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Samsung, 4.99 inçlik Full HD AMOLED ekranını CES 2013'te sergiledi

6 yıl
2,6b
1
80
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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OLED ekran teknolojisini mobil cihazlardan televizyonlara kadar birçok elektronik aygıtta kullanabilmek için çalışmalar yürüterek sektörün en büyük ismi haline gelen Samsung, bu paneller ile ilgili yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Halihazırda birçok OLED panel üreticisi, oldukça pahalı bir üretim tekniği olan Fine Metal Mask ile çözümlerini imal ediyorlar. 200ppi yoğunluğunun üzerinde piksel taraması yapamayan FMM ile Samsung'un kendi geliştirdiği PenTile altpiksel dizilimi sayesinde 300ppi değeri aşılabildi. Enerji tasarrufu ve panelin kullanım ömründe artış da sağlayan altpiksel dizilimi, görüntü kalitesini önemli ölçüde etkilediği için sonraki nesillerde yerini bu tür bozulmaları önlemesi amacıyla daha farklı uygulamalara bıraktı. 

Güney Koreli üreticinin Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı standında sergilediği AMOLED yol haritasını görüntülemeyi başaran Anandtech.com, 2010'da duyurulan Galaxy S'in 3.97 inç büyüklüğünde ve WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranından günümüze kadar Samsung'un panel teknolojisinde nasıl yeniliklere imza attığını gözler önüne serdi. 2011 yılında piyasaya sürülen Galaxy S II'ye eşlik eden Super AMOLED Plus ile PenTile dizilimini bırakıp 12 altpikselli standart düzene geçiş yapan firma, üstün görüntü kalitesi ve canlı renklere sahip bu ekranla teknoloji dünyasını etkisi altına almıştı. Geçtiğimiz yıl HD çözünürlük standardına geçilirken bu dizilimden vazgeçilmiş, yılın ikinci yarısında gelen 5.5 inçlik aynı çözünürlüğe sahip panelle 267ppi değerine ulaşılarak PenTile dizilimini kullanmayan en yoğun OLED ekran tüketicinin beğenisine sunulmuştu.
Üç yıl boyunca Samsung, FMM'ye oranla nispeten daha ekonomik olan, 300ppi ve üzerindeki yoğunluklarda yüksek verimle piksel taramasını mümkün kılan LITI tekniğini fabrikalarında denemeye başladı. Mevcut FMM teknolojisini geliştirip inç başına 350 piksele sahip ekranlar üretmeyi başardığı iddia edilen, ardından küçük ölçekli panellerde Full HD çözünürlüğe ulaşamadığı için yeni yılda AMOLED'i bırakıp yeni akıllı telefonunda LCD kullanacağı ileri sürülen uzak doğulu teknoloji devi, nihayet yüksek çözünürlüklü yeni ekranını CES 2013'te tanıttı. Yılın ilk çeyreğinde çıkışını yapacak olan 1920 x 1080 piksellik 4.99 inç büyüklüğündeki akıllı telefon donanımı, 440ppi ile şimdiye kadar üretilmiş en yoğun OLED olma özelliği taşıyor. 
Bünyesinde barındırdığı yeni bir materyal sayesinde aynı şartlar altında önceki nesil AMOLED panellerden %25 daha az enerji tüketen ekran, ayrıca düşük güç tüketimi modundayken %47 tasarruf sağlayacak. Seri üretiminin başladığı tahmin edilen 4.99 inçlik panelin Samsung'un Android ve Tizen işletim sistemli amiral gemi akıllı telefonlarına eşlik etmesi bekleniyor. Panelde Galaxy Note II ile aynı altpiksel diziliminin kullanılmış olma ihtimali bir hayli yüksek. 

