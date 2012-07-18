Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung: 64GB Galaxy SIII, yılın ikinci yarısı içerisinde satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,1b
1
23
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Galaxy S3 ile akıllı telefon pazarında gücüne güç katan Samsung, son dönemde birçok kişinin beklemeye başladığı 64GB’lık S3’ün iptal edildiği söylentileriyle ilgili resmi açıklama yaptı.

Android Central sitesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung’un basın sözcüsü, 64GB’lık Galaxy S3’ün iptal edildiği söylentilerini yalanlayarak, modelin yılın ikinci yarısı içerisinde satışa sunulacağını ancak satış tarihinin pazardan pazara farklılık gösterebileceğini ifade etti.
Öte yandan, 64GB'lık Galaxy S3'ün her pazarda satışa sunulmaması beklenirken; fiyatıyla ilgili ise şimdilik bir bilgi bilinmiyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
regaibyigit. 7 yıl en beğenilen
64 gb lık s3 satışa sunulursa, yanında bide dropbox var 50 gb ayrıca, 64 gb da micro sd takılırsa 178 gb, benim pc'nin hardiski kadar yer oldu :D
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memoseler 7 yıl
3 yıl sonra 1TB hafızalı telefonlar göreceğiz arkadaşlar bakın görün 3 sene sonra burayı uplamaya çalışacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uwibami35 7 yıl

galaxy s3 e hafıza kartı aldım 64 gb fakat telefonumdaki uygulamaları sd karta taşıyamıyorum.görev yöneticisi-uygulamalardan sd karta taşı çıkması lazım.fakat çıkmıyor.telefonda sd kartı görebiliyorum tanıyor.fakat sd karta taşı ibaresi cıkmıyor.biraz araştırdım ancak root yapılmıs makinelerde 1-2 program sayesinde sd karta taşıyorlarmış.bunu rootlamadan yapmak mümkün degil mi?
forumda aradım ama bir sonuç bulamadım..
not:ayrıca 32 gb lık baska kart ile denedim sonuc gene aynı.hiç bir şey taşınmıyor..

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 7 yıl
iphone 5'i bekliyorlar, şimdi sürmezler piyasaya,
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 7 yıl filteke
filteke

iphone 5'i bekliyorlar, şimdi sürmezler piyasaya,

sanırsam...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hydrness2040 7 yıl
Zaten S3 alacak adam yılın 2. çeyreğini bekleseydi Note 2 alırdı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eden Hoover 7 yıl
16 GB aldım, 32 microsd yeter bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 7 yıl
yılın 2. yarısına kadar yeni galax nin dedikodularından 64 gb es geçer yenisini beklerim 2. yarı gerçekten geç bir tarih
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThbrK 7 yıl
İyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 7 yıl
note 2 bununla aynı kulvarda olmayacak. s3 den çok daha büyük bir cihaz olacak, her s3 alacak vazgeçip note almaz. s3 aynı satışına devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkt 7 yıl
Ya zaten bu modeller çıkacaktı belliydi vede büyük bir şey olmadı yani ne bu şaşırmanız anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 7 yıl
yakında SSD slotlu modeller çıkar bu gidişle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ec865 7 yıl
Yani yarın da çıkabilir, 5 ay sonra da çıkabilir demiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
acaba bu galaksi s3 hangi galaaksi s3?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9098 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, galaxy s3 ve
3 etiket daha android galaxy samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası... 7 yıl Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim