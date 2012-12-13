Samsung, 6.3 inç büyüklüğünde bir OLED ekran geliştiriyor





Yaz aylarında S-LCD ve Samsung Mobile Display bölümlerini birleştirerek yeni yan kuruluşu Samsung Display'i oluşturan tüketici elektroniği devi, önümüzdeki yıl LCD ekranlar için yapacağı yatırımları düşürüp OLED ve Youm olarak adlandırılan plastik materyal tabanlı esnek panellere odaklanmaya karar verdi. The Korea Times'a konuşan bir firma yetkilisi, büyük televizyon pazarlarındaki durgunluk ve tüketicilerin LCD televizyona olan talebindeki düşüşten doğan perakende stoklarındaki beklenmeyen artışın üreticiyi böyle bir hamleye zorladığını dile getirdi.

LCD ekranların artık gelir elde etmek için uygun bir sektör olmadığı kanaatine varan Samsung, önümüzdeki yıl bu alana yaklaşık 1.675 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yatırımlarda, hızla yükselmekte olan tablet bilgisayar segmenti için orta büyüklükte LCD'lere odaklanılacak. Küçük, orta ve büyük OLED paneller ile Youm içinse 2013'te 4 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Firmanın ayrıca LCD üretiminde görevli iş gücünün %7-8'lik bir kısımını da özellikle Çin'in güneyinde devam eden faaliyetlerindeki azalmayla elden çıkarmayı planladığı endüstri kaynakları tarafından bildiriliyor. Atılan bu önemli adımla, piyasaya sürülmeye hazırlanan OLED TV'lerin tüketici tarafından daha kısa sürede kabul görmesi sağlanmaya çalışılacak.

Esnek formdaki eğilip-bükülebilen oldukça ince Youm ekranıyla büyük ilgi toplayan Seul merkezli teknoloji şirketinin 2013'te son kullanıcıya hazır ilk esnek ekranlı ürünlerini satışa çıkaracağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi 2013 için dördüncü nesil Galaxy S akıllı telefonunu tanıtıma hazırlayan Samsung, yine OLED ekranlı bir amiral gemi modeliyle teknoloji dünyasının karşısına çıkacakmış.

Melez olarak nitelendirilmeyen üst düzey telefonların dahi 5.0 inçlik ekranlarla donatılmaya başladığı şu günlerde, 6 inç segmentine mensup ilk çözümlerin ne zaman ulaşmaya başlayacağı merak ediliyordu. 5 inç ve üstünde Galaxy Note serisiyle sağladığı başarıyla telefon-tablet karması modellerin popüler hale gelmesinde büyük rol oynayan mobil sektörün lideri, 6 inç segmenti için çalışmalarına şimdiden başlamış olabilir. The Korea Times, Samsung'un Koreli parça tedarikçilerinden birinin yöneticisine dayandırdığı iddiasında, firmanın 6.3 inç büyüklüğünde bir OLED ekran geliştirdiğini ileri sürdü. Üçüncü Galaxy Note akıllı telefon modelinde yer alması beklenen bu donanımın Youm türünde esnek ve ultra ince yapıda olması beklenirken, orta büyüklükte OLED'ler hususunda herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadı.

Hakimi olduğu OLED sektörü için hazırladığı yeni ürünlerini 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2013'te gün yüzüne çıkarmayı planlayan Samsung, ilk olarak 55 inçlik Super OLED TV'sini sergileyecek. Bu organizasyonda birçok OLED prototipinin de fuara katılan basın mensuplarının incelemesine sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2012/12/133_126645.html