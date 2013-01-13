Samsung, 4.99 inçlik Full HD AMOLED ekranını CES 2013'te sergiledi





OLED ekran teknolojisini mobil cihazlardan televizyonlara kadar birçok elektronik aygıtta kullanabilmek için çalışmalar yürüterek sektörün en büyük ismi haline gelen Samsung, bu paneller ile ilgili yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Halihazırda birçok OLED panel üreticisi, oldukça pahalı bir üretim tekniği olan Fine Metal Mask ile çözümlerini imal ediyorlar. 200ppi yoğunluğunun üzerinde piksel taraması yapamayan FMM ile Samsung'un kendi geliştirdiği PenTile altpiksel dizilimi sayesinde 300ppi değeri aşılabildi. Enerji tasarrufu ve panelin kullanım ömründe artış da sağlayan altpiksel dizilimi, görüntü kalitesini önemli ölçüde etkilediği için sonraki nesillerde yerini bu tür bozulmaları önlemesi amacıyla daha farklı uygulamalara bıraktı.





Güney Koreli üreticinin Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı standında sergilediği AMOLED yol haritasını görüntülemeyi başaran Anandtech.com, 2010'da duyurulan Galaxy S'in 3.97 inç büyüklüğünde ve WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranından günümüze kadar Samsung'un panel teknolojisinde nasıl yeniliklere imza attığını gözler önüne serdi. 2011 yılında piyasaya sürülen Galaxy S II'ye eşlik eden Super AMOLED Plus ile PenTile dizilimini bırakıp 12 altpikselli standart düzene geçiş yapan firma, üstün görüntü kalitesi ve canlı renklere sahip bu ekranla teknoloji dünyasını etkisi altına almıştı. Geçtiğimiz yıl HD çözünürlük standardına geçilirken bu dizilimden vazgeçilmiş, yılın ikinci yarısında gelen 5.5 inçlik aynı çözünürlüğe sahip panelle 267ppi değerine ulaşılarak PenTile dizilimini kullanmayan en yoğun OLED ekran tüketicinin beğenisine sunulmuştu.

Üç yıl boyunca Samsung, FMM'ye oranla nispeten daha ekonomik olan, 300ppi ve üzerindeki yoğunluklarda yüksek verimle piksel taramasını mümkün kılan LITI tekniğini fabrikalarında denemeye başladı. Mevcut FMM teknolojisini geliştirip inç başına 350 piksele sahip ekranlar üretmeyi başardığı iddia edilen, ardından küçük ölçekli panellerde Full HD çözünürlüğe ulaşamadığı için yeni yılda AMOLED'i bırakıp yeni akıllı telefonunda LCD kullanacağı ileri sürülen uzak doğulu teknoloji devi, nihayet yüksek çözünürlüklü yeni ekranını CES 2013'te tanıttı. Yılın ilk çeyreğinde çıkışını yapacak olan 1920 x 1080 piksellik 4.99 inç büyüklüğündeki akıllı telefon donanımı, 440ppi ile şimdiye kadar üretilmiş en yoğun OLED olma özelliği taşıyor.

Bünyesinde barındırdığı yeni bir materyal sayesinde aynı şartlar altında önceki nesil AMOLED panellerden %25 daha az enerji tüketen ekran, ayrıca düşük güç tüketimi modundayken %47 tasarruf sağlayacak. Seri üretiminin başladığı tahmin edilen 4.99 inçlik panelin Samsung'un Android ve Tizen işletim sistemli amiral gemi akıllı telefonlarına eşlik etmesi bekleniyor. Panelde Galaxy Note II ile aynı altpiksel diziliminin kullanılmış olma ihtimali bir hayli yüksek.

http://www.anandtech.com/show/6645/a-look-at-samsungs-curved-smartphone-concept-and-499inch-1080p-amoled-display