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Samsung, 6.3 inç büyüklüğünde bir OLED ekran geliştiriyor

6 yıl
1,1b
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yaz aylarında S-LCD ve Samsung Mobile Display bölümlerini birleştirerek yeni yan kuruluşu Samsung Display'i oluşturan tüketici elektroniği devi, önümüzdeki yıl LCD ekranlar için yapacağı yatırımları düşürüp OLED ve Youm olarak adlandırılan plastik materyal tabanlı esnek panellere odaklanmaya karar verdi. The Korea Times'a konuşan bir firma yetkilisi, büyük televizyon pazarlarındaki durgunluk ve tüketicilerin LCD televizyona olan talebindeki düşüşten doğan perakende stoklarındaki beklenmeyen artışın üreticiyi böyle bir hamleye zorladığını dile getirdi.
LCD ekranların artık gelir elde etmek için uygun bir sektör olmadığı kanaatine varan Samsung, önümüzdeki yıl bu alana yaklaşık 1.675 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yatırımlarda, hızla yükselmekte olan tablet bilgisayar segmenti için orta büyüklükte LCD'lere odaklanılacak. Küçük, orta ve büyük OLED paneller ile Youm içinse 2013'te 4 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Firmanın ayrıca LCD üretiminde görevli iş gücünün %7-8'lik bir kısımını da özellikle Çin'in güneyinde devam eden faaliyetlerindeki azalmayla elden çıkarmayı planladığı endüstri kaynakları tarafından bildiriliyor. Atılan bu önemli adımla, piyasaya sürülmeye hazırlanan OLED TV'lerin tüketici tarafından daha kısa sürede kabul görmesi sağlanmaya çalışılacak.
Esnek formdaki eğilip-bükülebilen oldukça ince Youm ekranıyla büyük ilgi toplayan Seul merkezli teknoloji şirketinin 2013'te son kullanıcıya hazır ilk esnek ekranlı ürünlerini satışa çıkaracağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi 2013 için dördüncü nesil Galaxy S akıllı telefonunu tanıtıma hazırlayan Samsung, yine OLED ekranlı bir amiral gemi modeliyle teknoloji dünyasının karşısına çıkacakmış.
Melez olarak nitelendirilmeyen üst düzey telefonların dahi 5.0 inçlik ekranlarla donatılmaya başladığı şu günlerde, 6 inç segmentine mensup ilk çözümlerin ne zaman ulaşmaya başlayacağı merak ediliyordu. 5 inç ve üstünde Galaxy Note serisiyle sağladığı başarıyla telefon-tablet karması modellerin popüler hale gelmesinde büyük rol oynayan mobil sektörün lideri, 6 inç segmenti için çalışmalarına şimdiden başlamış olabilir. The Korea Times, Samsung'un Koreli parça tedarikçilerinden birinin yöneticisine dayandırdığı iddiasında, firmanın 6.3 inç büyüklüğünde bir OLED ekran geliştirdiğini ileri sürdü. Üçüncü Galaxy Note akıllı telefon modelinde yer alması beklenen bu donanımın Youm türünde esnek ve ultra ince yapıda olması beklenirken, orta büyüklükte OLED'ler hususunda herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadı.
Hakimi olduğu OLED sektörü için hazırladığı yeni ürünlerini 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2013'te gün yüzüne çıkarmayı planlayan Samsung, ilk olarak 55 inçlik Super OLED TV'sini sergileyecek. Bu organizasyonda birçok OLED prototipinin de fuara katılan basın mensuplarının incelemesine sunulacağı tahmin ediliyor. 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2012/12/133_126645.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 6 yıl en beğenilen
biri samsung a lebron james ın el boyutlarının herkeste olmadığını söylesin
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Ciddi Kedii 6 yıl
Beğenilmeyen ürün zaten piyasadan kaybolur o yüzden kendinizi kasmayın çok büyük diyerek
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smart1978 6 yıl
Ekranı FULL HD RGB li olsun. Gerçi 5" FULL HD IPS Plus ekranlı telefonlar piyasada var...
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tolga68 6 yıl
tabletler küçülüyor telefonlar ekran büyütüyorlar.
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erci501 6 yıl
Haberi okuduğumda doğru olabilir demiştim ama kaynağın koreatimes olduğunu duyunca kesin yalandır.
S3 ümü ancak note3 ile terk ederim.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Panel üretiminde LG nin yanına bile yaklaşamaz..
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leventalpsal 6 yıl
Tabii bir de şu var, eskiden 4.0 inç'e çok büyük deniliyorken şimdi 4.8 inç ekranlı S3 ve 5.5 inç ekranlı note 2 leblebi gibi satıldığından dolayı çıtayı biraz daha yükseltmekte sıkıntı görmüyor samsung.
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leventalpsal 6 yıl
Note 2 kullanıyorum, 5.5 inç tamam ama her nesilde biraz daha büyütmeye devam ederlerse bir noktada patlar.
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Şeker Hapı 6 yıl
Yok artık LeBron James. Yapmadan olmaz, eksiler gelsin :D
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s.volkan 6 yıl
Abartı..

zannetmiyorum..

7 inç tabeltler varken 6.3 inci telefon diye vereceklerini sanmıyorum..

Galaxy note serisinin biraz büyüğü işin mantığını bozar kanımca
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SystemApps 6 yıl
çay tepsisi özelliğide olacakmış :d
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Nemésis 6 yıl
6.3 mü?
"Telefon" ile ne yapıyorsunuz çok merak ediyorum.
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senatorlines 6 yıl
Tekelci samzung kim duracak artık karşına bizim Arçelik ile Vestel mi, yanında hepsiniz EL PENÇE duracaksınız elin korelisinin karşısında haberiniz yok 5 yaşındaki çocuklar gibi seviniyorsunuz Arçelik ya da Vestel bunu yapsa hiç sesiniz çıkmaz, işte biz buyuz maalesef, neyse ki Japon Display hızlı adımlarla arayı kapatmaya çalışıyor umarım (Sony+Panasonic+Hitachi=Japon Display) samzungun TEKELİNİ BİR AN EVVEL kırar.
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savasserter 6 yıl
Ekran oled olursa olabilir bence. Çerçevenin kenarlarına kadar yaklaştırılır ve kapasitif tuşlar kalkarsa şuan ki kasaya sığar tahminim. Şarj durumu da şimdikine göre iyi olacaktır. Oled olmazsa o zaman telefonluktan çıkar, taşıması ve kullanması zor olur, şarjı daha erken biter, ağır olur ve düşerse o çok kötü hasar görür.
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yqtcn 6 yıl savasserter
savasserter

Ekran oled olursa olabilir bence. Çerçevenin kenarlarına kadar yaklaştırılır ve kapasitif tuşlar kalkarsa şuan ki kasaya sığar tahminim. Şarj durumu da şimdikine göre iyi olacaktır. Oled olmazsa o zaman telefonluktan çıkar, taşıması ve kullanması zor olur, şarjı daha erken biter, ağır olur ve düşerse o çok kötü hasar görür.

En mantıklı yorum sizinki olmuş sanırım. Zaten bu aralar gündemde tuşların kalkacağı çok fazla konuşuluyor. 6.3" bir ekranı telefonun boyutlarını büyüterek yaparlarsa pek fazla talep olacağını düşünmüyorum. Tuşlar ortadan kaldırılırsa ekran kenarlara doğru genişletilirse çok hafif bir boyutta büyümeye gidilerek 6.3" hiçte fena olmaz diye düşünüyorum :)
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playmaker10 6 yıl
Suyu çıktı
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