Samsung 950 Pro SSD modelleri duyuruldu

NAND bellek konusunda son dönemde önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atan Samsung, bu çalışmalarını SSD ürünleri üzerinde tüketicilere sunuyor ve oldukça da ilgi görüyor. Firma beğenilen 850 Pro SSD serisinden sonra şimdi de 950 Pro SSD serisini duyurdu.





Samsung yeni serisinde de kendi geliştirdiği 3D V-NAND bellek teknolojisini kullanıyor. İstifleme yöntemiyle dizilen bellek modülleri böylece aynı alanda tek boyutlu bellek teknolojilerinden daha fazla depolama alanı sunuyor ve daha hızlı bir veri aktarımına imza atıyor.





950 Pro SSD serisi faklı olarak sadece M.2 formatında üretilmiş. 512GB ve 256GB olmak üzere iki seçeneğe sahip olan seride Samsung'un 3 çekirdekli UBX kontrolcüsü kullanılıyor. Bu sayede 256GB kapasiteli model için 2200MB/s sürekli okuma, 900MB/s sürekli yazma, 300 000 IOPS rastgele 4K okuma, 85 000 IOPS rastgele 4K yazma hızlarına erişilebiliyor.





512GB kapasiteli model için ise 2500MB/s sürekli okuma, 1500MB/s sürekli yazma, 270 000 IOPS rastgele 4K okuma, 110 000 IOPS rastgele 4K yazma hızları mümkün oluyor. PCIe 3.0 x4 NVMe 1.1 arayüzü ile 32GB/s veri aktarım hızları sözkonusu.





Seride Samsung'un 512MB LPDDR3 SDRAM'i kullanılırken, bekleme durumunda 1.7Watt enerji harcanıyor. Pik zamanlarda ise 7Watt seviyesine kadar çıkılıyor. 1.5 milyon hatalar arası zaman değerine sahip olan sürücüler 5 yıl garanti ile gelecek. Seride 256GB kapasiteli model 200$, 512GB kapasiteli model 350$ olarak Ekim ayında satışa sunulacak.

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/ssd950pro/specifications.html