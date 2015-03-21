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Samsung, A9 yongaseti üretiminde safdışı kalabilir

4 yıl
4,2b
1
47
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, A9 yongaseti üretiminde safdışı kalabilir

Bu yıl fabrikasyon süreci konusunda önemli adımlar atan ve 14nm sürecine kadar üretim bantlarını geliştiren Samsung'un bu başarı sonrasında Apple A9 yongasetlerinin üretimini büyük oranda üstlendiği gündeme gelmişti. TSMC'nin halen 20nm sürecinde devam ediyor oluşu da bundaki etkenlerden birisiydi.
Ancak Samsung ile hacimli ortaklıklar yapmak istemeyen Apple sektörden gelen bilgilere göre A9 yongasetinde de TSMC ile yoluna devam etmekte kararlı. Daha önce iPhone modelinde kullanılacak A9 yongasetini tamamen Samsung'un üreteceği, iPad modelinde kullanılacak A9X ve maliyeti düşük iPhone modelinde kullanılacak yongasetini tamamen TSMC'nin üretileceği gündeme gelmişti.
Ancak Samsung'un bazı verimlilik problemleri yaşıyor oluşunun da etkisiyle Apple, A9 yongasetinin üretiminin yüzde 40'ını TSMC'ye kaydırmaya karar verdi. Böylece TSMC'nin A serisi yongasetlerindeki üretim payı yüzde 70'e yükseldi. Samsung ise yüzde 30 civarında kaldı.
Apple'dan umudunu kesen Samsung'un mobil dünyanın en önemli ismi Qualcomm'dan önemli bir anlaşma kopardığı da ifade ediliyor. Firmanın 64-bitlik Snapdragon 618, 620, 815 ve 820 yongasetlerinin Samsung tarafından 14nm süreci ile 2016 yılı başlarında üretilmeye başlanacağı gelen bilgiler arasında. Qualcomm bazı yongasetlerini ise 20nm sürecinde yüzde 50 oranında TSMC'ye ürettirmeye devam edecek.
TSMC'nin sektörün en büyük dökümcüsü olduğu bir gerçek. Ancak Samsung özellikle 14nm üretim süreci ile birlikte yonga tasarımcılarının gönlünü kazanmayı başardı. Qualcomm haricinde Nvidia, Intel ve LG'nin de yonga üretimi için Samsung'un kapısını çaldığı dile getiriliyor.



http://www.phonearena.com/news/Samsung-loses-Apple-chip-making-share-to-TSMC-gains-Qualcomm-as-14nm16nm-chip-customer_id67442 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kmlcck 4 yıl
arkadaş haber yaparken, gerçekleri göz ardı etmeyin, Samsung 14nm sürecini apple için yapmadı, Apple'dan sandığınız gibi bir beklentisi de yok,(Öyle bir haber yapıyorsun ki Sanki apple için yaptı 14nm'i , Tüm hayalleri suya düştü Şu forumda tarafsız bir editor yokmu?,) Burda dert etmesi gereken Apple, Kullanıcılara daha az batarya süresini verecek ve daha fazla ısınmasını sağlayacak olan 20nm veya 16nm ile devam etmesi
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DENIZCISERKAN 4 yıl
Tartışma içeren mesajlar silinmiştir.

Lütfen düzgün bir üslup ile belirtiniz fikirlerinizi.

İyi forumlar,
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mafi69 4 yıl
''Samsung önce S3'e güncelleme versin'' diye yorum yazıp, güncellemenin neden verilmediğini bilmiyor musun? birde kalkıp millete sataşıyosun :)
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infom@n 4 yıl mafi69
mafi69

''Samsung önce S3'e güncelleme versin'' diye yorum yazıp, güncellemenin neden verilmediğini bilmiyor musun? birde kalkıp millete sataşıyosun :)

Güncellemenin neden verilmediğini çok iyi biliyorum.
Zaten S3 kullanıcıları güncellemenin verilmemesine o kadar hoşgörüyle bakıyorlar ki anlatamam

Dikkatini çekerim S3'ü ben değil sizin öve öve bitiremediğiniz bedavadan avukatlık yaptığınız SAMSUNG üretti.
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theyapici 4 yıl
bu haberler çıkıyor ama göreceksiniz ki burada anasayfada apple samsunga 19 işlemcisini ürettiriyorun önce dedikodusu sonrada resmi haberi yapılacak bu iş oratlığıdır yabancılar akıllı adamlar hasmane tavır değil kar ortaklığı
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Statistik 4 yıl
Kalsin, bundan Apple kaybeder ve tüm dünya kazancli cikar
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fatih-8 4 yıl
Bildigim kadarıyla öyle firma değiştirmek icin o fabrikaya cipsetini uyarlamak lazım. Yani öyle zart diye fabrika degistiremiyorlar , tasarlarken buna karar vermeleri gerekiyor , diye biliyorum.
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Fenomenon 4 yıl
Saf dışı kalmak mı??
Asıl Apple saf dışı kalır öyle bişey yaparsa hahaaha
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Antares 4 yıl
Apple eskisi gibi samsungu iş ortağı gibi değil rakip olarak görmeye başladı. Patent davalarından sonra da Samsungla birdaha iş birliği yapmamak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Bence iyisi varken göz göre göre kötüye gitmesi hiç mantıklı değil.
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aydink_1903 4 yıl
Apple 20nm de kalmaya karar vermiş. Hem TMSC hem Samsung un 20nm prosesi var. 2016 da TMSC nin 16nm sini seçecektir. Samsung un 16nm si yok 14nm si var. Samsung 2016 da 10nm ye geçecek. Bu konuda rakiplerine sene farkı atmış görünüyor. Bu nedenle müşteri de çok.

Kolay gelsin
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infom@n 4 yıl aydink_1903
aydink_1903

Apple 20nm de kalmaya karar vermiş. Hem TMSC hem Samsung un 20nm prosesi var. 2016 da TMSC nin 16nm sini seçecektir. Samsung un 16nm si yok 14nm si var. Samsung 2016 da 10nm ye geçecek. Bu konuda rakiplerine sene farkı atmış görünüyor. Bu nedenle müşteri de çok.

Kolay gelsin

16nm üretimine geçiyorlar
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Masquerade89 4 yıl
Apple 14 Nm üreteceğiz diyordu TSMC ise 16 Nm üretiyor.Ne olacak bakalım.
Qualcomm'nda Samsung'a yönelmesi ilginç.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Apple 16 nm ile böyle bir hata yapmaz tamam çok fark yok ama daha iyisi varken neden tsmc bence kesin samsung a ürettirecek
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