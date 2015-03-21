Samsung, A9 yongaseti üretiminde safdışı kalabilir

Bu yıl fabrikasyon süreci konusunda önemli adımlar atan ve 14nm sürecine kadar üretim bantlarını geliştiren Samsung'un bu başarı sonrasında Apple A9 yongasetlerinin üretimini büyük oranda üstlendiği gündeme gelmişti. TSMC'nin halen 20nm sürecinde devam ediyor oluşu da bundaki etkenlerden birisiydi.

Ancak Samsung ile hacimli ortaklıklar yapmak istemeyen Apple sektörden gelen bilgilere göre A9 yongasetinde de TSMC ile yoluna devam etmekte kararlı. Daha önce iPhone modelinde kullanılacak A9 yongasetini tamamen Samsung'un üreteceği, iPad modelinde kullanılacak A9X ve maliyeti düşük iPhone modelinde kullanılacak yongasetini tamamen TSMC'nin üretileceği gündeme gelmişti.

Ancak Samsung'un bazı verimlilik problemleri yaşıyor oluşunun da etkisiyle Apple, A9 yongasetinin üretiminin yüzde 40'ını TSMC'ye kaydırmaya karar verdi. Böylece TSMC'nin A serisi yongasetlerindeki üretim payı yüzde 70'e yükseldi. Samsung ise yüzde 30 civarında kaldı.

Apple'dan umudunu kesen Samsung'un mobil dünyanın en önemli ismi Qualcomm'dan önemli bir anlaşma kopardığı da ifade ediliyor. Firmanın 64-bitlik Snapdragon 618, 620, 815 ve 820 yongasetlerinin Samsung tarafından 14nm süreci ile 2016 yılı başlarında üretilmeye başlanacağı gelen bilgiler arasında. Qualcomm bazı yongasetlerini ise 20nm sürecinde yüzde 50 oranında TSMC'ye ürettirmeye devam edecek.

TSMC'nin sektörün en büyük dökümcüsü olduğu bir gerçek. Ancak Samsung özellikle 14nm üretim süreci ile birlikte yonga tasarımcılarının gönlünü kazanmayı başardı. Qualcomm haricinde Nvidia, Intel ve LG'nin de yonga üretimi için Samsung'un kapısını çaldığı dile getiriliyor.









http://www.phonearena.com/news/Samsung-loses-Apple-chip-making-share-to-TSMC-gains-Qualcomm-as-14nm16nm-chip-customer_id67442