Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 750 EVO SSD serisi artık resmi

Son olarak 950 PRO SSD ürünleri ile yüksek veri aktarım hızlarına imza atan Samsung, alt seviye kullanıcılara yönelik de maliyete odaklandığı 750 EVO SSD serisini hazırladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
1
1
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung 750 EVO SSD serisi artık resmi


Samsung'un bir süre önce internete sızdırılan maliyet odaklı yeni 750 EVO SSD serisi Japonya'da resmiyet kazandı. Seri, düzlem NAND flash bellek modülleri ve küçük kapasiteler ile giriş seviyesi kullanıcılara hitap ediyor. 

Genelde firmanın son dönemde istifleme yoluyla bellek modüllerini bir araya getiren 3D V-NAND teknolojisine vurgu yaptığını görüyoruz ancak 750 EVO serisinde düzlem yani 2D TLC NAND flash modüller kullanılmış. Maliyeti düşünen üreticilerin ilk tercihi olan TLC NAND teknolojisinde hücre başına 3-bitlik veri depolanabiliyor ve 3000-5000 arasında değişen oldukça düşük bir yazma-silme döngü ömrü sunuluyor. 

750 EVO SSD serisinde sürekli olarak 540MB/s okuma ve 520MB/s yazma hızlarına erişilebilirken, 4K rastgele QD1 olarak 10 000 IOPS yazma, 35 000 IOPS okuma değerleri elde edilebiliyor. Seride Samsung'un 850 serisinden hatırladığımız çift çekirdekli MGX kontrolcüsü kullanılıyor. 3 yıl garanti ile birlikte gelen 750 EVO SSD serisinde 120GB kapasite için toplam yazma ömrü 35TB olarak belirlenmiş. 

Şimdilik seride 120GB ve 250GB şeklinde iki seçenek olduğu görülüyor. SATA 3 arabirimi ile 6GB/s aktarım yapabilen yeni seride 120GB kapasiteli model 256MB, 250GB kapasiteli model ise 512MB DDR3 RAM barındırıyor. Serinin fiyatı henüz açıklanmadı ancak 60$-70$ seviyelerinde olabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/samsung-ssd-750-japan,30575.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sy1907 3 yıl
650serisi de f/p ürünüydü. 750 serisi de yine aynı şekilde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu 4 yıl iPad Pro kutusundan çıkıyor 4 yıl Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim