günü New York'da tanıtım etkinliği düzenleyecek

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, 29 Ağustos Pazartesi günü New York'da düzenleyeceği etkinliğin davetiyesi internette yayınlandı. Davetiyede, teknoloji meraklılarına kapıların New York yerel saatine göre 18.00'da açılacağı belirtiliyor, büyük bir ürün duyurunun yapılacağının altı çiziliyor.
Davetiyenin en alt kısmındaki II sembolü baz alınarak Samsung'un, Galaxy S II'yi Amerika pazarı için resmi olarak duyurabileceği belirtiliyor. Güney Koreli üreticinin farklı sürprizlerle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
Galaxy S II'nin dünyanın en önemli pazarlarından Amerika'ya giriş yapmasıyla 2011 yılı sonu için belirlenen 10 milyonluk satış barajının çok daha kolay aşılacağı düşünülmekte.
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"Güney Koreli üreticinin farklı sürprizlerle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor."
türkiyede yaşayıp türkçeyi dahi anlayamayan bir kişi gelmiş sgs2 yi beğenmiyor
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The include file 'sms_rapor.asp' was not found. ilgililere duyurulur
Sgs 2 çok eski değil mi senin gibiler yüzünden telefonların değeri düşüyor... Doymayan teknoloji kurtları