http://www.anandtech.com/show/6645/a-look-at-samsungs-curved-smartphone-concept-and-499inch-1080p-amoled-display Yorum Yaz
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cnr_kfks 6 yıl en beğenilen
Galaxy S4'ün ekranı belli oldu :)
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talerk 6 yıl
sony i daha çok severim ama samsung u tebrik etmişimdir ekran konusunda s4 ün ekranı ile xperia z nin ekranı hemen hemen aynı olur bazı konularda s amoled bazı konularda da lcd ekran avantajlıdır işlemci konusunda Exynos 5 quad s4 pro dan daha performans lı olur ama çok fark olmaz arada bazıları adreno 320 full hd ekranda sorun yaşıyor demiş ama bunda markanın telefona verdiği yazilimsal optimizasyon da önemli droid dna da o sorun varsa xperia z de de olacak diye birşey yok son olarak galaxy s4 xperia z den güçlü çıkarsa umarım sony ifa da başka bir amiral gemisi çıkarma derdine düşmez yoksa htc den bir farkı kalmaz
sony i daha çok severim ama samsung u tebrik etmişimdir ekran konusunda s4 ün ekranı ile xperia z nin ekranı hemen hemen aynı olur bazı konularda s amoled bazı ...
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EKONOMI$T 6 yıl
Ekran, işlemci vb. donanımlarda bu tarz büyük yenilikleri, umarım batarya sektöründe de görebiliriz. Zira son donanımlarla üretilmiş bir telefona gidip 2000 mAh civarı batarya koyarsan ''Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu'' derler adama.
Ekran, işlemci vb. donanımlarda bu tarz büyük yenilikleri, umarım batarya sektöründe de görebiliriz. Zira son donanımlarla üretilmiş bir telefona gidip 2000 mA...
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ama=neden 6 yıl
440ppi da pentile da olsa , yogunluk sorunu olmaz zaten. Ama ışık altında titrerse, hayalet etkisi yaparsa veya kirmizi yada yeşil renkler baskın olursa o zaman iyi olmaz.
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mipa90 6 yıl
talerk
sony i daha çok severim ama samsung u tebrik etmişimdir ekran konusunda s4 ün ekranı ile xperia z nin ekranı hemen hemen aynı olur bazı konularda s amoled bazı konularda da lcd ekran avantajlıdır işlemci konusunda Exynos 5 quad s4 pro dan daha performans lı olur ama çok fark olmaz arada bazıları adreno 320 full hd ekranda sorun yaşıyor demiş ama bunda markanın telefona verdiği yazilimsal optimizasyon da önemli droid dna da o sorun varsa xperia z de de olacak diye birşey yok son olarak galaxy s4 xperia z den güçlü çıkarsa umarım sony ifa da başka bir amiral gemisi çıkarma derdine düşmez yoksa htc den bir farkı kalmaz

