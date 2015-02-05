Samsung, 4K video kaydı yapabilen yeni aynasız fotoğraf makinesi NX500'ü duyurdu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, birçok özelliğini 2014'ün Eylül ayında duyurduğu NX1 modeliyle paylaştığı yeni lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi NX500'ü kullanıcıların beğenisine sundu.

Samsung'un NX serisinde kullandığı genel tasarım çizgisini koruyan NX500, bünyesinde NX1'de de kullanılan 28MP çözünürlüğe sahip BSI-CMOS sensör barındırıyor ve yeni geliştirilen DRIMeV görüntü işlemcisinin sayesinde 6480 x 3648 çözünürlüğündeki üst seviye fotoğraflar yanında 4K (3840 x 2160 - 30p / 4096 x 2160 - 24p) video çekimlerinin de altından rahatlıkla kalkabiliyor. Sensör yanında öz çekim için öne doğru hareket edebilen AMOLED (1.36 milyon nokta dokunmatik) ekranını da NX1'den alan NX500, WiFi, NFC ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileriyle ise çağın istek ve beklentileri doğrultusunda akıllı telefonlarla iletişim kurarak aktarım yapabiliyor.

Diğer teknik detayları arasında 100-25600 ISO aralığı, RAW çekim desteği, NX bağlantı yapısı, 1.5x çarpan, 1/6000 maksimum perde hızı, 1/200 flaş senkron hızı, saniyede 9 kare gibi oldukça yüksek seri çekim hızı, SD/SDHC/SDXC hafıza kartı desteği ve kararlı otomatik netleme sunabilen NX AF III sistemi gibi detaylar yer alan aynasız fotoğraf makinesi, Samsung'un eklediği akıllı çekim modlarıyla da fotoğraf çekmeye yeni başlayan kullanıcılarına yardımcı olabiliyor. 120 x 64 x 43 mm boyutu ve 287 gramlık ağırlığıyla NX1 oranla çok daha taşınabilir bir seçenek oluşturan Samsung NX500, BP1130 lityum iyon bataryasıyla da 370 kare gibi yeterli bir çekim sayısına ulaşabiliyor.

Samsung'un farklı renk seçenekleriyle hazırladığı yeni üst seviye aynasız fotoğraf makinesi NX500, 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS lens ile beraber 800$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/7658835946/samsung-introduces-nx500-with-nx1-28mp-bsi-sensor#embeddedSampleGallery1971749703