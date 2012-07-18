Samsung: 64GB Galaxy SIII, yılın ikinci yarısı içerisinde satışa sunulacak

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Galaxy S3 ile akıllı telefon pazarında gücüne güç katan
Samsung, son dönemde birçok kişinin beklemeye başladığı 64GB’lık S3’ün iptal
edildiği söylentileriyle ilgili resmi açıklama yaptı.
Android Central sitesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung’un basın sözcüsü, 64GB’lık Galaxy S3’ün iptal edildiği söylentilerini yalanlayarak, modelin yılın ikinci yarısı içerisinde satışa sunulacağını ancak satış tarihinin pazardan pazara farklılık gösterebileceğini ifade etti.
Öte yandan, 64GB'lık Galaxy S3'ün her pazarda satışa sunulmaması beklenirken; fiyatıyla ilgili ise şimdilik bir bilgi bilinmiyor.
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galaxy s3 e hafıza kartı aldım 64 gb fakat telefonumdaki uygulamaları sd karta taşıyamıyorum.görev yöneticisi-uygulamalardan sd karta taşı çıkması lazım.fakat çıkmıyor.telefonda sd kartı görebiliyorum tanıyor.fakat sd karta taşı ibaresi cıkmıyor.biraz araştırdım ancak root yapılmıs makinelerde 1-2 program sayesinde sd karta taşıyorlarmış.bunu rootlamadan yapmak mümkün degil mi?
forumda aradım ama bir sonuç bulamadım..
not:ayrıca 32 gb lık baska kart ile denedim sonuc gene aynı.hiç bir şey taşınmıyor..
sanırsam...
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