çıkarmıcaktır sony nin öyle sacma rekabeti olmaz şimdiye kadar kaç kez karsı fırma tel cıkardıgında sony karsılık verdiki? ki ihtiyaç duyacağınıda sanmıyorum. tmm belki işlemcide daha iyi olacaktır s4 ama buyuk fark olmaz.sony kamerası ses kalitesi verdiği kulaklık ve en onemlisi tasarım ve malzeme kalitesinden zaten satacaktır o yuzden yeni amiral gemi bence 2014 basında tanıtılır yine.sony zaten giriş seviyesi telefonlardan çekiliyor sadece orta üst seviye üretim yapıcagını alt seviyenin sony i zedelediğini soyledıler. yani daha az ve daha kaliteli urun uretılecek artık
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Onurcan91 6 yıl
Şimdi duruma göre S4 ekranı az çok belli olmuş durumda,4.99''Super Amoled Full HD,bunun yanında bataryada iyileştirmeler olması gerekli standartın dışında çok birşey beklememek gerek çünkü batarya büyüdükçe telefonda ona göre büyüyor,daha çok Xperia Z'deki Stamina Mod tarzında bir Güç Modu ile geleceğini düşünüyorum batarya ise 2300-2500 mAh arası bir değer bekliyorum..
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senatorlines 6 yıl
TEKELCİ samsung, bütün piyasayı kotrol etmeye başladı, yakında kaç para ediyorsunuz be al sana .......dolar kes sesini yada defol git ya da ÇIRAK OLARAK fabrikamda çalışabilirsin belki çinlilerden yer KALIRSA diyecek! samsungun AMOLEDİ için de bişeyler söyleyem, rezalet bir ekran, S2 ve S3 tekiler tam REZALET/ÜÇKAĞITÇILIK/KANDIRMACA neye göre diyeceksiniz, HTC One X, NOKIA Lumia 920, Lumia 800, N9, İphone 4-4S, İphone 5, ... göre inanmayan getirsin CİHAZLARI YANYANA iyi bakalım test edelim, öyle değilse, iki kere takla atar 1 kere de 1 metre zıpları, aynı TEKELCİ SAHTEKAR samsung gibi.
Not:LG nin yeni nesil IPS, SHARP ın IGZO, AU Optronics amoledi, Japon Display Inc. AMOLED ve IPS'i İnşallah tez yetişir de kurtarır bizi bu samsung BELASINDAN.
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mobi 6 yıl
Ekran böyleyse artık pil 2800 mAh'dan aşağı olmamalı bence. Hatta belki 3000 bile gerekebilir. Çünkü pili götüren sadece ekran değil. İnşaallah ekran parlaklığıda Galaxy s3'te olduğu gibi hayal kırıklığı yaratmaz.
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Reis-i Eagles 6 yıl
pentile değilde adam gibi rgb dizilimi yapsalar müthiş olur. geçici olarak S3 aldım ve ekrandaki tırtıklar adamın sinirini bozuyor. :) küçük yazılarda özellikle.

ayrıca renkler kontrastlı oluyor. çok canlı. doğal ekrandan yanayım ben. film falan izlerken harbiden müthiş, lafım yok ama foto çekerken insanı yanıltıyor. pc'dekiyle alakası yok. ayar yapamıyor insan.
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muratai 6 yıl
Amoled mi? Aman uzak olsun. Samsung bu ekran ile ancak çoluk çocuğu kandırır. Amoledde renk fidelitesi (renklerin gerçek renkleri temsil etme oranı) rezalet. Renkler oversaturated, ayrıca 3 ayrı renk ledlerin ömürleri birbiri ile aynı değil. Zaman geçtikçe mavi nin maviliği azalıyor mesela. Böylece elinizde yıllar ilerledikçe stabilitesi bozulan bir ekran kalıyor. 250 nit civarı parlaklığında yerlerde süründüğünü, aydınlık ortamlarda kullanmanın işkence olduğunu anlatmaya gerek yok.
Yok illa ben gözümle görücem diyorsanız koyun iPhone 5 veya yeni ipad ile Samsung Amoledi yanyana. İkisinede aynı fotoğrafı koyup açın, aradaki farkı görün.
IGZO gelmek üzereyken kim bakar Amoledin yüzüne?
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rappelz32 6 yıl muratai
muratzilla

Amoled mi? Aman uzak olsun. Samsung bu ekran ile ancak çoluk çocuğu kandırır. Amoledde renk fidelitesi (renklerin gerçek renkleri temsil etme oranı) rezalet. Renkler oversaturated, ayrıca 3 ayrı renk ledlerin ömürleri birbiri ile aynı değil. Zaman geçtikçe mavi nin maviliği azalıyor mesela. Böylece elinizde yıllar ilerledikçe stabilitesi bozulan bir ekran kalıyor. 250 nit civarı parlaklığında yerlerde süründüğünü, aydınlık ortamlarda kullanmanın işkence olduğunu anlatmaya gerek yok.



Yok illa ben gözümle görücem diyorsanız koyun iPhone 5 veya yeni ipad ile Samsung Amoledi yanyana. İkisinede aynı fotoğrafı koyup açın, aradaki farkı görün.



