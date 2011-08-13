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Samsung, 29 Ağustos Pazartesi günü New York'da tanıtım etkinliği düzenleyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, 29 Ağustos Pazartesi günü New York'da düzenleyeceği etkinliğin davetiyesi internette yayınlandı. Davetiyede, teknoloji meraklılarına kapıların New York yerel saatine göre 18.00'da açılacağı belirtiliyor, büyük bir ürün duyurunun yapılacağının altı çiziliyor.
Davetiyenin en alt kısmındaki II sembolü baz alınarak Samsung'un, Galaxy S II'yi Amerika pazarı için resmi olarak duyurabileceği belirtiliyor. Güney Koreli üreticinin farklı sürprizlerle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
Galaxy S II'nin dünyanın en önemli pazarlarından Amerika'ya giriş yapmasıyla 2011 yılı sonu için belirlenen 10 milyonluk satış barajının çok daha kolay aşılacağı düşünülmekte.

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artcraft35 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i
ulan bende dedim heralde yeni modelleri tanıtcak ama nerdeee sgs2 miş peehh =)

"Güney Koreli üreticinin farklı sürprizlerle karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor."
türkiyede yaşayıp türkçeyi dahi anlayamayan bir kişi gelmiş sgs2 yi beğenmiyor
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IceRulez 8 yıl
adam sanki sgs2 kullanıyor da konuşuor ya
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` quaD. 8 yıl
Gelecek olan yeniliklerden de bahsedecekler bence . Amerikada böyle bir atak iyi olmuş .
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karaköy_soğancısı 8 yıl
ulan bende dedim heralde yeni modelleri tanıtcak ama nerdeee sgs2 miş peehh =)
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karaköy_soğancısı 8 yıl
bu arada forumda profilim yazısına tıklayınca bu uyarı çıkıyor

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The include file 'sms_rapor.asp' was not found. ilgililere duyurulur
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UnInvited_Guest 8 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i
ulan bende dedim heralde yeni modelleri tanıtcak ama nerdeee sgs2 miş peehh =)

Sgs 2 çok eski değil mi senin gibiler yüzünden telefonların değeri düşüyor... Doymayan teknoloji kurtları
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