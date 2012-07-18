Samsung: 64GB Galaxy SIII, yılın ikinci yarısı içerisinde satışa sunulacak

Galaxy S3 ile akıllı telefon pazarında gücüne güç katan Samsung, son dönemde birçok kişinin beklemeye başladığı 64GB’lık S3’ün iptal edildiği söylentileriyle ilgili resmi açıklama yaptı.

Android Central sitesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung’un basın sözcüsü, 64GB’lık Galaxy S3’ün iptal edildiği söylentilerini yalanlayarak, modelin yılın ikinci yarısı içerisinde satışa sunulacağını ancak satış tarihinin pazardan pazara farklılık gösterebileceğini ifade etti.

Öte yandan, 64GB'lık Galaxy S3'ün her pazarda satışa sunulmaması beklenirken; fiyatıyla ilgili ise şimdilik bir bilgi bilinmiyor.