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Samsung 950 Pro SSD modelleri duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 950 Pro SSD modelleri duyuruldu

NAND bellek konusunda son dönemde önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atan Samsung, bu çalışmalarını SSD ürünleri üzerinde tüketicilere sunuyor ve oldukça da ilgi görüyor. Firma beğenilen 850 Pro SSD serisinden sonra şimdi de 950 Pro SSD serisini duyurdu.

Samsung yeni serisinde de kendi geliştirdiği 3D V-NAND bellek teknolojisini kullanıyor. İstifleme yöntemiyle dizilen bellek modülleri böylece aynı alanda tek boyutlu bellek teknolojilerinden daha fazla depolama alanı sunuyor ve daha hızlı bir veri aktarımına imza atıyor. 

950 Pro SSD serisi faklı olarak sadece M.2 formatında üretilmiş. 512GB ve 256GB olmak üzere iki seçeneğe sahip olan seride Samsung'un 3 çekirdekli UBX kontrolcüsü kullanılıyor. Bu sayede 256GB kapasiteli model için 2200MB/s sürekli okuma, 900MB/s sürekli yazma, 300 000 IOPS rastgele 4K okuma, 85 000 IOPS rastgele 4K yazma hızlarına erişilebiliyor. 

512GB kapasiteli model için ise 2500MB/s sürekli okuma, 1500MB/s sürekli yazma, 270 000 IOPS rastgele 4K okuma, 110 000 IOPS rastgele 4K yazma hızları mümkün oluyor. PCIe 3.0 x4 NVMe 1.1 arayüzü ile 32GB/s veri aktarım hızları sözkonusu.

Seride Samsung'un 512MB LPDDR3 SDRAM'i kullanılırken, bekleme durumunda 1.7Watt enerji harcanıyor. Pik zamanlarda ise 7Watt seviyesine kadar çıkılıyor. 1.5 milyon hatalar arası zaman değerine sahip olan sürücüler 5 yıl garanti ile gelecek. Seride 256GB kapasiteli model 200$, 512GB kapasiteli model 350$ olarak Ekim ayında satışa sunulacak.  

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/ssd950pro/specifications.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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kadirirdem 4 yıl
ürün harika olmuş yalnız bu ssd konusunda samsung güzel işler yapıyor....
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GoldPunch 4 yıl
Fiyatlar harika.

Masaustunde kullanmak icin suna gerek olacak sanırım.

tweaktown.com/...
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Virinom 4 yıl
Kim bu - basan herkese ya. Konuya gelecek olursak özellik olarak üst seviye sayılabilecek bir model için fiyatlar çok uygun. Ha türkiyeye 256 GB olan 800TL'den aşağı gelmez ama bu hükümetin ayıbı dolar 3TL oldukran sonra adamların yapacak bir şeyi yok.
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killerbow 4 yıl
ssdler arada indirimlerle de olsa uzuca alinabiliyor fakat m.2'lerin fiyati normal ssdlere gore cok yuksek. dizustu icin m.2 almam gerekli fakat 120 gb boyutlu olanlari 300 liradan basliyor cok pahali. m.2 lerin yayginlasmasi iyi olur uzun vadede fiyatlara muhakkak yansir
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car_26 4 yıl
300k IOPS görünce milletin kafası yanmış
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V4LKyR 4 yıl
256 GB olanını TAK diye çekerim piyasa çıkınca.

Acımam çekerim.
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xdeliruzgar 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

256 GB olanını TAK diye çekerim piyasa çıkınca.

Acımam çekerim.

Aldınızmı ssd yi ?
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silver0021 4 yıl
Onu bunu bilmemde SSD alıp taktım sistem biraz rahatlar diye. Evet rahatlayan bir sistem var ama onu kaldıracak bir işlemcim yok. i7 işlemci bile kasıyor 300bin iopsu çözebilecek güçte bi işlemci herhalde yakın zamanda çıkmaz. SSD mükemmel bir deneyim sunuyor HDD darboğazından kurtardı İşlemci darboğazına soktu.
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OverClocK1ng 4 yıl
Özelliklerine ve hızlarına göre fiyatını beğendim. 250 GB olanından alırım.
Önce kısmetse benim motoru verip daha büyük motor alacağım. Sonra bundan alırım.

Hem aradan geçen birkaç ayda da fiyatlar biraz daha yumuşar..
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theyapici 4 yıl
850 almıştık 512 lik anakartım destekliyor ama şimdilikyeni ssd düşünmüyorum hızlar değerler mükemmel bravo samsunga
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Arranger. 4 yıl
Fiyat iyi.
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