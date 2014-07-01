Samsung 3D dikey flash bellek modeli kullanan 850 PRO SSD modelini tanıttı

Son üç yılda SSD pazarında önemli teknolojilere imza atan ve başarılı işler çıkaran Samsung, dünyanın ilk 3D dikey flash bellek modeli kullanan SSD ürünü 850 PRO'yu resmiyete kavuşturdu.





Samsung uzun süredir bellek modüllerinin dikey entegrasyonu konusunda çalışmalar yapıyor. Üç hücre katmanını üstü üste istifleyen TLC NAND bellek teknolojisi bu çalışmaların son ürünüydü ve 840 ve 840 EVO modelleri bu teknolojiyi temel alıyordı.





Samsung bu kez 32 hücre katmanını istifleyerek hem yerden kazanıyor hem de eski fabrikasyon süreçlerine geri dönerek daha düşük maliyette üretim yapabilmenin önünü açıyor.





Geleneksel NAND bellek geliştirme çalışmaları 20nm fabrikasyon sürecine ulaştığında bu seviyenin daha altına inemeyeceği ve büyük engellerin mevcut olduğu açıklamaları yapılmıştı. Sürekli yatay düzlemde küçülmeye çalışan flash bellek yongaları için fizik kuralları gereği bazı engellerin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Ancak bazı yenilikçi teknolojiler ile sektör bu engeli aşmayı başarmıştı. Bununla birlikte yüksek maliyet dezavantajı ortaya çıkmıştı.





Samsung 3D NAND veya V-NAND olarak adlandırdığı yeni çözümü ile ölçeklendirme problemlerine yeni bir yaklaşım sunmuş oldu. Transistörleri yanyana sıkıştırmak yerine silindir şeklinde dikey olarak istiflemek üretim süreçleri açısından da Samsung'un elini rahatlatıyor. Samsung V-NAND bellek ürünlerinde 40nm gibi daha geniş bir alan sağlayan üretim sürecini kullanmış. Yeni teknoloji sayesinde 20nm fabrikasyon süreci ile üretilmiş NAND flaş belleklere göre 2 kat daha fazla yoğunluk ve yazma hızlarına ulaşılıyor.





Samsung tüm SSD bileşenlerini kendisi üreten ender firmalardan birisi. Bu tecrübe sayesinde her bileşenin birbiri ile uyum sağlaması da zor olmuyor. Zira firma geliştirme sürecinin her aşamasında gerekli optimizasyonları yapabiliyor.





SSD 850 PRO modelinde en büyük değişiklik NAND bellek üretimindeki bu dikey entegrasyon olarak göze çarpıyor. Arabirim halen SATA 6Gbps bağlantısını ve MEX kontrolcüsünü kullanmaya devam ediyor. MEX kontrolcüsü bilindiği gibi ARM'ın bu alanlar için geliştirdiği Cortex R4 tabanlı 3 adet çekirdek kullanıyor ve hızı da 400MHz seviyesine çıkarılmış.





Bununla birlikte dikey entegrasyondan tam anlamıyla faydalanabilmek adına yazılımın; okuma, programlama ve silme gecikmelerinde düşüş yaşayacak şekilde optimize edilmesi gerekiyor.





Samsung'un 850 PRO serisinde 128GB/256GB/512GB/1TB arasında değişen depolama kapasiteleri mevcut. Devamlı okuma hızı 550MB/s olarak kaydedilirken, yazma hızı da 520MB/s olarak belirlenmiş. Sadece en düşük kapasiteli versiyonda yazma hızı 470MB/s olarak değişiyor. Tüm seride 4K okuma hızı 100K IOPS ve yazma hızı da 90K IOPS olarak gerçekleşiyor. Üyelerdeki LPDDR2 DRAM seviyesi ise 256MB/512MB/512MB/1GB şeklinde değişiyor.





Ürün bekleme modunda 2mW enerji harcarken bu değer okuma durumunda 3.3Watt'a, yazma durumunda ise 3 Watt'a yükseliyor. Dynamic Thermal Guard özelliği ile ortam ısısı, çalışırken belirli bir seviyede tutuluyor ve aşırı ısınmadan kaynaklı veri kaybının önüne geçiliyor.





V-NAND teknolojisinde dayanıklılık da ön plana çıkan diğer bir unsur. 850 PRO serisinin tüm üyelerinde 150TB maksimum dayanma kapasitesi standart olarak sunuluyor. Bu rakam diğer son kullanıcıya yönelik SSD ürünlerinden daha fazla. Ancak kurumsal pazardaki noktadan noktaya güvenlik veya güç kaybı koruması gibi gereksinimlere yer verilmemiş.

Yeni serinin fiyatları ise 128 GB kapasiteli versiyon 130$, 256GB kapasiteli versiyon 200$, 512GB kapasiteli versiyon 400$, 1TB kapasiteli versiyon 700$ olarak sıralanıyor.









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