IGZO gelmek üzereyken kim bakar Amoledin yüzüne?

+1
ekran yapmakla iş bitiyor mu? zaten yapamıyorsun..ben çok merak ediyorum yurtdışı ve yurtiçi s4 modelleri arasında ne kadar farklılık olacak.önce kaç gb ram koyacak acaba samsung,s4'e? bence önce 1gb koyar , bi miktar satar fanlarına.sonra bakar ve 'bu sony bizi satışta geçti ya la'..'öyleyse misilleme yapmalıyız.' derler.en acilinden s4 e 2gb ram koyulup satışa sunulur.sonuç = samsung satış rekoru kırdı :)
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vamp 6 yıl muratai
muratzilla

Amoled mi? Aman uzak olsun. Samsung bu ekran ile ancak çoluk çocuğu kandırır. Amoledde renk fidelitesi (renklerin gerçek renkleri temsil etme oranı) rezalet. Renkler oversaturated, ayrıca 3 ayrı renk ledlerin ömürleri birbiri ile aynı değil. Zaman geçtikçe mavi nin maviliği azalıyor mesela. Böylece elinizde yıllar ilerledikçe stabilitesi bozulan bir ekran kalıyor. 250 nit civarı parlaklığında yerlerde süründüğünü, aydınlık ortamlarda kullanmanın işkence olduğunu anlatmaya gerek yok.



Yok illa ben gözümle görücem diyorsanız koyun iPhone 5 veya yeni ipad ile Samsung Amoledi yanyana. İkisinede aynı fotoğrafı koyup açın, aradaki farkı görün.



IGZO gelmek üzereyken kim bakar Amoledin yüzüne?

Valla biz açıp bakıyoruz ip5 ve ipad gayet soluk. Telefonda photoshop yapmadığımız için daha kaliteli görünen s2,s3 ve note 2 nin ekranındaki görüntüler oluyor. Ayrıca note 2 nin 450 nit üzerinde bir parlaklık sunduğunu bilmen gerekirdi. Sallamak bedava nasılsa sallamaya devam et :) Sanki her amoled ekran 250 nit civarındaymış gibi...

s3:330
s2:360
note 2: 478 nits

Hadi sana kolay gele


Edit : Note 2 400 nits te olabilir. Farklı kaynaklar farklı ölçümler yapabiliyor. Aynı site içindeki farklı döküman ve incelemeler dahil buna. Tabi bu ekranların yinede parlaklık olarak 250 nits olduğunu göstermiyor. Sallamayalım
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SystemApps 6 yıl
umarım pentile değildir.
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engurlu 6 yıl SystemApps
SystemApps
umarım pentile değildir.

Ultra pentile olacakmis..

440 ppi gorunumlu 220 ppi olacakmis..

Ekrana bakinca pikselleri gordugumuz gibi bu sefer arkadaki led leri de tek tek gorecekmisiz..Hatta biraz daha zorlarsak islemci yi , ram i filan da gorebilecekmisiz..

Cihazin yaninda 1000 nit lik el feneri vereceklermis gunes altinda gormek icin onu ekrana tutacakmisiz..
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Gordon Gekko 6 yıl
samsung'un tek eksiği kasa kalitesi ve tasarım. diğer konularda zaten iyi ar-ge,üretim ve pazarlama yapıyorlar. kasası şık ve kalite hissi versin 100 lira fazla olsun
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firebird8 6 yıl
Şu anki telefonum galaxy s2. Bence s3'ü es geçip s4'ü beklemekle mantıklı bir iş yapmış oldum..
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shallipushthebutton? 6 yıl
o kuyruklu olan sperm mi? :)
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K.can.tas 6 yıl
Arkadaş sorsan alacaklara full hd ekran filan istemez lumia ekranı gibi ekran ister.Dayanıksız olduktan sonra anlamı yok bence.Yine gorilla glass ekranla gelecekler
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