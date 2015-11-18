Samsung 750 EVO SSD serisi artık resmi





Samsung'un bir süre önce internete sızdırılan maliyet odaklı yeni 750 EVO SSD serisi Japonya'da resmiyet kazandı. Seri, düzlem NAND flash bellek modülleri ve küçük kapasiteler ile giriş seviyesi kullanıcılara hitap ediyor.





Genelde firmanın son dönemde istifleme yoluyla bellek modüllerini bir araya getiren 3D V-NAND teknolojisine vurgu yaptığını görüyoruz ancak 750 EVO serisinde düzlem yani 2D TLC NAND flash modüller kullanılmış. Maliyeti düşünen üreticilerin ilk tercihi olan TLC NAND teknolojisinde hücre başına 3-bitlik veri depolanabiliyor ve 3000-5000 arasında değişen oldukça düşük bir yazma-silme döngü ömrü sunuluyor.





750 EVO SSD serisinde sürekli olarak 540MB/s okuma ve 520MB/s yazma hızlarına erişilebilirken, 4K rastgele QD1 olarak 10 000 IOPS yazma, 35 000 IOPS okuma değerleri elde edilebiliyor. Seride Samsung'un 850 serisinden hatırladığımız çift çekirdekli MGX kontrolcüsü kullanılıyor. 3 yıl garanti ile birlikte gelen 750 EVO SSD serisinde 120GB kapasite için toplam yazma ömrü 35TB olarak belirlenmiş.





Şimdilik seride 120GB ve 250GB şeklinde iki seçenek olduğu görülüyor. SATA 3 arabirimi ile 6GB/s aktarım yapabilen yeni seride 120GB kapasiteli model 256MB, 250GB kapasiteli model ise 512MB DDR3 RAM barındırıyor. Serinin fiyatı henüz açıklanmadı ancak 60$-70$ seviyelerinde olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.tomshardware.com/news/samsung-ssd-750-japan,30575.html